Google presenta Gemini 3.8 Flash y su versión Cyber: una crea código y la otra evita hackeos

Google lanzó Gemini 3.8 Flash y Gemini 3.8 Flash Cyber, dos nuevos modelos de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Google lanzó los modelos Gemini 3.8 Flash y Gemini 3.8 Flash Cyber, dos sistemas de inteligencia artificial orientados, respectivamente, a programación, tareas autónomas y razonamiento complejo, y a la detección y corrección de vulnerabilidades informáticas.

Según la compañía tecnológica, ambos modelos comparten una misma base de inteligencia y fueron diseñados para ejecutar ciclos de trabajo autónomos que evalúan y refinan sus respuestas.

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Google aseguró que las mejoras en programación y razonamiento también se apoyan en el entrenamiento en ciberseguridad.

Ambos modelos comparten una misma base de inteligencia y ejecutan ciclos de trabajo autónomos. (Google)

Gemini 3.8 Flash está disponible para desarrolladores mediante Google AI Studio, Android Studio, Gemini API, Google Antigravity y Stitch.

Las empresas pueden acceder a través de Gemini Enterprise, mientras que los suscriptores de Google AI Pro y Ultra pueden usarlo en la aplicación Gemini, el modo IA de Google Search y Gemini en Google Sheets.

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Gemini 3.8 Flash Cyber, en cambio, estará disponible para defensores de confianza mediante Fairwind.

Este es un programa de acceso limitado para gobiernos y socios de confianza que les permitirá utilizar nuestras capacidades de ciberdefensa más avanzadas.

Gemini 3.8 Flash está disponible en Google AI Studio, Android Studio y Gemini API. (Google)

Gemini 3.8 Flash, para programación y agentes autónomos

Google presentó Gemini 3.8 Flash como su modelo de uso general más avanzado para ingeniería de software, tareas de agentes autónomos y razonamiento de varios pasos en áreas especializadas. La empresa indicó que mantiene la velocidad y el costo inicial de Gemini 3.7 Flash.

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El modelo tiene un precio de USD 0,75 por millón de tokens de entrada y USD 3,75 por millón de tokens de salida.

Google afirmó que, en DeepSWE v1.1, una prueba de ingeniería de software de largo plazo, Gemini 3.8 Flash supera a la mayoría de los modelos de frontera de mayor tamaño al resolver de manera autónoma problemas complejos de principio a fin.

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El modelo Gemini 3.8 Flash cuesta USD 0,75 por millón de tokens de entrada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La compañía también señaló que el modelo mejoró sus resultados en las pruebas Vals Finance Agent V2 y Harvey’s Legal Agent Benchmark, centradas en campos cuantitativos y profesionales.

Además, obtuvo 54,9% en HLE-Verified, una evaluación de razonamiento de varios pasos en ciencia, humanidades y áreas profesionales.

Google explicó que Gemini 3.8 Flash puede realizar más pasos de razonamiento y usar herramientas de forma iterativa ante tareas complejas.

Esto puede elevar el uso de tokens, especialmente en los niveles de mayor esfuerzo. Para aplicaciones que priorizan la eficiencia informática, los desarrolladores pueden elegir niveles de esfuerzo más bajos o continuar con Gemini 3.7 Flash.

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Gemini 3.8 Flash Cyber estará disponible mediante Fairwind para gobiernos y socios de confianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Además, Flash 3.8 demuestra la fiabilidad necesaria para la autonomía empresarial crítica en diversos ámbitos de conocimiento especializado”, indicó Google.

“Flash 3.8 también alcanza un 54,9 % en HLE-Verified, lo que demuestra su capacidad para gestionar el razonamiento multietapa en campos STEM, humanidades y profesiones”, agrega la compañía.

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Gemini 3.8 Flash Cyber, enfocado en la ciberseguridad

Gemini 3.8 Flash Cyber fue desarrollado para detectar vulnerabilidades y generar correcciones de código. Google indicó que priorizó las funciones defensivas, como la reparación de fallos, por encima de capacidades ofensivas como la explotación de vulnerabilidades.

En CyberGym, una prueba de detección de vulnerabilidades, la empresa afirmó que Gemini 3.8 Flash Cyber alcanzó un rendimiento de nivel de frontera y superó a Gemini 3.5 Flash Cyber y a otros modelos de mayor tamaño.

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El equipo de seguridad de Chrome indicó que Gemini 3.8 Flash Cyber generó 2,6 veces más correcciones correctas de vulnerabilidades que otros modelos comerciales. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo/File Photo

En una evaluación interna sobre bases de código en 20 lenguajes de programación, Google aseguró que el modelo superó una tasa de éxito del 70%.

Google aseguró que ya utiliza el modelo para proteger código propio.

El equipo de seguridad de Chrome encontró que Gemini 3.8 Flash Cyber generó 2,6 veces más correcciones correctas de vulnerabilidades que los mejores modelos comerciales de mayor tamaño.

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Además, Wiz registró entre 7,5% y 9,7% más recuperación en su prueba interna de penetración, con un costo entre 2,3 y 5,2 veces menor, de acuerdo con la empresa.