Tecno

Así funciona ProPILOT, un asistente de IA que se activa al tocar el volante en una Pathfinder o X-Trail

Cámaras y sensores de los autos trabajan en conjunto para ayudar al conductor a tomar decisiones sobre dirección, aceleración y frenado

Un vehículo tipo SUV de color gris con la inscripción Nissan Pathfinder en la puerta, estacionado en un espacio asfaltado
Los Nissan Pathfinder y X-Trail e-POWER incluyen el asistente de conducción ProPILOT. (Infobae)
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Los computadores, celulares o tablets no son los únicos dispositivos que integran asistentes con inteligencia artificial. También, hay autos que incorporan estas ayudas con el objetivo de que la conducción sea más segura.

Por ejemplo, los Nissan Pathfinder y X-Trail e-POWER cuentan con un asistente de conducción llamado ProPILOT, que apoya tareas como la dirección, la aceleración y el frenado.

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El sistema se activa al oprimir un botón en el volante. La idea es que el vehículo le avise al conductor cuándo conviene realizar una maniobra en ese momento y que sea la persona quien tome la decisión final.

Vista desde el asiento del conductor hacia el volante con el logotipo de Nissan, la pantalla del tablero, la consola central y las llaves del auto
El asistente se activa con un botón del volante. (Infobae)

Cómo funciona este asistente con IA para carros

ProPILOT Assist es un sistema de asistencia a la conducción semiautónoma de la marca japonesa que combina el control de crucero inteligente con asistencia de dirección para ayudar a mantener el vehículo centrado en su carril, por ejemplo en una autopista cuando el conductor busca sostener una trayectoria estable durante varios kilómetros.

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Mantiene una distancia segura con el vehículo de adelante y puede detener el auto por completo y reanudar la marcha en tráfico pesado, como en un trancón de hora pico en el que el flujo avanza y se frena de manera intermitente.

Ayuda a guiar el vehículo en caminos rectos y curvas mediante cámaras y sensores integradas, útil en tramos con curvas suaves donde el conductor quiere reducir el esfuerzo de corrección constante del volante sin perder el control de la situación.

Pantalla digital en el tablero de un automóvil que exhibe la vista de cámaras de asistencia frente a otro vehículo en la vía
ProPILOT Assist combina control de crucero inteligente y asistencia de dirección para mantener el auto en su carril. (Infobae)

Para activarlo, se enciende con un botón en el volante y luego se ajusta la velocidad deseada; por ejemplo, el conductor puede fijar un ritmo de marcha para una vía rápida y dejar que el sistema haga ajustes automáticos si el vehículo de adelante reduce la velocidad.

Por seguridad, requiere que el conductor mantenga las manos en el volante. Si no detecta contacto, emite alertas y puede detener el vehículo de forma segura, como medida de respaldo si la persona se distrae o deja de responder a las señales del sistema.

Qué otras características tecnológicas tienen estos carros

Además de ProPILOT Assist, estos carros incorporan un paquete tecnológico que apunta a seguridad, conectividad y una experiencia de manejo más cómoda.

En el caso de Pathfinder, una camioneta a combustión, el enfoque combina asistencias y equipamiento: incluye siete airbags, frenado inteligente de emergencia con detección de peatones, alerta de colisión frontal, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y monitoreo de presión de llantas.

Un automóvil SUV de color beige claro estacionado sobre asfalto con una placa amarilla y montañas de fondo
Además de ProPILOT Assist, estos modelos suman tecnología para seguridad, conectividad y confort de manejo. (Infobae)

Según versión, suma un monitor de visión periférica 3D con hasta ocho ángulos visibles y detección de objetos en movimiento. En cabina, ofrece pantalla táctil de 12,3 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y cinco puertos USB-C.

La versión Exclusive agrega sistema de sonido BOSE de 12 bocinas, masaje en los asientos delanteros, iluminación ambiental y techo panorámico eléctrico.

Por su parte, X-Trail e-POWER se apoya en una arquitectura de propulsión donde las ruedas son impulsadas por motores eléctricos y un motor turbo a gasolina de 1,5 litros actúa como generador, por lo que no requiere enchufe.

Vista superior de un automóvil rojo emitiendo un haz azul con forma de red hacia un automóvil blanco en una calle entre edificios
El asistente guía el vehículo en rectas y curvas con apoyo de cámaras y sensores. (Nissan México)

Suma e-4ORCE (tracción integral eléctrica), e-Pedal Step y frenado regenerativo, además de asistencias como control crucero inteligente y el monitor de visión periférica 3D, según versión.

El e-Pedal Step está pensado para que el conductor acelere y desacelere principalmente con un solo pedal, de modo que en muchas situaciones de manejo cotidiano (especialmente a baja y media velocidad) se reduzca la necesidad de alternar entre acelerador y freno.

Así funciona, en términos prácticos:

  • Acelerar: se usa el pedal derecho como en cualquier auto. Al presionarlo, el vehículo entrega impulso para ganar velocidad.
  • Desacelerar al soltar: cuando el conductor levanta el pie, el sistema aplica una desaceleración más marcada que el “freno motor” tradicional, lo que ayuda a ajustar la velocidad sin pisar inmediatamente el freno.
  • Frenado regenerativo: en esas desaceleraciones, el sistema recupera energía y la devuelve al sistema como carga, en lugar de desperdiciarla por completo en forma de calor (como ocurre con el frenado convencional).

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