Daniela Celis reveló su estrategia para probar una infidelidad: “Mi sexto sentido nunca falla”

La exparticipante de Gran Hermano contó que confía en su sexto sentido y cuando siente algo raro en la relación busca las pruebas (Video: La Jugada-Stream Telefe)

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Mientras transcurría una edición del programa La Jugada, lo que en un principio se presentó como una charla distendida y carente de tensiones entre los panelistas, derivó de manera inesperada en que Daniela Celis decidiera hacer pública una confesión de índole personal. Esta revelación por parte de Pestañela provocó una reacción de asombro generalizado dentro del propio estudio y, al mismo tiempo, incentivó que se abrieran nuevas discusiones acerca del tema tanto en redes sociales como en distintas plataformas digitales.

Mientras conversaba con Mica Viciconte en el programa de stream de Telefe, Daniela admitió que suele mirar el teléfono de sus parejas para corroborar las dudas que la impulsaron a hacerlo cada vez que siente que hay dificultades en la relación.

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El intercambio comenzó con una pregunta directa de Viciconte: “¿Revisás celular?”. La respuesta de Celis fue inmediata: “Yo reviso todo”. Consultada sobre los motivos, fue igual de categórica: “Porque no creo en los hombres”. Esa afirmación derivó en un cruce con su compañera de panel, quien cuestionó la lógica de esa postura: “Y pero entonces no estés”. Celis aclaró que actualmente está sola y precisó que esa práctica la aplica únicamente dentro de un vínculo con cierta formalidad: “Cuando tengo un compromiso con alguien”.

La última relación púbica de Daniela fue con Nick Sícaro, participante de Gran Hermano Generación Dorada

Ante la pregunta de si le gustaría que revisaran el suyo, la exparticipante de Gran Hermano apeló a su propia transparencia: “Yo no tengo nada que ocultar, yo soy divina. Te dejo el teléfono abierto”. Luego explicó bajo qué circunstancia puntual actúa: “Reviso cuando siento que algo no anda bien. Mi sexto sentido nunca falla”, afirmó con insistencia, y describió el proceso que la lleva a tomar esa decisión: “Yo cuando siento que algo está mal, está mal, digo: ‘Si no me lo decís, no está pasando’. Y cuando lo agarro, lo encuentro”.

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Fue en ese tramo donde reveló la verdadera función que le asigna a esa conducta: “Me da el motivo que estoy buscando para terminar la relación”, sentenció. Nazareno Pompei, otra de las voces del panel de La Jugada, preguntó si esa búsqueda siempre había dado resultado. Celis cerró el intercambio con una afirmación sin matices: “Siempre acerté”.

Daniela Celis contó con cuántos hombres hizo el amor en su vida y advirtió: “Ahora quiero ‘huesitos’”

Hace algunos días, Celis volvió a expresarse abiertamente y sorprendió con una revelación sobre aspectos de su vida sentimental y sexual. La ex Gran Hermano, mientras participaba en el programa de streaming, respondió cuántos hombres pasaron por su vida, sorprendiendo así a los integrantes de la mesa.

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Mientras conversaba con Mica Viciconte, la mediática afirmó: “Solamente estuve con cuatro personas en mi vida. Aviso por las dudas, soy muy noviera de muchos años”. Esa declaración generó una reacción inmediata de su compañera, quien puso en tela de juicio esa cifra con una intervención característica de su tono irónico.

Viciconte le respondió: “Igual podés tener diez, no pasa nada, pero cuatro me parece un poco corto”. Ante esa observación, Daniela insistió y argumentó que sus relaciones siempre fueron prolongadas: “Estuve de novia cinco años, siete años y cinco años de vuelta”, recapituló.

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La influencer sumó que su experiencia con la soltería fue mínima, y agregó: “No tuve más novios. Tampoco personitas (sic)”.

Daniela hace poco le puso fin a su participación en Sex, la experiencia que creo José María Muscari

Mientras avanzaba el diálogo, la conductora le sugirió que quizás estaba omitiendo relaciones sin demasiada trascendencia. Sin embargo, Pestañela se mantuvo convencida y reafirmó que ese es el dato exacto.

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“Nunca me conocí a mí misma estando sola. Siempre estuve noviando, entonces este es mi nuevo proceso de vida”, expresó. Luego fue un paso más allá y se refirió a sus recientes deseos de experimentar cosas nuevas: “Conocí a este ‘huesito’ hace poquito, que ya conocieron todos también. Y ahora como que quiero conocer nuevos ‘huesitos’”, concluyó con su estilo habitual, y aludiendo a Nick Sícaro, con quien la relación no prosperó.