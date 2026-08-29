Qué contamina más: un auto eléctrico o uno de gasolina, esto reveló el MIT

El MIT publicó un estudio que resuelve el debate sobre qué tipo de automóvil genera más emisiones contaminantes a lo largo de su ciclo de uso. (Reuters)

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Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) pone fin a uno de los debates más persistentes en torno a la movilidad: los vehículos eléctricos generan entre un 40% y un 60% menos emisiones contaminantes que los automóviles de gasolina o diésel equivalentes, incluso cuando se consideran los impactos de su fabricación y la producción de sus baterías.

La investigación, desarrollada en Estados Unidos con una muestra de conductores y vehículos de todo el país, revela que la ventaja ambiental del auto eléctrico no es uniforme: depende del lugar donde se use, de los hábitos del conductor y de las condiciones climáticas del entorno. Ese matiz es, precisamente, el corazón del trabajo.

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La pregunta correcta no era “si”, sino “para quién”

Marco Miotti, investigador sénior de la ETH de Zúrich que condujo el estudio, advierte que el debate público ha estado mal planteado desde el principio. “Se lanzan muchas afirmaciones, como que los vehículos eléctricos no reducen significativamente las emisiones en climas fríos; nosotros queríamos analizar estos factores de manera sistemática y evaluar dichas afirmaciones comparándolas entre sí simultáneamente”, señaló.

Los autos eléctricos producen entre un 40% y un 60% menos emisiones que los vehículos de gasolina o diésel equivalentes, según el informe del MIT. (Reuters)

“En lugar de limitarnos a preguntar ‘¿son mejores los vehículos eléctricos?’, este estudio ayuda a responder a la pregunta: ‘¿mejores para quién y bajo qué condiciones?’“, añadió.

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Esa distinción cambia el foco del análisis. El nivel de emisiones de un auto eléctrico no es una constante: varía según la red eléctrica del lugar donde se carga, la densidad del tráfico, la distancia anual recorrida por el propietario y el tamaño del vehículo.

El mito del frío como factor decisivo

Uno de los argumentos más repetidos contra los autos eléctricos sostiene que las bajas temperaturas reducen la autonomía de la batería y, con ello, la ventaja ambiental frente a los vehículos de combustión. El informe del MIT, publicado en la revista Environmental Research Letters, cuestiona esa premisa.

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El estudio desmiente uno de los argumentos más repetidos: el frío no reduce la ventaja ambiental del auto eléctrico de manera tan significativa como se suele afirmar. (Reuters)

“Incluso realizamos un estudio de sensibilidad para ver si la autonomía se reduce en climas muy fríos, y descubrimos que, aun en las condiciones más desfavorables, los vehículos eléctricos siguen reduciendo las emisiones de manera sustancial”, explicó Miotti. Los datos del estudio apuntan a que el impacto del frío en la reducción de emisiones es menor de lo que suele afirmarse.

Las áreas urbanas, donde la densidad de tráfico es alta y los vehículos de combustión permanecen encendidos durante los atascos, son los entornos donde la diferencia entre ambas tecnologías resulta más pronunciada. Un auto eléctrico detenido en un embotellamiento no emite nada; uno de gasolina, sí.

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Aun al incluir las emisiones generadas durante la fabricación del vehículo y la producción de sus baterías, el balance ambiental del auto eléctrico sigue siendo favorable frente al de combustión. (Reuters)

Los factores que amplían la brecha

El estudio establece una jerarquía de variables que determinan en qué medida un auto eléctrico reduce sus emisiones frente a uno de combustión. En orden de mayor a menor peso:

La red de recarga basada en energías limpias del lugar donde opera el vehículo.

La densidad del tráfico en las rutas habituales del conductor.

La distancia anual recorrida : a más kilómetros, mayor ahorro acumulado de emisiones.

El clima templado del entorno.

A esos factores se suman otros relacionados con el perfil de uso: quienes utilizan el auto con más frecuencia, quienes tienen un vehículo de mayor tamaño y quienes se enfrentan habitualmente a tráfico congestionado obtienen una reducción de emisiones más pronunciada.

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Los investigadores del MIT anunciaron que en futuras etapas del análisis incorporarán el impacto del fin de vida útil de los vehículos, incluido el reciclaje de las baterías. (Reuters)

La lógica es directa: los autos grandes de combustión consumen más combustible, por lo que la sustitución por un eléctrico equivalente representa un ahorro proporcionalmente mayor. Y en el tráfico detenido, la diferencia entre un motor que sigue funcionando y una batería que no consume se vuelve tangible.

Una ecuación que va más allá del tubo de escape

El debate sobre la contaminación de los autos eléctricos no se agota en lo que ocurre mientras circulan. Sus críticos señalan que la fabricación del vehículo y, sobre todo, la producción de las baterías generan emisiones que no aparecen en los datos de circulación. El estudio del MIT incorpora esa perspectiva y concluye que, aun considerando ese ciclo completo, el balance ambiental del auto eléctrico sigue siendo favorable frente al de combustión.

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Lo que el informe no aborda aún —y los propios investigadores lo reconocen— es el impacto del paso del tiempo sobre ese balance. La vida útil de los vehículos y lo que sucede al final de ella, incluyendo el reciclaje o la disposición de las baterías, tiene consecuencias ambientales que el equipo del MIT planea incorporar en futuras etapas del análisis.