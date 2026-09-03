Costa Rica

Violenta noche en Costa Rica: enfrentamiento armado contra la policía deja un fallecido y 8 capturados

Un operativo activado por la alerta de un camión de transporte de valores derivó en dos enfrentamientos armados en Santa Elena, Guanacaste, con un sospechoso muerto, ocho aprehendidos y un policía herido

El Ministerio de Seguridad Pública mantiene las diligencias para establecer la participación de los ocho sospechosos detenidos tras los tiroteos registrados en la Cruz, Guanacaste (Cortesía: NCR).
El Ministerio de Seguridad Pública mantiene las diligencias para establecer la participación de los ocho sospechosos detenidos tras los tiroteos registrados en la Cruz, Guanacaste (Cortesía: NCR).
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Un operativo de la Fuerza Pública en La Cruz, Guanacaste, dejó un sospechoso muerto, ocho hombres aprehendidos y un policía herido tras dos enfrentamientos armados ocurridos durante la noche de ayer, 2 de septiembre. Las autoridades retuvieron además tres vehículos Hyundai Tucson que habrían sido utilizados por los presuntos integrantes de una estructura criminal.

La intervención se inició a partir de una alerta sobre un camión de transporte de valores que permanecía varado cerca de un hotel en Santa Elena. Los agentes se desplazaron al lugar para verificar la situación y, durante el recorrido, detectaron tres vehículos sospechosos en las cercanías del cementerio de Cuajiniquil.

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De acuerdo con el informe preliminar del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), una de las camionetas realizó una maniobra contra una patrulla. Poco después, sus ocupantes dispararon contra los oficiales, lo que dio inicio al primer intercambio de disparos.

El ataque alcanzó una de las unidades policiales, que recibió alrededor de 23 impactos de bala. Un agente de apellido Soto sufrió heridas en la cabeza y las manos. El oficial fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención.

Tras el primer tiroteo, los agentes activaron un operativo para localizar a los responsables. En el despliegue participaron efectivos de la Fuerza Pública, la Unidad Canina, la Unidad Especial de Apoyo (UEA), el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Fronteras y la Academia Nacional de Policía (ANP).

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Durante el enfrentamiento la policía descubrió pistolas, cargadores, un dron para vigilancia y vehículos utilizados por una presunta banda delictiva.

Un segundo tiroteo en Junquillal dejó a un sospechoso fallecido

La operación continuó en el sector de Junquillal, donde se registró un segundo enfrentamiento entre los sospechosos y otra unidad policial. En ese episodio murió un hombre de apellido Zapata, identificado por las autoridades como uno de los presuntos involucrados.

El MSP informó que, antes de las 6:00 de este jueves 3 de septiembre, los equipos policiales habían detenido a ocho sospechosos. Todos quedaron a disposición de las autoridades judiciales, junto con los tres vehículos retenidos durante el operativo.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, afirmó que el ataque contra los agentes provocó una respuesta coordinada de los cuerpos policiales. De momento, las autoridades no han revelado las identidades de los detenidos, los antecedentes que pudieran tener ni el tipo de armas empleadas durante los ataques.

Tampoco comunicaron el estado de salud actualizado del agente Soto ni si existe una hipótesis definida sobre la estructura criminal a la que pertenecerían los sospechosos.

Tras un ataque armado contra una unidad policial en La Cruz que dejó a un oficial herido, la Fuerza Pública desplegó un amplio operativo. El resultado: ocho sospechosos detenidos, un presunto delincuente fallecido y la incautación de armas, vehículos y equipo táctico.

Los episodios de violencia armada registrados durante 2026 en Costa Rica han mostrado distintos patrones, según el contexto de cada caso. Entre ellos figuran las disputas territoriales vinculadas con el narcotráfico, los ataques de sicariato y las agresiones directas contra unidades policiales.

Las pugnas por zonas de distribución de droga, rutas de traslado y puntos de salida para cargamentos ilícitos figuran entre los principales focos de conflicto entre grupos delictivos. En esos casos suelen intervenir bandas locales y células asociadas con organizaciones criminales de mayor alcance.

Otro fenómeno son los ataques de sicariato, que suelen ejecutarse mediante balaceras focalizadas. En varios casos, los agresores se trasladan en motocicletas y persiguen a sus objetivos hasta viviendas, comercios o espacios públicos, donde quedan indicios balísticos que forman parte de las investigaciones.

La investigación sobre los hechos de La Cruz continúa bajo coordinación de las autoridades judiciales. El resultado de las diligencias permitirá determinar si los detenidos participaron en los disparos contra la Fuerza Pública y si existen otros implicados en la estructura investigada.

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