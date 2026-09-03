Nicole Neumann contó la travesura con la que su hijo Cruz imitó a su superhéroe favorito: “Eso no se hace”

Nicole Neumann narra anécdotas sobre su hijo, Cruz, quien emula personajes como Spiderman y Hulk

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Cruz Urcera ama los superhéroes y su entusiasmo por Spider-Man y Hulk ya se trasladó a varias escenas de la vida cotidiana. Fue la propia Nicole Neumann quien contó que su hijo fue por primera vez al cine con su padre, Manuel Urcera, para ver una película del personaje que más lo entusiasma.

La conductora y modelo relató la salida y compartió anécdotas de la convivencia con el niño durante su programa de streaming. En la charla también participó su hermana, Geraldine Neumann, quien reaccionó entre risas y expresiones afectuosas a las historias de su sobrino.

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Nicole anunció la salida de Cruz con una frase que ubicó el momento como una novedad para la familia. “Ay, chicos, hoy Cruz está yendo por primera vez al cine con su papá”, dijo al referirse al plan que el niño compartiría con Manuel Urcera.

Geraldine quiso saber cuál sería la película elegida para esa primera experiencia. Nicole respondió que vería Spider-Man, uno de los personajes que forma parte de los juegos y comentarios cotidianos de Cruz.

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Nicole Neumann, su pareja Manu Urcera y su hija, con protección auditiva, en una reciente imagen familiar

La elección no surgió de manera aislada. La madre contó que el niño está “muy copado con los superhéroes”, con una inclinación particular hacia el Hombre Araña y Hulk. El interés se manifiesta en frases, movimientos y situaciones que el menor incorpora mientras juega dentro de su casa. Geraldine celebró la elección de la película con entusiasmo. “Ay, lo amo”, respondió cuando Nicole reveló que Cruz iría a ver al superhéroe arácnido.

La conductora explicó que esa fascinación también se vive en el día a día del hogar. Por caso, en una jornada, ella se preparaba para retirarse el maquillaje. Cruz se metió en la ducha y empezó a tomar los frascos que tenía a mano, una conducta que, según contó, le gusta repetir. El niño agarró productos como champú y crema, los dio vuelta y los apretó para que saliera el contenido hasta quedar vacíos.

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Fue entonces cuando el niño se tiró con el champú y lanzó el contenido hacia ella. “No, gordo, eso no se hace”, reaccionó la mamá con sorpresa ante la maniobra, y entendió que Cruz había transformado la escena doméstica en una secuencia inspirada en Spider-Man.

Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, cumplió su segundo año en junio

La madre le preguntó: “¿Me estás tirando tela de araña de Spider-Man?”. La consulta buscaba establecer si el niño pensaba que el champú era una forma de impedir que ella le quitara el frasco. Cruz respondió que sí. Para él, el líquido que salía del envase había pasado a cumplir la función de una telaraña: un recurso para evitar que su madre interviniera y recuperara el champú.

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Geraldine se rio ante el relato y celebró la capacidad de su sobrino para darle una explicación vinculada con su personaje favorito. Nicole también contó el episodio entre risas, aunque dejó claro que la secuencia la había dejado sin parte del producto que estaba usando.

Spider-Man no es el único personaje que forma parte de las referencias de Cruz. Nicole contó que, en algunos momentos, su hijo se identifica con Hulk, otro de los superhéroes que despierta su interés. La madre reprodujo una de las frases que escucha de parte del niño cuando adopta ese papel. “Soy Hulk, tengo muchos músculos”, dice Cruz, según relató Nicole.

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La declaración condensa la manera en que el niño incorpora rasgos de los personajes a sus juegos. En el caso de Spider-Man, el champú tomó el lugar de una telaraña; en el de Hulk, Cruz pone el acento en la fortaleza de su propio cuerpo para emular al personaje.

Geraldine reaccionó con risas y volvió a describir las ocurrencias de Cruz con entusiasmo. La conversación entre las hermanas se sostuvo sobre esos gestos cotidianos del niño, que pasa de una escena de acción con una raqueta a una identificación verbal con sus superhéroes preferidos.

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