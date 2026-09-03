Adrián Suar fue con Rocío Robles a ver a Griselda Siciliani al teatro: el inesperado ida y vuelta

El actor y productor Adrián Suar es entrevistado en vivo para el programa televisivo LAM, sobre su asistencia al espectáculo de Griselda Siciliani y Carlos Casella.

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Adrián Suar y Rocío Robles asistieron juntos la noche del miércoles a la función de Boite, el espectáculo que protagonizan Griselda Siciliani y Carlos Casella en La Trastienda. La salida reunió al gerente de programación con su pareja en una noche que también incluyó un encuentro con su expareja y su compañero del show al terminar la función.

Antes de ingresar a la sala, el también actor y director se detuvo para posar con algunos fanáticos que lo esperaban en el ingreso, además de brindar un móvil para LAM (América).

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Las imágenes de la noche mostraron a la pareja caminando dentro del predio. La periodista deportiva vistió un conjunto negro, mientras que Suar eligió ropa del mismo tono para asistir a la función.

Cabe destacar que el show que Siciliani comparte con Casella es una propuesta que combina segmentos de monólogo humorístico con números musicales, una fórmula que reúne a los dos intérpretes sobre el escenario en un espectáculo ovacionado por el público.

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Adrián Suar y Pablo Codevilla posan junto a Griselda Siciliani, Carlos Casella y Violeta Urtizberea tras asistir a la función del espectáculo Boîte.

Durante la presentación, los actores subieron al escenario con un vesturio de color rojo. Las imágenes tomadas desde la sala los muestran durante el cierre de la función, frente a los asistentes que siguieron el espectáculo.

Rocío compartió desde sus historias de Instagram un video breve del momento en que los protagonistas saludaron al público. En el mensaje que acompañó esas imágenes, Robles escribió: “Qué dupla, qué banda, qué show”.

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Un rato después, Siciliani reaccionó a la publicación de la actual pareja de su ex con 5 emojis de corazones rojos, como una manera de agradecer las palabras de la periodista.

Una vez terminada la función, Suar y Robles fueron a los camarines. Allí se encontraron con Griselda Siciliani, Carlos Casella, Margarita Suar y Violeta Urtizberea.

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El grupo posó para una foto en el interior de La Trastienda. En la imagen se ve al grupo con otra persona que integra la reunión posterior al espectáculo.

Griselda Siciliani y Carlos Casella actúan vestidos de rojo sobre el escenario de La Trastienda durante una función de su espectáculo Boite, en una imagen compartida por Rocío Robles

Por su parte, Violeta Urtizberea compartió el retrato en sus redes sociales con una frase que definió el motivo del encuentro: “Este grupo hermoso está reunido porque fuimos a ver Boite”, y también felicitó a los protagonistas de la obra.

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La presencia de Margarita, la hija que tuvieron Adrián y Griselda, ubicó a la adolescente dentro de la salida que compartió su padre con Robles en la visita al espectáculo que protagoniza su mamá.

Cabe recordar que Adrián Suar y Griselda Siciliani estuvieron juntos cerca de ocho años. La relación tuvo como resultado el nacimiento de Margarita, el 15 de junio de 2012.

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Griselda Siciliani, Adrián Suar y su hija Margarita, en una reciente postal

Después de la separación, ambos mantuvieron un vínculo enfocado en la crianza de su hija. La presencia de Suar junto a su novia en la función que encabeza Siciliani se dio dentro de esa relación familiar que conservan tras haber sido pareja.

Por otra parte, el espectáculo de ambos artistas se apoya en una relación artística de más de dos décadas. Ambos construyeron una sociedad vinculada al teatro musical argentino.

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Casella fue maestro de danza de Siciliani durante los comienzos de la actriz. A partir de esa experiencia, continuaron en contacto y sostuvieron un trabajo compartido que llegó hasta la creación de Boite.

El espectáculo los presenta como una dupla potente sobre el escenario y suma una banda para acompañar las canciones. Robles hizo referencia a esa formación en la historia de Instagram que publicó desde la sala durante el saludo final.

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La reacción compartida por Robles incluyó un reconocimiento directo a los dos protagonistas. Desde la platea, la periodista grabó a los artistas mientras recibían el aplauso del público al terminar la presentación compartiendo la ovación que recibieron de todos los presentes.