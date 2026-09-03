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Entradas 2x1 para conciertos en Colombia: estos son los eventos participantes

Stray Kids, David Bisbal, Aitana y otros artistas hacen parte de la agenda de conciertos que tendrán el beneficio hasta el 4 de septiembre

Fandays de Experiencias AVAL ofrece hasta el 4 de septiembre un beneficio 2x1 en boletería para conciertos y festivales seleccionados.
Fandays de Experiencias AVAL ofrece hasta el 4 de septiembre un beneficio 2x1 en boletería para conciertos y festivales seleccionados. (Páramo Presenta)
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La música en vivo atraviesa uno de sus momentos de mayor movimiento en Colombia. La llegada de artistas internacionales, el crecimiento de los festivales y el interés de los públicos por vivir estas experiencias han hecho que la agenda de entretenimiento crezca, con conciertos que en algunos casos alcanzan el sold out en tiempo récord.

Este auge también tiene un reflejo en el comportamiento de los colombianos. De acuerdo con los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) publicados por el Dane, durante 2025 las actividades artísticas y de recreación crecieron 11,4 %, mientras que el consumo de recreación y cultura alcanzó los $82,9 billones.

En medio de este panorama, una selección de conciertos y festivales tendrá un beneficio adicional durante los próximos días. Hasta el 4 de septiembre, Fandays de Experiencias AVAL ofrece 2x1 en boletería para eventos seleccionados, entre ellos algunos de los espectáculos que hacen parte de la agenda musical de esta temporada.

La agenda contempla el concierto de Aitana
La agenda contempla el concierto de Aitana (Páramo Presenta)

La iniciativa está disponible para compras realizadas con tarjetas de los Bancos AVAL o la billetera dale!. Las entradas y localidades participantes son limitadas, por lo que la disponibilidad puede variar durante la vigencia del beneficio.

Stray Kids, David Bisbal y Aitana: los conciertos que marcarán la temporada

La programación de los próximos meses reúne artistas de diferentes géneros y generaciones. Uno de los nombres que más expectativa genera es Stray Kids, uno de los fenómenos más importantes del K-pop a nivel mundial, que llegará por primera vez a Colombia. También estarán en la agenda Aitana y David Bisbal, dos de los nombres más reconocidos del pop en español.

Para los seguidores del rock latinoamericano, una de las citas será ECOS de Soda Stereo, propuesta que llevará nuevamente al público las canciones de una de las bandas más importantes de la historia del género.

El Dane informó que en 2025 las actividades artísticas y de recreación crecieron 11,4 % y que el consumo de recreación y cultura llegó a $82,9 billones.
El Dane informó que en 2025 las actividades artísticas y de recreación crecieron 11,4 % y que el consumo de recreación y cultura llegó a $82,9 billones. (Páramo Presenta)

La variedad de la programación muestra que el interés por la música en vivo no está concentrado en un solo público. El K-pop, el pop, el rock y la música latina encuentran espacio en una agenda que reúne tanto a nuevas generaciones como a seguidores de artistas que llevan décadas sobre los escenarios.

Festival Cordillera y EDC Medellín también hacen parte de la agenda

Los conciertos individuales compartirán protagonismo con grandes festivales. Festival Cordillera llegará con una nueva edición dedicada a los sonidos latinoamericanos y contará con artistas como Ricky Martin, Sean Paul y Beéle, entre otros.

En Medellín, EDC debutará en Colombia con una experiencia de música electrónica reconocida internacionalmente por sus grandes escenarios, producción y propuesta audiovisual.

El beneficio de Fandays aplica solo para compras con tarjetas de los Bancos AVAL o con la billetera dale! y está sujeto a disponibilidad limitada.
El beneficio de Fandays aplica solo para compras con tarjetas de los Bancos AVAL o con la billetera dale! y está sujeto a disponibilidad limitada. (Páramo Presenta)

Una programación para diferentes generaciones

La selección de eventos que hace parte de Fandays incluye una amplia variedad de artistas nacionales e internacionales. Además de los nombres mencionados, aparecen Jamiroquai, The Strokes, New Order, Def Leppard, Helloween, Bunbury, Carlos Vives, Hombres G, Raphael, Lindsey Stirling, 5 Seconds of Summer, Daniel Caesar, Of Monsters and Men, Dimash Qudaibergen, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Caligaris, Opeth, Ana Torroja, Kanka, Kneecap, Tan Biónica, Sara Landry, TIMØ, LosPetitFellas, Santiago Cruz, Conociendo Rusia y Soda Stereo.

La extensa programación permite que convivan diferentes generaciones y preferencias musicales, desde quienes esperan una gran gira internacional hasta quienes buscan reencontrarse con canciones que han acompañado distintos momentos de sus vidas.

¿Cómo funciona el beneficio de Fandays?

El beneficio estará disponible hasta el 4 de septiembre para eventos seleccionados y aplica exclusivamente a compras realizadas con tarjetas de los Bancos AVAL o la billetera dale!.

La música en vivo en Colombia impulsa una agenda de conciertos y festivales con eventos que alcanzan el sold out en tiempo récord.
La música en vivo en Colombia impulsa una agenda de conciertos y festivales con eventos que alcanzan el sold out en tiempo récord. (Páramo Presenta)

Para consultar los eventos participantes, hay que ingresar a la página oficial de Fandays, revisar la programación disponible y seleccionar una de las localidades que tengan activo el beneficio.

En los eventos que cuentan con mapa de localidades, durante el proceso de compra podrán aparecer dos entradas con un 50% de beneficio cada una, lo que representa un beneficio equivalente a 2x1. De acuerdo con la organización, las unidades y localidades son limitadas por evento, por lo que la disponibilidad puede cambiar durante la vigencia de la iniciativa.

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