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Steam regala cuatro títulos muy variados para PC: desde simulación aérea hasta terror psicológico

La plataforma de Valve amplía su catálogo accesible con propuestas independientes que combinan construcción de aeropuertos, desafíos contra el diablo, aventuras sobrenaturales y relatos

Steam te dejará probar miles de juegos por tiempo limitado.
Steam suma cuatro juegos gratuitos con gestión urbana, fantasía, cartas y terror psicológico (Valve)
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Steam incorporó cuatro juegos gratuitos para PC que incluyen simulación aérea, gestión urbana, fantasía de acción y terror psicológico. La selección reúne Airport City Transport Manager, Slick As The Devil, Lost Light y Solipsistic, títulos que pueden añadirse sin costo desde la plataforma de Valve mientras sus fichas mantengan el precio de cero.

La novedad importa para quienes usan Steam como biblioteca digital y buscan probar géneros distintos sin realizar una compra previa. Las cuatro propuestas no pertenecen a una misma saga ni responden a una sola mecánica: van desde la construcción de un aeropuerto hasta una partida de cartas contra el diablo, además de una aventura de fantasía y una historia centrada en manipular archivos.

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Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Nuevos juegos sin costo en Steam: qué ofrecen Airport City, Slick As The Devil y Lost Light - (Steam)

Cuatro juegos gratuitos con géneros diferentes

1) Airport City Transport Manager:

El título se orienta a la gestión. El jugador debe construir una ciudad pequeña y ampliar sus infraestructuras hasta convertirla en una metrópolis conectada con un aeropuerto. El juego combina decisiones sobre crecimiento urbano con tareas vinculadas al funcionamiento de una aerolínea y la administración de rutas o instalaciones.

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La propuesta incluye una doble perspectiva. Por una parte, permite desarrollar el entorno terrestre mediante edificios y servicios. Por otra, incorpora elementos relacionados con el tráfico aéreo. El objetivo consiste en hacer crecer el aeropuerto y el territorio que lo rodea, con decisiones propias de los simuladores de ciudades y de administración.

El título se aleja de los simuladores más centrados en reproducir el pilotaje de un avión. En este caso, el foco está puesto en la organización del sistema que permite que una terminal aérea funcione y se expanda. La construcción de edificios, la mejora de instalaciones y el desarrollo del aeropuerto forman parte de una misma dinámica.

Airport City Transport Manager y otros tres juegos gratuitos amplían las opciones de Steam - Valve
Airport City Transport Manager y otros tres juegos gratuitos amplían las opciones de Steam - Valve

2) Slick As The Devil:

El juego propone un formato distinto. Se presenta como un juego de mesa experimental de terror psicológico inspirado en el juego de cartas conocido como 3-Cup Shuffle. El jugador debe seguir el movimiento de una pelota, adquirir objetos entre rondas e intentar vencer al diablo en una partida basada en el engaño y la observación.

La historia parte de un trato: ganar el juego de las tres copas supone obtener riquezas, pero perder de vista la pelota puede cambiar el resultado. El planteamiento utiliza una mecánica sencilla, aunque la integra en una atmósfera de tensión y elementos propios del terror. La clave está en detectar patrones y evitar que el rival altere la percepción del jugador.

3) Lost Light:

El videojuego lleva la selección hacia la fantasía. Su relato comienza con un sol que vuelve a oscurecerse y un mundo que necesita a una persona joven para restaurar el ciclo. El jugador debe transportar la Llama primordial de la creación hasta la cima, cumplir su destino y volver a encender el sol para iniciar una nueva etapa.

Steam suma Lost Light, un plataformas 3D free-to-play para PC con exploración y coleccionables - crédito Valve
Steam suma Lost Light, un plataformas 3D free-to-play para PC con exploración y coleccionables - crédito Valve

4) Solipsistic:

Construye su historia alrededor de un programa informático. El usuario despierta dentro de ese sistema y controla a una persona que no conserva recuerdos. Para ayudarla, debe restaurar fragmentos de memoria mediante archivos externos al juego. Otra presencia interrumpe el proceso y asegura que el programa funciona como un sello. La decisión final depende de quién dice la verdad.

Cómo añadir los títulos a una biblioteca de Steam

Para incorporar cualquiera de los cuatro juegos, es necesario iniciar sesión en una cuenta de Steam desde el cliente para PC o desde el sitio web de la plataforma. Después, el usuario debe localizar cada título en el buscador, abrir su ficha y comprobar que el precio figure como 0,00 euros o dólares.

El siguiente paso consiste en pulsar “Obtener” o “Añadir a la biblioteca” y confirmar la operación. Tras ese proceso, el juego queda registrado en la cuenta y puede instalarse más adelante desde la biblioteca personal. Conviene revisar la ficha antes de completar la adquisición, ya que las condiciones de disponibilidad pueden cambiar si un título deja de figurar como gratuito.

Steam concentra una parte importante de la actividad del juego en PC por la amplitud de su catálogo y la presencia de estudios grandes e independientes. La publicación de títulos gratuitos permite que desarrolladores obtengan visibilidad y que los jugadores accedan a propuestas que quizá no buscarían mediante una compra convencional.

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