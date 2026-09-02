Economía

Cobro de dividendos en Transener: “Es poco significativo con respecto a la inversión que hicimos”, aseguraron los nuevos accionistas

Los documentos presentados ante la CNV mostraron la transferencia de fondos pocos días después del ingreso de los nuevos socios, luego de que el Estado dejara de ser accionista. “Licitamos según activos, deuda, caja y la proyección de ingresos de ingresos. La caja estaba incluída y por eso se ofreció lo que se ofreció”, argumentaron en Edison

transener
Transener es la principal transportista de energía eléctrica del país
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Transener es la principal empresa de transporte de electricidad del país. Hasta hace pocos meses, los dueños de la mitad de la eléctrica eran Pampa Energía, el gigante energético que comanda Marcelo Mindlin, y Estado nacional, por medio de Enarsa. La empresa fue uno de los activos que el gobierno de Javier Milei decidió privatizar y la porción estatal fue vendida al mejor postor en un proceso licitatorio que culminó en mayo pasado.

Así, por unos USD 356 millones, ingresó como nueva socia de Citelec, la controlante dueña de la mitad de Transener, Transmisión Argentina, una firma nueva compuesta por Genneia y Edison Transmisión. El resto de las acciones está en manos de Anses y cotiza en la bolsa.

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En las últimas horas trascendieron documentos públicos, presentados ante la Comisión Nacional de Valores, que mostraron que hubo una rápida distribución de dividendos de Transener a pocos días de la adjudicación. Son, según confirmaron desde la empresa, unos 170 millones de dólares.

En medio de las críticas, los accionistas se defendieron diciendo que no hubo irregularidades en ese proceso y que es algo habitual. “No hay nada raro: lo que se cobró es poco con respecto a la inversión. El año pasado, con la composición accionaria anterior, se distribuyeron USD 100 millones”, explicó una fuente de Edison.

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Juan y Patricio Neuss, accionistas de Edison

Nosotros licitamos según activos, deuda, la caja y la proyección de ingresos. Y en base a un plan de negocios que trazamos. La caja estaba incluída y por eso se ofreció lo que se ofreció. Lo raro hubiese sido que entregaran una empresa distinta a la que se licitó. Es como comprar un campo sembrado y que nos critiquen por levantar la cosecha. Además, esos fondos dentro de la empresa generan impacto porque pagan Ganancia. Fue rápido, pero es absolutamente normal y legal. Somos muchos socios y hasta Anses quería los dividendos, por eso votó a favor”, explicaron desde la empresa.

¿Qué pasó?

El 30 de abril de este año, la Asamblea de Accionistas de Transener autorizó una distribución de dividendos por $522.590 millones, unos USD 373 millones. Los actuales socios aclararon rápido que “de ese monto autorizado, solo distribuyeron efectivamente USD 170 millones”.

De esa cifra, una mitad va a la oferta pública (Anses e inversores) y la otra se divide en partes iguales, de unos USD 44 millones, entre Pampa y Edison/Genneia, que a su vez distribuye USD 22 millones para cada una de las partes (la distribución accionaria de Edison no es pública).

“Esa decisión —tanto la autorización como el monto a distribuir— fue aprobada y programada con anterioridad al ingreso de Edison/Genneia como accionistas. La distribución fue votada en una Asamblea en la que también participó el resto de los accionistas de la compañía”, agregaron.

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía en el Latam Economic Forum
Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía

Como se dijo, las críticas surgieron por el carácter express del retiro de dividendos, sobre todo en un contexto en el que uno de los grandes cuellos de botella del sector es la falta de inversiones, sobre todo en transporte eléctrico. Allegados a los socios aseguraron que la distribución de dividendos no se hizo antes porque el Gobierno usó esos fondos para que sean parte del valor de la privatización. “No hubiese sido la misma cifra con esos fondos adentro o afuera. Pagamos USD 356 millones en total y esto representa unos USD 44 millones, o USD 22 millones para cada uno de los socios que son los nuevos accionistas”, aseguraron.

En Transener aclaran, por otro lado, que su contrato incluye sólo inversiones en obsolescencia de los equipos y que solo tiene que mantener y operar la red. “No hacemos por tarifa las ampliaciones de la red, kilómetros de línea o más transformadores. Eso lo debe hacer un tercero beneficiario, un generador o una mina, por ejemplo, previa licitación de líneas de alta tensión. Ahora está próximo el Amba 1 para ampliar estaciones transformadoras y una nueva estación que mejorará el abastecimiento en el GBA, que está en proceso de licitación. Nada de eso es responsabilidad de Transener”, dijeron en la transportadora. O sea, la mejora del sistema, que está saturado, se debe resolver con licitaciones e inversiones nuevas, no con lo que haga Transener, aunque la empresa sí podría participar de los procesos y construir las líneas.

Quién es quién

Genneia, la principal empresa de energías renovables del país, es presidida por Jorge Brito y entre sus accionistas están Delfín Carballo, Darío Lizzano y David Martínez.

Jorge Brito - Banco Macro
Jorge Brito, presidente de Genneia

Edison, en tanto, es uno de los “nuevos” del sector: en poco tiempo se quedaron con varias empresas de distribución y transmisión del interior y con dos de las hidroeléctricas del Comahue que se volvieron a licitar: Cerros Colorados y Alicurá. Sus accionistas son los hermanos Juan y Patricio Neuss, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli (dueño y presidente de Newsan) y los socios de Inverlat, el diversificado grupo inversor (dueño de Havanna y otros negocios) que integran los ex Citibank Guillermo Stanley, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y Federico Salvai, ex funcionario de Cambiemos y yerno de Stanley.

Los hermanos Neuss entraron al negocio eléctrico en 2011, cuando le compraron a Inverlat su participación en Edersa, la empresa de energía de Río Negro. El año pasado buscaron a Inverlat para volver a hacer negocios, esta vez como socios, y crecer con las distribuidoras del interior –que había sido de un fondo perteneciente a la familia Frávega– y un plan para sumar más negocios.

Valer recordar que en el proceso de privatización de Transener hubo tres ofertas: Edenor, de los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti; con USD 230 millones; la generadora Central Puerto, con USD 301 millones; y el consorcio Edison/Genneia que ofreció USD 356 millones, resultó ganador y se quedó con el 26% de las acciones de Citelec. “La operación implicó una prima del 27% sobre el valor de mercado de la compañía a la fecha de pago (USD 1.061 millones), sobre una valuación del 100% de la compañía de USD 1.348 millones”, dijeron en su momento.

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