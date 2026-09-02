Contundente defensa a Julián Álvarez de una estrella de la selección española y del Barcelona

Dani Olmo se refirió a la situación de la Araña, luego de la negociación fallida con Atlético de Madrid

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El final del mercado de pases en las grandes ligas de Europa dejó atrás una de las novelas que eclipsó la mirada del público argentino, luego de que Julián Álvarez se quedó en Atlético de Madrid tras no concretar un acuerdo entre clubes con Barcelona, a pesar de los guiños que realizaron desde el Blaugrana para tener a la Araña. Y ahora, una de las figuras del último campeón de España, que lo enfrentó en la final del Mundial 2026, lamentó no poder tenerlo como compañero en Cataluña.

En la jornada de este miércoles, Dani Olmo concedió una conferencia de prensa en medio de su recibimiento en su localidad natal de Terrassa, donde le realizaron un homenaje por el título obtenido ante la Argentina en los Estados Unidos, y dejó una respuesta tajante cuando fue consultado sobre si entendía la postura del Colchonero de no vender al atacante a un rival directo como el Blaugrana. “No, entenderlo no lo entiendo”, manifestó en declaraciones citadas por los principales medios de ese país, como Sport y Mundo Deportivo.

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A continuación, Olmo destacó la posición que tomó el cordobés durante la negociación, ya que llegó a pedir una transferencia y había asegurado que jugar en el Barcelona era un anhelo en su carrera: “Al final, todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó por sus sueños evidentemente, pero también hay otras situaciones externas que uno no puede controlar y no hace falta ni decirlo en ese sentido”.

Dani Olmo sumó minutos en los primeros tres encuentros oficiales del Barcelona en la temporada (Créditos: EFE)

Por último, el volante ofensivo de 28 años pidió dar vuelta la página para enfocarse en los próximos desafíos del Barcelona, que se concentran en la defensa de la corona en la Liga de España y su participación en la UEFA Champions League: “Como he dicho antes, la vida sigue. Esto no frena. A nosotros personalmente nos espera un año muy bueno, con mucha competencia, porque también los otros clubes se han reforzado muy bien, pero creo que tenemos plantilla de sobra, suficiente, para competir”.

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Cabe destacar que Dani Olmo es una de las principales figuras del cuadro culé y suma 58 encuentros con la camiseta de la selección de España. Su valoración en el plantel nacional comandado por Luis de la Fuente se explica con el hecho de que sumó minutos en los ocho duelos de la última Copa del Mundo, fue parte del plantel campeón de la Eurocopa y levantó cinco títulos en Barcelona (2 Ligas de España, 2 Supercopas de España y 1 Copa del Rey).

A causa de la falta de acuerdo en la contratación de Julián Álvarez, Barcelona salió al mercado en las últimas horas para acordar la llegada de un centrodelantero, luego de las bajas de Robert Lewandowski y Ferrán Torres. Debido a esto, concretó el fichaje de Gabriel Jesus, por quien abonará 10 millones de euros al Arsenal de Inglaterra.

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Julián Álvarez no se irá del Atlético de Madrid en este mercado de pases (Créditos: Reuters/Thomas Peter)

“Estoy muy ilusionado de estar en un club tan grande”, manifestó el atacante de 29 años en su presentación. Dejó atrás una etapa marcada por las lesiones en los Gunners desde su llegada en 2022. En enero de 2025, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, sumó menos de 1.000 minutos en la pasada temporada y marcó 13 goles en 54 partidos disputados en los últimos dos años.

Julián Álvarez podría reaparecer en el Atlético de Madrid este sábado desde las 11:15 (hora argentina) en el cruce contra Athletic Club en Bilbao, mientras que Barcelona visitará Mestalla para medirse este domingo en idéntico horario al Valencia por la cuarta fecha del campeonato.

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