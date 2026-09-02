Honduras

Honduras municipios siguen perdiendo su cosecha y piden declarar emergencia nacional

Alcaldes aseguran que aún no reciben respuesta a su solicitud de transferencias condicionadas

En el sur de Honduras claman por lluvias en septiembre para salvar última cosecha del año
Quienes viven del campo piden apoyo estatal con riego y ayuda alimentaria ante el riesgo de más pérdidas. EFE/ Germán Reyes
Guardar

La sequía que afecta distintas zonas de Honduras comienza a dejar consecuencias que van más allá del campo. Mientras alcaldes de varios municipios de Lempira llegaron a Tegucigalpa en busca de una respuesta del Gobierno ante las pérdidas por la falta de lluvias, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), organización del sector, advirtió que el país debería ser declarado en emergencia.

Los alcaldes aseguraron que en sus municipios se perdió el 100% de la cosecha de granos básicos, una situación que amenaza la alimentación y los ingresos de numerosas familias rurales.

PUBLICIDAD

A eso se sumó un golpe a la producción de café, principal actividad económica en varios de esos municipios, donde las autoridades locales estimaron pérdidas de aproximadamente 40% de la cosecha.

Ante ese escenario, los ediles viajaron a la capital para solicitar apoyo y reclamar una respuesta a las peticiones de transferencias condicionadas que, según aseguraron, ya habían planteado ante las autoridades y que hasta ahora no recibieron una respuesta concreta.

El alcalde de La Iguala, Lempira, Francis Paz, explicó que la pérdida de los granos básicos representa uno de los principales focos de preocupación, debido a que cultivos como maíz y frijol no solo representan una fuente de ingresos para los productores, sino también una parte de la alimentación de las familias.

PUBLICIDAD

Sequía afectó producción de café

El problema se agrava por la afectación al café, una de las principales fuentes de empleo e ingresos en varios municipios de Lempira. Una reducción de la cosecha significa menos producción, menos ingresos para los productores y menos movimiento económico en los municipios.

Los alcaldes sostuvieron que la situación requiere una respuesta urgente y que las transferencias solicitadas permitirían atender algunas de las necesidades más inmediatas de las comunidades afectadas.

Los productores señalaron que la crisis del campo también afecta el empleo rural, impulsa la migración y exige incentivos, insumos más baratos y apoyo técnico.
La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras pidió que el Gobierno declare la emergencia nacional por la sequía.

La preocupación expresada desde Lempira coincidió con la advertencia de la Federación Nacional de AGricultores de Honduras FENAGH, que consideró que los efectos de la falta de agua ya trascendieron el ámbito agrícola.

El director de la organización, Fernando Chacón, afirmó que la falta de agua “ya se convirtió en un problema social” en Honduras.

La organización también planteó que el Gobierno declare en emergencia a todo el territorio nacional, ante las consecuencias que la sequía provoca sobre las actividades productivas y las comunidades. Según Chacón, el fenómeno podría no terminar en el corto plazo.

La FENAGH alertó que la sequía podría prolongarse hasta un año más, lo que elevaría la presión sobre productores, familias rurales y comunidades que dependen directamente de las actividades agrícolas y ganaderas.

Cuando una familia pierde una cosecha de granos básicos, pierde alimentos y una fuente potencial de ingresos. Cuando además depende de una actividad como el café y esta registra pérdidas importantes, su capacidad económica queda todavía más comprometida.

Emergencia nacional

Para la FENAGH, la falta de agua está adquiriendo una dimensión social que obliga a las autoridades a tomar medidas de mayor alcance..

La llegada de los alcaldes a la capital volvió a poner sobre la mesa qué medidas adoptará el Gobierno frente a municipios que aseguran haber perdido completamente sus cultivos de granos básicos y que además enfrentan daños importantes en el café.

Los productores en municipios bajo alerta roja también podrán recibir apoyo si cuentan con riego, pozos o sistemas de cosecha de agua.
En municipios de Lempira se perdió el 100% de la cosecha de granos básicos, según denunciaron las autoridades locales.

El llamado de la FENAGH a declarar una emergencia nacional amplió la dimensión del problema.

Lo que los alcaldes describen en Lempira podría ser una expresión de un fenómeno que afecta a otras regiones del país, por lo que el sector productivo demanda una respuesta que no se limite a atender casos individuales.

Una familia que pierde sus cultivos hoy puede enfrentar meses de dificultades para recuperar sus ingresos y garantizar su alimentación.

Temas Relacionados

HondurasLempiraemergenciasequíaCaféFENAGH

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Después de meses de sequía, Honduras entra en semanas clave para recuperar sus embalses

Cenaos prevé una recuperación de las precipitaciones durante septiembre tras uno de los períodos secos más severos de los últimos años

Después de meses de sequía, Honduras entra en semanas clave para recuperar sus embalses

Los tres poderes del Estado izan la bandera y abren el mes patrio en Honduras

El Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Poder Judicial participaron este 1 de septiembre en los actos cívicos que marcan el inicio de las celebraciones por los 205 años de independencia

Los tres poderes del Estado izan la bandera y abren el mes patrio en Honduras

Honduras: Expresidente Juan Orlando Hernández queda libre de cargos por fraude y lavado de dinero

Un juez dictó sobreseimiento definitivo al expresidente por fraude y lavado de activos al considerar que no se acreditó la trazabilidad del dinero presuntamente destinado a su campaña

Honduras: Expresidente Juan Orlando Hernández queda libre de cargos por fraude y lavado de dinero

El Liverpool cede al hondureño Keyrol Figueroa al Port Vale para la temporada 2026-27

El delantero hondureño de 20 años jugará en la League Two con el objetivo de sumar continuidad en un plantel profesional, tras una campaña destacada en la sub-21 y su estreno reciente con la Bicolor

El Liverpool cede al hondureño Keyrol Figueroa al Port Vale para la temporada 2026-27

Sector privado espera que reforma eléctrica impulse inversión en Honduras

El COHEP y la CCIC consideran que una ejecución efectiva puede mejorar las condiciones para las familias, fortalecer la seguridad jurídica y contribuir a la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Sector privado espera que reforma eléctrica impulse inversión en Honduras

TECNO

Cómo se verían Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como Power Rangers

Cómo se verían Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como Power Rangers

Anthropic refuerza su apuesta por la IA con Fable 5.1 para código y Mythos 5.1 para investigación científica

Ciberataque masivo a tres aeropuertos en Reino Unido roba los datos de más de 8 millones de viajeros

Condenan a un exingeniero de Google por robar secretos comerciales de tecnología avanzada de IA

Uber recorta el 10% de su fuerza laboral despidiendo a más de 3.000 empleados

ENTRETENIMIENTO

George Clooney advierte a Hollywood sobre la IA: “Nos va a perjudicar de muchas formas”

George Clooney advierte a Hollywood sobre la IA: “Nos va a perjudicar de muchas formas”

Alanis Morissette demanda a su ex directora de gira por presunto chantaje relacionado con drogas

“Tengo mucha ansiedad”: Joey King habló sin filtros sobre su vida fuera de las cámaras

Michael Jackson también decía groserías: la divertida anécdota de infancia que su hija Paris recordó entre risas

Ariana Grande rompe en llanto al cerrar su gira y comenzar una pausa en su carrera: “He amado cada minuto de esto”

MUNDO

CBUM reveló su récord en pecho plano y explicó por qué evita la fuerza máxima

CBUM reveló su récord en pecho plano y explicó por qué evita la fuerza máxima

Nepal, una semana después: tirolesas sobre el río y más de 1.200 muertos por el colapso de un glaciar

Cómo es Pico Cão Grande, uno de los paisajes más singulares de África

Trump propuso rebautizar el estrecho de Ormuz como “Estrecho Trump” en medio de la escalada con Irán

Drones contra tiburones: así busca Sídney recuperar la seguridad en sus playas