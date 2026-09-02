Mario Kart 8 se actualiza gratis: modo de 8 jugadores, CameraPlay y más

La actualización mejora la resolución de imagen y reduce las cargas. Mario Kart 8, de Nintendo.

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Nintendo lanzó una actualización gratuita para Mario Kart 8 Deluxe que ya está disponible e incorpora mejoras cuando se juega en el sistema Nintendo Switch 2, según un comunicado publicado por la compañía en su sitio oficial.

La principal novedad habilita carreras en pantalla dividida con hasta ocho personas en una sola consola, siempre que haya controles suficientes para el modo multijugador.

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El parche también permite conectar una cámara USB compatible (se vende por separado) al sistema y usar CameraPlay, una función que muestra las caras de los jugadores en pantalla durante las carreras.

Se necesita una Nintendo Switch 2 y controles suficientes. (Nintendo)

Nintendo indicó que CameraPlay está disponible solo con dos a cuatro jugadores y que también puede utilizarse en línea mediante GameChat, con requisitos como conexión a internet, suscripción a Nintendo Switch Online y una Cuenta Nintendo.

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Además, la actualización añade compatibilidad con la pantalla de Nintendo Switch 2 y televisores de alta resolución para ofrecer una imagen más nítida, y reduce los tiempos de carga.

Cómo actualizar Mario Kart 8

Para actualizar Mario Kart 8 Deluxe, enciende una Nintendo Switch 2 y conéctala a internet. La actualización gratuita ya está disponible y añade mejoras específicas para esta consola.

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La actualización permite carreras locales para hasta ocho jugadores. (Nintendo)

Tras descargarla, el juego permite carreras en pantalla dividida para hasta ocho personas, si hay controles suficientes. También habilita CameraPlay con una cámara USB compatible, que se vende por separado, para mostrar los rostros de dos a cuatro jugadores durante las carreras.

La función puede usarse en línea mediante GameChat, pero requiere conexión a internet, suscripción a Nintendo Switch Online y una Cuenta Nintendo. El parche mejora la imagen y reduce cargas.

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En qué consiste Mario Kart 8

Mario Kart 8 Deluxe es un videojuego de carreras de Nintendo en el que los jugadores eligen personajes y vehículos para competir en circuitos del Reino Champiñón.

CameraPlay muestra los rostros de los jugadores durante la carrera. (Nintendo)

Las pruebas combinan velocidad, derrapes y objetos que pueden alterar el resultado: caparazones, plátanos, champiñones y otros potenciadores sirven para atacar, defenderse o ganar impulso.

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La edición Deluxe reúne las pistas de la versión original de Wii U y su contenido descargable, además de incorporar personajes, vehículos y un modo batalla renovado.

El juego incluye 48 circuitos base y permite disputar copas, carreras individuales, contrarrelojes y enfrentamientos de batalla. También ofrece asistencia de conducción inteligente para quienes se inician y una modalidad de 200 cc para carreras más rápidas.

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La función admite de dos a cuatro participantes. (Nintendo)

En multijugador, admite partidas locales, conexión inalámbrica entre consolas y carreras en línea.

Nintendo indica que hasta 12 personas pueden competir por internet con una suscripción a Nintendo Switch Online. Desde el 1 de septiembre de 2026, una actualización gratuita para Nintendo Switch 2 agregó pantalla dividida para hasta ocho jugadores, CameraPlay mediante cámara USB-C compatible y mejoras visuales y de carga.

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El contenido adicional Booster Course Pass suma 48 circuitos y ocho personajes. Su propuesta central consiste en carreras accesibles pero competitivas, con azar.

Nintendo Switch se despide de Crunchyroll

Usuarios de redes sociales compartieron un correo electrónico atribuido a Crunchyroll en el que la plataforma informa que su aplicación dejará de estar disponible en Nintendo Switch el 30 de octubre de 2026.

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Crunchyroll será retirado de Nintendo Switch, según un correo electrónico que han recibido varios usuarios. (Reddit)

En Reddit, un usuario cuestionó la medida y escribió: “Acabo de recibir este correo y si es así, qué coraje. Mi tele es viejita, así que uso mi Switch para ver los programas en la tele y tener mejor experiencia. No se va a acabar el mundo, pero voy a tener que verlos en la pantalla rayada de mi celular por el futuro previsible”.

Crunchyroll es una plataforma streaming especializada en anime. Los usuarios pueden crear una cuenta y acceder a su catálogo desde el sitio web o la aplicación en distintos dispositivos.

Las funciones disponibles varían según el plan contratado. La suscripción Premium permite ver contenido sin anuncios e incluye herramientas adicionales, como perfiles en iOS y descargas para reproducir episodios sin conexión en los planes que contemplan esa opción.