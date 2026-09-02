Rodrigo Lussich celebró el cumpleaños de su madre con fotos y recuerdos de su infancia: “77 años, mil vidas”

El periodista Rodrigo Lussich posa abrazado a su madre en un espacio al aire libre durante la celebración de su cumpleaños.

Guardar

Rodrigo Lussich saludó a su madre, Charo Pérez, por sus 77 años con dos fotos compartidas en Instagram y un extenso mensaje personal.

El conductor dedicó la publicación a repasar las huellas que su madre dejó a lo largo de su vida: la risa que los une, las costumbres compartidas, el valor del trabajo y una idea de libertad que, según expresó, la acompañó siempre. También deslizó el deseo de llevar parte de esa historia a un libro.

PUBLICIDAD

Lussich abrió su dedicatoria con una frase que condensó la edad de su madre y la cantidad de experiencias que atribuye a su recorrido: “77 años, mil vidas”. A partir de allí, habló de historias familiares, viajes y rutinas que formaron parte de la relación entre ambos.

El conductor anunció que piensa escribir un libro titulado Los diarios de mamá. Según explicó, ese proyecto reuniría aventuras que ella dejó relatadas en un diario durante un viaje, junto con otros episodios que ambos vivieron.

PUBLICIDAD

“Ahí les podré contar todas sus aventuras”, escribió. Para él, las historias de su madre y los recuerdos que acumularon juntos componen un mismo relato familiar: “Tantas, tantas historias, la historia de nuestras vidas”.

El periodista Rodrigo Lussich abraza a su madre en una fotografía compartida durante la celebración de su cumpleaños.

El presentador describió lo que recibió de ella: “Me dio la vida, me dio el carácter, me dio el ejemplo”, afirmó en la publicación.

PUBLICIDAD

Entre esas escenas recordó las estadías de Charo en su casa. El conductor mencionó los rituales que mantenían cuando ella iba a visitarlo: mirar series y comer juntos.

El mensaje no plantea que esas costumbres hayan desaparecido por completo, pero sí marca un cambio. “Aunque hay cosas que ya no compartimos”, escribió antes de referirse a aquellas encuentros.

PUBLICIDAD

Lussich también explicó qué le ocurre cuando va a ver a su madre. Según expresó, esa experiencia lo ayuda a ordenar distintas etapas de su propia vida: “Verte mamá, cada vez que voy, me ayuda a entender todo: el antes, el durante, el porvenir”.

En su saludo, vinculó dos enseñanzas de Charo con su modo de entender la vida. La primera fue el trabajo, que definió como una cultura; la segunda, la libertad: “Me enseñaste a trabajar como cultura de vida. Y a ser libre como escudo de oro”, escribió. La frase sitúa a su madre como una referencia en dos planos que el conductor considera unidos a su formación personal.

PUBLICIDAD

Rodrigo Lussich junto a sus padres, Gustavo y Charo, y su hermana Fernanda a fines de 1973

El texto también aborda la actualidad de la mujer y la decisión de permanecer en su hogar. Lussich señaló que ella elige quedarse allí, un espacio que describió como su refugio y como el lugar donde se siente a salvo. Presentó esa elección como una continuidad de una vida guiada por la autonomía: “Hoy elegís, como elegiste toda la vida, desde la genuina libertad, quedarte en tu casa”, expresó.

La frase “el reposo de la guerrera merece su tiempo” fue parte del mensaje de cumpleaños. El conductor agregó que considera a su madre sabia también frente a esa etapa y cerró su saludo con una muestra de afecto: “Te adoro ma. Feliz cumple”.

PUBLICIDAD

Rodrigo Lussich nació en Montevideo, Uruguay, el 30 de noviembre de 1972. Su historia familiar comenzó antes de su nacimiento, cuando sus padres se conocieron en la Escuela de Arte Dramático. Charo Pérez y Gustavo Lussich tenían 16 y 18 años, respectivamente, cuando se encontraron en esa institución. Un año después se casaron.

Al año siguiente de la boda nació Fernanda, la primera hija de la pareja. Cuatro años más tarde llegó Rodrigo, quien creció junto a su hermana en un entorno que, con el tiempo, cambió de forma. Es que los padres del conductor se separaron antes de que él cumpliera cinco años.

PUBLICIDAD

En una charla reciente con Infobae, Lussich evocó una etapa de su infancia marcada por una vivienda tomada en Montevideo. “Llegamos a vivir hasta en una casa tomada en el barrio de Pocitos”, recordó.

Rodrigo Lussich, su mamá Charo y hermana Fernanda (1975).

Para entonces, Charo ya tenía otra pareja. El conductor destacó que ese hombre era amigo de su padre, mientras que Gustavo mantenía una relación con una mujer amiga de la madre de sus hijos.

PUBLICIDAD

“Yo pasaba el día subiendo y bajando del sector de uno y de otro”, relató al recordar la distribución cotidiana entre las parejas y los espacios que ocupaban.

También afirmó que en esa etapa conoció el sentido de la hermandad. La casa de dos pisos en Pocitos, deteriorada y llena de gatos, fue el escenario de una infancia entre los sectores de cada una de las parejas que integraban su entorno familiar.