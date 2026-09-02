“Lo agarro y era mi diente”: el percance que sufrió una de Las Leonas en medio de los festejos en un club nocturno tras ganar el Mundial

Una de las figuras de Las Leonas reconoció el conflicto que tuvo en un diente

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Las Leonas hicieron historia para el hockey argentino tras ganar por tercera vez el Mundial luego de vencer en los penales a los Países Bajos. Después de una actuación sobresaliente a lo largo de todo el torneo, el equipo dirigido por Fernando Ferrara terminó invicto y logró quebrar el maleficio de superar a las neerlandesas en la definición.

Sofía Cairó fue una de las jugadoras más valiosas a lo largo del torneo que se disputó en Bélgica y Países Bajos. Es más, fue quien convirtió el último penal para el 3-1 en la tanda que le dio el título al seleccionado femenino de hockey sobre césped. Más allá de eso, la jugadora surgida del club Mariano Moreno reveló el inconveniente que sufrió durante los festejos en un club nocturno del oro en la Copa del Mundo.

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“Festejamos con la familia, amigos, con los diferentes países también. Hubo ahí un rejunte de todo. Y nada, entre festejo, saltando, qué sé yo, de la nada sentí algo en la boca, como algo, y lo agarro y era mi diente. Y lo tenía ahí en la mano”, contó entre risas Cairó en La noche de TyC Sports, el programa que conduce Pablo Lamédica. Un codazo de alguien fue lo que le provocó ese problema dental a una de las figuras del combinado nacional.

Durante el mismo segmento, la volante también contó cómo ejecutó el penal que le dio el título mundial a Las Leonas que se disputó en Amberes y Wavre. “Estos penales los venimos entrenando hace mucho. Son un momento muy importante. Nos dimos cuenta de que hay que entrenarlos y sirvió. Estamos contentas”.

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Cairó celebra el penal que le dio el título a Las Leonas en el Mundial de hockey (Photo by Bas CZERWINSKI / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Cairó también comparó ese momento con lo que vivió en París 2024, cuando fue clave en la definición por la medalla de bronce ante Bélgica: “En el de los JJOO nunca lo había practicado, ese fue mi primer penal con Las Leonas. El primero que tiré en un momento importante. Después empezamos a tirar más shootouts en la Pro League. Fui tirando y ahora llegué un poco más preparada”.

Sobre su rutina antes de ejecutar, sostuvo que no tiene “un plan fijo”, pero que observa a la arquera en los penales previos y lo toma en cuenta. En ese marco, reveló el consejo del técnico Ferrara: “Me había dicho que tenga cuidado con algo que hacía la arquera, que era que se tiraba y esperaba un poquito. Me dijo que me tome un segundito antes de tirar y le hice caso”.

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El recorrido de Cairó camino a la selección tiene una singularidad dentro del hockey argentino: juega en el Club y Biblioteca Mariano Moreno, una institución del Gran Buenos Aires que hasta 2019 compitió en la división D. En la actualidad, el equipo femenino sigue en el ascenso y lidera una de las zonas de la C, la tercera categoría, con la delantera como su principal figura.

Ese origen redujo al comienzo sus posibilidades de visibilidad frente a jugadoras formadas en estructuras de mayor exposición. Aun así, permaneció en su club y se convirtió en la primera representante de la institución en llegar a la selección nacional. El punto de quiebre llegó en 2016, cuando la Asociación de Buenos Aires organizó una convocatoria masiva para armar la selección juvenil provincial e invitó a dos jugadoras por club a una prueba. Allí empezó a quedar bajo observación de los seleccionadores.

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Antes del Mundial, Sofía se recibió como Licenciada en Publicidad (@soficairo_)

En 2019, mientras jugaba la final del torneo nacional Sub 18 con la selección bonaerense, Ferrara, entonces entrenador de Las Leoncitas, el conjunto nacional juvenil, la observó y la convocó al seleccionado menor. Desde ese llamado pasó a ser una pieza central del equipo junior y disputó torneos internacionales con la mira puesta en el Mundial de Sudáfrica, previsto para 2021 y postergado a 2022 por la pandemia.

Su ascenso también tuvo una dimensión personal: pasó de ir a ver a Las Leonas con su madre desde la tribuna a integrar el plantel mayor en los Panamericanos de Santiago 2023. Después de atravesar las distintas categorías juveniles, quedó incorporada de manera estable al equipo principal.

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Con mayor continuidad en la selección mayor, Cairó se consolidó como una jugadora clave por su despliegue sobre la banda izquierda y su capacidad para intervenir en ataque. Esa evolución quedó expuesta en el Mundial de 2026, donde volvió a asumir el remate decisivo en el momento de mayor presión. Poco antes del torneo, la delantera había alcanzado otro objetivo fuera de la cancha: terminó sus estudios universitarios y se recibió de licenciada en Publicidad. En su cuenta de Instagram escribió: “Entre entrenamientos, viajes, giras, torneos, trabajos y entregas… se logró. Oficialmente Licenciada en Publicidad. Gracias a todos los que me acompañaron en este camino y estuvieron presentes en un momento tan importante para mí. Qué lindo es cumplir objetivos rodeada de gente que quiero y que siempre está”.