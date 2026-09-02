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Israel destruyó otro túnel en Gaza: ya neutralizó más de 26 kilómetros desde el alto el fuego

La Brigada del Norte, en cooperación con la unidad de ingeniería Yahalam, voló un nuevo tramo de aproximadamente un kilómetro en el norte de la Franja, como parte de la limpieza de infraestructura terrorista al este de la Línea Amarilla

Israel destruyó otro túnel subterráneo en Gaza y ya neutralizó más de 26 kilómetros desde el alto el fuego
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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron este miércoles imágenes de la destrucción de otra ruta de túnel subterráneo en el norte de la Franja de Gaza, en momentos en que el primer ministro Benjamín Netanyahu ingresó al enclave para reafirmar que sus tropas controlan el 60% del territorio y que no habrá retirada, en contradicción con el acuerdo de alto el fuego vigente.

Según informó el Comando Central de las FDI, las fuerzas de la Brigada del Norte, bajo el mando de la División 99, operan actualmente en el norte de Gaza para proteger y despejar de infraestructura terrorista el área de la llamada Línea Amarilla. En las últimas semanas, esas fuerzas, en cooperación con la unidad de ingeniería de combate Yahalam, destruyeron una ruta de túnel de aproximadamente un kilómetro de longitud. Desde el inicio del alto el fuego, la brigada ya neutralizó más de 26 kilómetros de túneles subterráneos al este de esa línea de demarcación.

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Netanyahu en Gaza: “Controlamos el terreno”

(X/Benjamin Netanyahu/@netanyahu)
(X/Benjamin Netanyahu/@netanyahu)

En paralelo, Netanyahu visitó este miércoles a las fuerzas armadas presentes en la Franja y reiteró que estas controlan un 60% del territorio, algo que contradice el acuerdo de tregua vigente desde octubre de 2025. “Controlamos el terreno. No nos retiramos. Nos mantenemos en esta línea. Controlamos el 60% de la Franja y aún nos queda mucho por hacer”, dijo el mandatario, según un videocomunicado difundido por su oficina, durante la visita a las tropas que ocupan Gaza hasta la Línea Amarilla, la demarcación hasta la que se replegaron cuando comenzó la tregua.

En su discurso, sonriente y con los escombros de viviendas gazatíes de fondo, Netanyahu se jactó también de la operación del martes, en la que una milicia colaboracionista con Israel capturó en la ciudad de Gaza a un presunto alto mando del grupo islamista Hamas.

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“Estamos haciendo todo lo posible para alcanzar nuestro objetivo: el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza”, afirmó, en referencia a operaciones israelíes que continúan pese al alto el fuego.

La Junta de Paz, el órgano auspiciado por la administración de Donald Trump para supervisar la tregua, tolera los ataques contra amenazas “inmediatas” a las tropas israelíes, aunque en las últimas semanas el Ejército israelí retomó también ataques selectivos contra infraestructura que atribuye a Hamas, además de operaciones como la del martes. La propia hoja de ruta de la Junta de Paz establecía que la retirada israelí —que Netanyahu niega en sus declaraciones— estaba ligada al desarme de esa organización.

El primer ministro recorrió la posición militar junto al jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, y otros altos mandos, con quienes luego evaluó la situación de seguridad en el enclave. Aseguró que Israel ya alcanzó “en gran medida” sus objetivos en Gaza, aunque remarcó: “Aún queda trabajo por completar, y lo completaremos”.

La visita se da mientras el país se prepara para elecciones el próximo 27 de octubre, que someterán a juicio el mandato del líder derechista, que mantuvo a Israel en una ofensiva en Gaza y en guerras e intercambios de fuego con sus vecinos regionales durante los últimos tres años.

Dos adolescentes muertos en un campo de refugiados

Palestinos se congregan en el lugar de los ataques y disparos israelíes en la ciudad de Gaza. 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
Palestinos se congregan en el lugar de los ataques y disparos israelíes en la ciudad de Gaza. 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Ebrahim Hajjaj

En medio de estas operaciones, el Ejército israelí mató este miércoles a al menos dos menores de edad en un tiroteo en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, cerca de las posiciones donde permanecen apostadas las tropas, informaron equipos de emergencia del enclave. Los fallecidos fueron identificados como Ibrahim Ismail Al Hersh, de 16 años, y Hazem Hatem Marshoud, de 17, cuyos cuerpos fueron trasladados al Hospital Shifa, en la ciudad de Gaza.

Otro de los últimos ataques se registró en la zona de Mawasi, en el suroeste de la Franja y uno de los principales núcleos de desplazados: un dron israelí atacó una carpa y dejó cinco heridos, trasladados al Hospital Nasser de Jan Yunis, uno de ellos en estado crítico. En Deir al Balah, en el centro de Gaza, una mujer de 51 años identificada como Amina al Hisi murió a causa de las heridas de bala que las tropas israelíes le habían provocado un día antes, según informó la agencia oficial palestina Wafa. Según fuentes del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, adonde fue trasladado su cuerpo, la mujer se había desplazado a esa ciudad desde Yabalia.

Más de 73.450 palestinos murieron en Gaza a causa de la ofensiva israelí, iniciada el 7 de octubre de 2023 en represalia por el ataque de grupos terroristas de la Franja contra territorio israelí ese mismo día, que dejó unas 1.200 víctimas fatales. Además, más de 1.320 gazatíes murieron por ataques israelíes durante el alto el fuego vigente desde octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

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