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Epic Games Store ofrece cuatro juegos gratis: cuáles son y hasta cuándo puedes reclamarlos

La colección reúne una aventura espacial, una experiencia de horror para grupos, un desafío vertical y un simulador ecuestre

Cómo reclamar los cuatro juegos gratuitos de Epic antes de que terminen las ofertas
Cómo reclamar los cuatro juegos gratuitos de Epic antes de que terminen las ofertas
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Epic Games Store ofrece cuatro juegos gratis que pueden añadirse a la biblioteca digital sin costo. La selección reúne propuestas de supervivencia espacial, terror cooperativo, carreras de caballos y plataformas, con plazos distintos para completar la reclamación.

La promoción importa porque una de las ofertas caduca el 2 de septiembre de 2026, mientras que otra seguirá disponible hasta el 9 de septiembre a las 11:00, hora peninsular española. Una vez que el usuario confirma la adquisición a precio cero, el juego queda asociado de forma permanente a su cuenta, aunque lo instale más adelante.

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Hombre sentado frente a una computadora viendo la tienda Epic Games con ofertas de videojuegos en pantalla.
Cómo descargar juegos gratis en Epic Games Store antes del 2 y 9 de septiembre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los cuatro juegos gratuitos en Epic Games Store

Together After Dark

El primer vencimiento corresponde a Together After Dark, un título de terror cooperativo que permite partidas de hasta cuatro personas. La historia sitúa a los jugadores en un bosque marcado por fenómenos paranormales, donde deben avanzar en grupo frente a amenazas que aparecen durante la partida.

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El juego tiene un precio habitual de 2,69 euros y puede reclamarse sin pagar hasta el jueves 2 de septiembre de 2026. Quienes quieran incorporarlo a su colección deberán completar el proceso antes de que la ficha vuelva a mostrar su precio habitual.

La propuesta se orienta a quienes buscan partidas compartidas y una experiencia centrada en la coordinación. Cada integrante del equipo puede contribuir a la supervivencia del grupo, una mecánica habitual en los juegos cooperativos de terror.

El procedimiento requiere iniciar sesión, abrir cada ficha, comprobar que marque cero, pulsar Obtener y verificar la incorporación en Biblioteca, sin introducir datos de pago, aunque conviene revisar requisitos técnicos antes de instalar - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
El procedimiento requiere iniciar sesión, abrir cada ficha, comprobar que marque cero, pulsar Obtener y verificar la incorporación en Biblioteca, sin introducir datos de pago, aunque conviene revisar requisitos técnicos antes de instalar - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

NoRush!

El segundo plazo confirmado corresponde a NoRush!, un plataformas cuyo objetivo consiste en llegar a la parte superior de una torre de 300 metros. El recorrido incluye pinchos, martillos, estructuras móviles y otros obstáculos que obligan a calcular cada salto.

Su precio habitual es de 2,19 euros. La oferta seguirá activa hasta el 9 de septiembre de 2026 a las 11:00, hora de España peninsular. El límite horario debe tenerse en cuenta, ya que las promociones de las tiendas digitales pueden finalizar de forma automática al llegar la hora indicada.

NoRush! se aleja de las propuestas de mundo abierto o acción multijugador que suelen dominar las campañas gratuitas. Su mecánica apuesta por niveles verticales, precisión y repetición de intentos para superar los tramos más complejos de la torre.

Breathedge

La lista también incluye Breathedge, una aventura de supervivencia ambientada en el espacio. El jugador investiga las consecuencias de un accidente de gran escala y debe aprovechar los materiales disponibles entre los restos que flotan alrededor de la nave.

Durante la partida es posible fabricar herramientas, conducir vehículos, levantar estaciones y recorrer zonas afectadas por el siniestro. El juego incorpora un tono particular a través de un pollo inmortal que acompaña al protagonista durante parte de la experiencia.

Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
Epic Games Store regala juegos de plataformas, terror y supervivencia: revisa sus fechas de vencimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition

La cuarta propuesta es Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition, centrada en las carreras ecuestres, la gestión de instalaciones y la cría de caballos. El progreso permite participar en competiciones, mejorar el establo y desarrollar nuevas generaciones de animales para ampliar las posibilidades dentro del juego.

Las fechas concretas de vigencia de Breathedge y Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition deben verificarse en las fichas de la tienda antes de confirmar la adquisición. Las ofertas de juegos gratis en Epic Games Store pueden tener calendarios diferentes incluso cuando aparecen activas en el mismo periodo.

Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

El proceso no requiere un método de pago si la ficha del título muestra un precio de cero. Basta con disponer de una cuenta en la plataforma y completar la adquisición antes de la fecha de vencimiento.

  1. Crear una cuenta o iniciar sesión en Epic Games Store.
  2. Localizar el título desde la portada o mediante el buscador.
  3. Abrir la ficha del juego y comprobar que el precio indicado sea 0.
  4. Pulsar la opción “Obtener” y confirmar la operación.
  5. Revisar que el juego aparezca en la sección Biblioteca.
  6. Descargar el cliente de la tienda e instalarlo cuando se desee.

Antes de iniciar una descarga, conviene consultar los requisitos técnicos, sobre todo en portátiles o equipos con poco espacio disponible. Tras reclamar los títulos permanecerán en la biblioteca de la cuenta aunque la promoción haya terminado.

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