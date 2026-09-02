Netanyahu entró a Gaza y reafirmó: “Controlamos el 60% de la Franja, no nos retiramos”

Netantyahu durante la visita a las tropas en Gaza este miércoles. (X/Benjamin Netanyahu/@netanyahu)

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, entró este miércoles a Gaza en una visita a las fuerzas armadas presentes en la Franja, donde reiteró que estas controlan un 60% del territorio y que no se retirarán, algo que contradice el acuerdo de alto el fuego vigente desde octubre de 2025.

“Controlamos el terreno. No nos retiramos. Nos mantenemos en esta línea. Controlamos el 60% de la Franja y aún nos queda mucho por hacer”, dijo el mandatario, según un video difundido por su oficina, durante la visita a las tropas que ocupan Gaza hasta la Línea Amarilla, la demarcación hasta la que se replegaron cuando comenzó la tregua.

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En su discurso, sonriente y con los escombros de viviendas gazatíes de fondo, Netanyahu se jactó de la operación del martes, en la que una milicia colaboracionista con Israel capturó en la ciudad de Gaza a un presunto alto mando del grupo terrorista Hamas. “Estamos haciendo todo lo posible para alcanzar nuestro objetivo: el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza”, afirmó, en referencia a operaciones israelíes que continúan pese al alto el fuego.

אני כאן ברצועת עזה. איזנקוט רצה שניכנע ונצא מכאן - טוב שלא הקשבתי לו. היום אנחנו שולטים בשטח ונשארים בקו הזה. יש לנו עוד עבודה להשלים ונשלים אותה - עד לפירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל! pic.twitter.com/U6O0tjly8A — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 2, 2026

La Junta de Paz, el órgano auspiciado por la administración de Donald Trump para supervisar la tregua, tolera los ataques contra amenazas “inmediatas” a las tropas israelíes, aunque en las últimas semanas el Ejército israelí retomó también ataques selectivos contra infraestructura que atribuye a Hamas, además de operaciones como la del martes. La propia hoja de ruta de la Junta de Paz establecía que la retirada israelí —que Netanyahu niega en sus declaraciones— estaba ligada al desarme de esa organización.

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El primer ministro recorrió la posición militar junto al jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, y otros altos mandos, con quienes luego evaluó la situación de seguridad en el enclave. Aseguró que Israel ya alcanzó “en gran medida” sus objetivos en Gaza, aunque remarcó: “Aún queda trabajo por completar, y lo completaremos”.

La visita se da mientras el país se prepara para elecciones el próximo 27 de octubre, que someterán a juicio el mandato del líder derechista, que mantuvo a Israel en una ofensiva en Gaza y en guerras e intercambios de fuego con sus vecinos regionales durante los últimos tres años.

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Un nuevo túnel destruido y víctimas civiles en simultáneo

Israel destruyó otro túnel subterráneo en Gaza y ya neutralizó más de 26 kilómetros desde el alto el fuego

En paralelo a la visita de Netanyahu, las FDI difundieron imágenes de la destrucción de otra ruta de túnel subterráneo de aproximadamente un kilómetro en el norte de Gaza, a cargo de la Brigada del Norte en cooperación con la unidad de ingeniería Yahalam. Desde el inicio del alto el fuego, esas fuerzas ya neutralizaron más de 26 kilómetros de túneles al este de la Línea Amarilla.

El mismo miércoles, el Ejército israelí mató a al menos dos menores de edad en un tiroteo en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, cerca de las posiciones donde permanecen apostadas las tropas. Los fallecidos fueron identificados como Ibrahim Ismail Al Hersh, de 16 años, y Hazem Hatem Marshoud, de 17, cuyos cuerpos fueron trasladados al Hospital Shifa, en la ciudad de Gaza. Otro ataque se registró en la zona de Mawasi, en el suroeste de la Franja, donde un dron israelí atacó una carpa y dejó cinco heridos, uno de ellos en estado crítico. En Deir al Balah, en el centro de Gaza, una mujer de 51 años identificada como Amina al Hisi murió a causa de las heridas de bala que las tropas israelíes le habían provocado un día antes.

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Más de 73.450 palestinos murieron en Gaza a causa de la ofensiva israelí, iniciada el 7 de octubre de 2023 en represalia por el ataque de grupos terroristas armados de la Franja contra territorio israelí ese mismo día, que dejó unas 1.200 víctimas fatales. Además, más de 1.320 gazatíes murieron por ataques israelíes durante el alto el fuego vigente desde octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad del enclave.