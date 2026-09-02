Cinco personas vinculadas con el Tren de Aragua han sido detectadas en Panamá durante 2026

El ciudadano venezolano fue interceptado durante los controles migratorios efectuados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tomado de X

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Panamá impidió el tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen de un ciudadano venezolano presuntamente vinculado con la organización criminal Tren de Aragua.

El extranjero también mantenía antecedentes penales en Estados Unidos por posesión y distribución de narcóticos, de acuerdo con las verificaciones efectuadas por el Servicio Nacional de Migración.

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El hombre llegó en un vuelo procedente de Valencia, Venezuela, y pretendía continuar su recorrido hacia Medellín, Colombia. Las alertas surgieron durante los controles migratorios realizados en la terminal aérea.

Tras confirmar la información, las autoridades panameñas impidieron su tránsito y ordenaron devolverlo a su país de origen.

Migración señaló que mantiene activos sus filtros en los puertos de entrada y tránsito para prevenir el desplazamiento de personas relacionadas con actividades delictivas.

Estados Unidos clasificó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Infobae Argentina

La entidad no reveló la identidad del pasajero ni detalló los antecedentes que permitieron asociarlo con el Tren de Aragua, más allá de las alertas internacionales y su historial por narcotráfico.

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El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional surgida en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado venezolano de Aragua. Bajo el liderazgo de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, el grupo extendió progresivamente sus operaciones fuera de Venezuela hacia distintos países de América.

Sus células han sido relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas y explotación sexual. La estructura también ha aprovechado los movimientos migratorios para captar víctimas, controlar rutas clandestinas y establecer redes criminales en comunidades venezolanas, aunque su presencia y capacidad operativa varían entre los países.

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Estados Unidos incluyó al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas extranjeras el 20 de febrero de 2025. La decisión fue adoptada después de una orden ejecutiva que abrió el proceso para clasificar como terroristas a determinados carteles y grupos criminales transnacionales considerados una amenaza para la seguridad nacional y regional.

La designación estadounidense se sustentó en la violencia atribuida al grupo y su participación en asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de personas, armas y drogas. La medida permite bloquear bienes, perseguir fuentes de financiamiento y sancionar a quienes proporcionen apoyo material a la organización dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

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Los controles migratorios también permiten identificar extranjeros con órdenes judiciales o estadías vencidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Panamá, al menos cinco personas señaladas por presuntos vínculos con el Tren de Aragua han sido detectadas, inadmitidas o expulsadas durante 2026.

El recuento incluye a dos venezolanos localizados inicialmente en un puesto de control en Divisa, quienes posteriormente fueron expulsados del territorio panameño hacia Venezuela.

Ambos extranjeros habían sido retenidos en abril durante una inspección realizada por unidades migratorias y del Servicio Nacional de Fronteras.

El 2 de junio, luego de completar los procedimientos legales establecidos en materia de migración, seguridad y orden público, abandonaron Panamá bajo custodia de funcionarios a través del aeropuerto de Tocumen.

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Otro caso ocurrió el 12 de agosto, cuando un ciudadano colombiano fue rechazado al intentar ingresar como turista. Durante la entrevista migratoria manifestó pertenecer al Tren de Aragua y afirmó estar amenazado por La Inmaculada, otra estructura delictiva. Las autoridades consideraron que representaba un riesgo para la seguridad pública y lo devolvieron a Colombia.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen concentra una parte importante de los controles sobre viajeros en conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 21 de agosto, los supervisores migratorios identificaron en Tocumen a otro venezolano presuntamente relacionado con la organización transnacional. Había llegado desde Guatemala y viajaba hacia Venezuela.

Los funcionarios observaron tatuajes asociados con la banda y comprobaron que había sido deportado previamente desde Denver, Colorado.

Debido a sus antecedentes y a las alertas obtenidas durante las verificaciones, Panamá le negó el tránsito y dispuso su devolución a Guatemala, lugar de procedencia del vuelo.

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Este caso y el registrado el 1 de septiembre muestran la utilización de Tocumen como conexión internacional y el reforzamiento de los controles sobre pasajeros en tránsito.

La actuación migratoria no implica que todos los extranjeros detectados sean procesados penalmente en Panamá. Cuando una persona no ha cometido un delito dentro del territorio nacional, pero existen alertas o motivos legales para impedir su entrada, las autoridades pueden inadmitirla, rechazarla o devolverla conforme a los procedimientos contemplados en la normativa migratoria.

Migración también informó sobre otras retenciones no relacionadas con el Tren de Aragua. Durante el Operativo Perseus, desarrollado en Guararé, provincia de Los Santos, un ciudadano colombiano con la estadía vencida fue detectado y remitido a la Secretaría Judicial, encargada de continuar el procedimiento administrativo correspondiente.

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En otro control efectuado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, los supervisores retuvieron a un colombiano que mantenía una orden de conducción por un presunto delito contra el orden económico. El extranjero fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación judicial y cumplir la solicitud registrada en su contra.