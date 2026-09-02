Panamá

Cinco personas vinculadas con el Tren de Aragua han sido detectadas en Panamá durante 2026

La organización venezolana fue clasificada por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero en febrero de 2025

El ciudadano venezolano fue interceptado durante los controles migratorios efectuados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tomado de X
El ciudadano venezolano fue interceptado durante los controles migratorios efectuados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tomado de X
Guardar

Panamá impidió el tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen de un ciudadano venezolano presuntamente vinculado con la organización criminal Tren de Aragua.

El extranjero también mantenía antecedentes penales en Estados Unidos por posesión y distribución de narcóticos, de acuerdo con las verificaciones efectuadas por el Servicio Nacional de Migración.

PUBLICIDAD

El hombre llegó en un vuelo procedente de Valencia, Venezuela, y pretendía continuar su recorrido hacia Medellín, Colombia. Las alertas surgieron durante los controles migratorios realizados en la terminal aérea.

Tras confirmar la información, las autoridades panameñas impidieron su tránsito y ordenaron devolverlo a su país de origen.

Migración señaló que mantiene activos sus filtros en los puertos de entrada y tránsito para prevenir el desplazamiento de personas relacionadas con actividades delictivas.

Acusado del tren de aragua
Estados Unidos clasificó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Infobae Argentina

La entidad no reveló la identidad del pasajero ni detalló los antecedentes que permitieron asociarlo con el Tren de Aragua, más allá de las alertas internacionales y su historial por narcotráfico.

PUBLICIDAD

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional surgida en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado venezolano de Aragua. Bajo el liderazgo de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, el grupo extendió progresivamente sus operaciones fuera de Venezuela hacia distintos países de América.

Sus células han sido relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas y explotación sexual. La estructura también ha aprovechado los movimientos migratorios para captar víctimas, controlar rutas clandestinas y establecer redes criminales en comunidades venezolanas, aunque su presencia y capacidad operativa varían entre los países.

Estados Unidos incluyó al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas extranjeras el 20 de febrero de 2025. La decisión fue adoptada después de una orden ejecutiva que abrió el proceso para clasificar como terroristas a determinados carteles y grupos criminales transnacionales considerados una amenaza para la seguridad nacional y regional.

La designación estadounidense se sustentó en la violencia atribuida al grupo y su participación en asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de personas, armas y drogas. La medida permite bloquear bienes, perseguir fuentes de financiamiento y sancionar a quienes proporcionen apoyo material a la organización dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

Manos sobre escáner de documentos con luz azul. Pasaportes de diferentes países en una mesa. Pantalla con escudo del Servicio Nacional de Migración de Panamá.
Los controles migratorios también permiten identificar extranjeros con órdenes judiciales o estadías vencidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Panamá, al menos cinco personas señaladas por presuntos vínculos con el Tren de Aragua han sido detectadas, inadmitidas o expulsadas durante 2026.

El recuento incluye a dos venezolanos localizados inicialmente en un puesto de control en Divisa, quienes posteriormente fueron expulsados del territorio panameño hacia Venezuela.

Ambos extranjeros habían sido retenidos en abril durante una inspección realizada por unidades migratorias y del Servicio Nacional de Fronteras.

El 2 de junio, luego de completar los procedimientos legales establecidos en materia de migración, seguridad y orden público, abandonaron Panamá bajo custodia de funcionarios a través del aeropuerto de Tocumen.

Otro caso ocurrió el 12 de agosto, cuando un ciudadano colombiano fue rechazado al intentar ingresar como turista. Durante la entrevista migratoria manifestó pertenecer al Tren de Aragua y afirmó estar amenazado por La Inmaculada, otra estructura delictiva. Las autoridades consideraron que representaba un riesgo para la seguridad pública y lo devolvieron a Colombia.

Vista trasera de un hombre esposado, flanqueado por dos policías de Panamá, caminando por un aeropuerto con otros pasajeros y equipaje.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen concentra una parte importante de los controles sobre viajeros en conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 21 de agosto, los supervisores migratorios identificaron en Tocumen a otro venezolano presuntamente relacionado con la organización transnacional. Había llegado desde Guatemala y viajaba hacia Venezuela.

Los funcionarios observaron tatuajes asociados con la banda y comprobaron que había sido deportado previamente desde Denver, Colorado.

Debido a sus antecedentes y a las alertas obtenidas durante las verificaciones, Panamá le negó el tránsito y dispuso su devolución a Guatemala, lugar de procedencia del vuelo.

Este caso y el registrado el 1 de septiembre muestran la utilización de Tocumen como conexión internacional y el reforzamiento de los controles sobre pasajeros en tránsito.

La actuación migratoria no implica que todos los extranjeros detectados sean procesados penalmente en Panamá. Cuando una persona no ha cometido un delito dentro del territorio nacional, pero existen alertas o motivos legales para impedir su entrada, las autoridades pueden inadmitirla, rechazarla o devolverla conforme a los procedimientos contemplados en la normativa migratoria.

Migración también informó sobre otras retenciones no relacionadas con el Tren de Aragua. Durante el Operativo Perseus, desarrollado en Guararé, provincia de Los Santos, un ciudadano colombiano con la estadía vencida fue detectado y remitido a la Secretaría Judicial, encargada de continuar el procedimiento administrativo correspondiente.

En otro control efectuado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, los supervisores retuvieron a un colombiano que mantenía una orden de conducción por un presunto delito contra el orden económico. El extranjero fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación judicial y cumplir la solicitud registrada en su contra.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeTren de AraguaNarcotráficoDrogaViolenciaHomicidios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres detenidos por el asesinato de un empresario suizo-español en Panamá

La Operación Destello permitió localizar a los sospechosos en Pacora y San Miguelito, casi cinco meses después del ataque contra Miguel González

Tres detenidos por el asesinato de un empresario suizo-español en Panamá

Gobierno panameño aprueba presupuesto del Canal con ingresos proyectados por $5,555.3 millones para el 2027

El aporte directo al Estado se proyecta en $3,607.8 millones, de acuerdo con la información oficial

Gobierno panameño aprueba presupuesto del Canal con ingresos proyectados por $5,555.3 millones para el 2027

Zona Franca Pesquera del Pacífico procesa en Panamá 300 mil libras de pescado semanales para mercados internacionales

Proyecto reúne a compañías dedicadas a transformar pescado, aprovechar sus subproductos y prestar servicios comerciales dentro de un régimen especial

Zona Franca Pesquera del Pacífico procesa en Panamá 300 mil libras de pescado semanales para mercados internacionales

Ante las críticas de poca transparencia la Autoridad Marítima de Panamá deroga restricción impuesta a información sobre expedientes administrativos

La Junta Directiva de la entidad había establecido que la información tendría un acceso restringido por 10 años

Ante las críticas de poca transparencia la Autoridad Marítima de Panamá deroga restricción impuesta a información sobre expedientes administrativos

En Panamá detienen a un hombre por falsificar documentos y quitarle una finca a un adulto mayor

La propiedad de 40 hectáreas habría sido vendida por $246 tras el uso de una cédula y una firma falsa

En Panamá detienen a un hombre por falsificar documentos y quitarle una finca a un adulto mayor

TECNO

Taxis autónomos en Colombia: qué falta para que circulen por las calles del país

Taxis autónomos en Colombia: qué falta para que circulen por las calles del país

Meta lanza una IA que transcribe audios con más de 20 voces: incluye español

Cómo se verían Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como Power Rangers

Anthropic refuerza su apuesta por la IA con Fable 5.1 para código y Mythos 5.1 para investigación científica

Ciberataque masivo a tres aeropuertos en Reino Unido roba los datos de más de 8 millones de viajeros

ENTRETENIMIENTO

Serie de “Harry Potter” presenta nuevo tráiler con icónicas escenas: así lucen Snape, el Sombrero Seleccionador y más

Serie de “Harry Potter” presenta nuevo tráiler con icónicas escenas: así lucen Snape, el Sombrero Seleccionador y más

Zendaya volvió a Instagram para celebrar su cumpleaños 30

George Clooney advierte a Hollywood sobre la IA: “Nos va a perjudicar de muchas formas”

Alanis Morissette demanda a su ex directora de gira por presunto chantaje relacionado con drogas

“Tengo mucha ansiedad”: Joey King habló sin filtros sobre su vida fuera de las cámaras

MUNDO

CBUM reveló su récord en pecho plano y explicó por qué evita la fuerza máxima

CBUM reveló su récord en pecho plano y explicó por qué evita la fuerza máxima

Nepal, una semana después: tirolesas sobre el río y más de 1.200 muertos por el colapso de un glaciar

Cómo es Pico Cão Grande, uno de los paisajes más singulares de África

Trump propuso rebautizar el estrecho de Ormuz como “Estrecho Trump” en medio de la escalada con Irán

Drones contra tiburones: así busca Sídney recuperar la seguridad en sus playas