Ver Boca Juniors vs Vélez Sarsfield en Fútbol Libre o Roja Directa expone las contraseñas a hackers

Instalar programas de fuentes desconocidas para seguir eventos deportivos abre la puerta a ciberataques. (Fotocomposición Infobae)

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Seguir un partido de la Copa Argentina, como Boca Juniors vs Vélez Sarsfield, desde aplicaciones piratas como Fútbol Libre o Roja Directa puede exponer teléfonos, computadoras y televisores conectados a robos de contraseñas.

El riesgo no se limita a la transmisión: los sitios y aplicaciones que distribuyen señales sin autorización pueden incorporar archivos o mecanismos capaces de recopilar información del dispositivo.

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Para acceder a estas opciones, muchos usuarios descargan aplicaciones desde páginas externas a las tiendas oficiales o instalan complementos para reproducir el contenido.

Según ESET, esa vía elimina parte de los controles que aplican Google Play Store y App Store, y abre la puerta a software que puede espiar la actividad del usuario, acceder a archivos y facilitar fraudes.

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El peligro aumenta cuando se repiten las mismas claves en las cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pueden robar contraseñas y datos personales a través de apps piratas

ESET advierte que este tipo de aplicaciones puede convertirse en una puerta de entrada para programas maliciosos, entre ellos herramientas de espionaje y troyanos.

Una vez instalados, esos programas pueden registrar información ingresada en el aparato, observar el uso de otras aplicaciones o recolectar datos almacenados en el dispositivo.

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Las claves de correo, redes sociales, billeteras virtuales, bancos y servicios de compras resultan muy sensibles. Si un atacante consigue esas credenciales, puede intentar acceder a otras cuentas vinculadas.

El riesgo crece cuando la misma contraseña se repite en varios servicios, una práctica frecuente que permite extender un acceso ilegítimo desde una cuenta comprometida hacia otras.

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La mayoría de aplicaciones piratas provocan errores en el funcionamiento del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué pasa si una aplicación pide muchos permisos de acceso

Una aplicación streaming debería requerir funciones básicas para conectarse a internet y reproducir video. Cuando solicita acceso amplio a archivos, contenidos multimedia, notificaciones o información sobre la actividad de otras aplicaciones, el usuario puede entregar más datos de los necesarios para ver una transmisión.

ESET señaló que ciertas apps no oficiales pueden acceder a fotos, videos, documentos, grabaciones de voz y otros archivos guardados en el almacenamiento del dispositivo, sumado a que podrían modificar o borrar contenido.

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En un teléfono o computadora, esto puede afectar información laboral, comprobantes, conversaciones exportadas y copias de documentos personales. Los archivos almacenados pueden contener datos suficientes para facilitar intentos de suplantación de identidad.

Los programas piratas vienen acompañados con notificaciones que piden instalar actualizaciones fraudulentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los avisos y las actualizaciones son una amenaza

Otra de las prácticas detectadas en aplicaciones de origen incierto consiste en usar alertas para enviar publicidad invasiva, enlaces engañosos o mensajes que imitan comunicaciones legítimas.

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Una notificación puede anunciar que el reproductor necesita una actualización, que la señal está bloqueada o que debe instalarse un componente adicional para continuar con el partido. Ese mecanismo busca que el usuario descargue nuevos archivos sin verificar su procedencia.

El archivo puede presentarse como una mejora técnica, pero instalar programas adicionales capaces de tomar control de funciones del dispositivo o de ampliar la recolección de información. Las actualizaciones deben llegar desde la tienda oficial o desde el proveedor legítimo del servicio, no desde avisos emergentes de una transmisión no autorizada.

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De qué forma el riesgo se puede expandir a toda la red doméstica

El alcance no siempre termina en el dispositivo desde el que se ve el partido. Si una computadora, celular o televisor conectado queda comprometido, puede transformarse en un punto de acceso a otros dispositivos de la misma red WiFi.

Los problemas se pueden propagar por la red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto incluye teléfonos, tablets, consolas, cámaras de seguridad, impresoras y computadoras utilizadas para trabajar o estudiar.

La exposición depende de la vulnerabilidad instalada y de la configuración de cada red, pero el riesgo existe cuando un programa malicioso intenta moverse entre dispositivos conectados.

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Qué consecuencias legales existen al ver partidos en apps piratas

Las plataformas que emiten partidos sin autorización operan fuera de los acuerdos de distribución de los titulares de los derechos audiovisuales. La retransmisión de esos contenidos vulnera la propiedad intelectual, un aspecto que puede derivar en bloqueos de dominios, interrupciones del acceso y medidas de proveedores de internet.

Asimismo, para los usuarios, la señal puede desaparecer sin aviso, redirigir a nuevas direcciones o exigir descargas adicionales para continuar. Ese circuito favorece los engaños: cada cambio de enlace crea otra oportunidad para que aparezcan páginas falsas.