Tecno

Ver Boca Juniors vs Vélez Sarsfield en Fútbol Libre o Roja Directa expone las contraseñas a hackers

Aplicaciones piratas atraen la atención de los fanáticos al transmitir partidos de la Copa Argentina, pero bajo el riesgo de infectar los dispositivos con malware

Jugadores de Boca Juniors a la izquierda y Manuel Lanzini con la camiseta de Vélez Sarsfield a la derecha junto a logos de fútbol
Instalar programas de fuentes desconocidas para seguir eventos deportivos abre la puerta a ciberataques. (Fotocomposición Infobae)
Guardar

Seguir un partido de la Copa Argentina, como Boca Juniors vs Vélez Sarsfield, desde aplicaciones piratas como Fútbol Libre o Roja Directa puede exponer teléfonos, computadoras y televisores conectados a robos de contraseñas.

El riesgo no se limita a la transmisión: los sitios y aplicaciones que distribuyen señales sin autorización pueden incorporar archivos o mecanismos capaces de recopilar información del dispositivo.

PUBLICIDAD

Para acceder a estas opciones, muchos usuarios descargan aplicaciones desde páginas externas a las tiendas oficiales o instalan complementos para reproducir el contenido.

Según ESET, esa vía elimina parte de los controles que aplican Google Play Store y App Store, y abre la puerta a software que puede espiar la actividad del usuario, acceder a archivos y facilitar fraudes.

PUBLICIDAD

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El peligro aumenta cuando se repiten las mismas claves en las cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pueden robar contraseñas y datos personales a través de apps piratas

ESET advierte que este tipo de aplicaciones puede convertirse en una puerta de entrada para programas maliciosos, entre ellos herramientas de espionaje y troyanos.

Una vez instalados, esos programas pueden registrar información ingresada en el aparato, observar el uso de otras aplicaciones o recolectar datos almacenados en el dispositivo.

Las claves de correo, redes sociales, billeteras virtuales, bancos y servicios de compras resultan muy sensibles. Si un atacante consigue esas credenciales, puede intentar acceder a otras cuentas vinculadas.

El riesgo crece cuando la misma contraseña se repite en varios servicios, una práctica frecuente que permite extender un acceso ilegítimo desde una cuenta comprometida hacia otras.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
La mayoría de aplicaciones piratas provocan errores en el funcionamiento del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué pasa si una aplicación pide muchos permisos de acceso

Una aplicación streaming debería requerir funciones básicas para conectarse a internet y reproducir video. Cuando solicita acceso amplio a archivos, contenidos multimedia, notificaciones o información sobre la actividad de otras aplicaciones, el usuario puede entregar más datos de los necesarios para ver una transmisión.

ESET señaló que ciertas apps no oficiales pueden acceder a fotos, videos, documentos, grabaciones de voz y otros archivos guardados en el almacenamiento del dispositivo, sumado a que podrían modificar o borrar contenido.

En un teléfono o computadora, esto puede afectar información laboral, comprobantes, conversaciones exportadas y copias de documentos personales. Los archivos almacenados pueden contener datos suficientes para facilitar intentos de suplantación de identidad.

Un hombre mira la pantalla de una computadora con una falsa ventana de "System Error" de Windows superpuesta sobre un fondo de código binario rojo
Los programas piratas vienen acompañados con notificaciones que piden instalar actualizaciones fraudulentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los avisos y las actualizaciones son una amenaza

Otra de las prácticas detectadas en aplicaciones de origen incierto consiste en usar alertas para enviar publicidad invasiva, enlaces engañosos o mensajes que imitan comunicaciones legítimas.

Una notificación puede anunciar que el reproductor necesita una actualización, que la señal está bloqueada o que debe instalarse un componente adicional para continuar con el partido. Ese mecanismo busca que el usuario descargue nuevos archivos sin verificar su procedencia.

El archivo puede presentarse como una mejora técnica, pero instalar programas adicionales capaces de tomar control de funciones del dispositivo o de ampliar la recolección de información. Las actualizaciones deben llegar desde la tienda oficial o desde el proveedor legítimo del servicio, no desde avisos emergentes de una transmisión no autorizada.

De qué forma el riesgo se puede expandir a toda la red doméstica

El alcance no siempre termina en el dispositivo desde el que se ve el partido. Si una computadora, celular o televisor conectado queda comprometido, puede transformarse en un punto de acceso a otros dispositivos de la misma red WiFi.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los problemas se pueden propagar por la red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto incluye teléfonos, tablets, consolas, cámaras de seguridad, impresoras y computadoras utilizadas para trabajar o estudiar.

La exposición depende de la vulnerabilidad instalada y de la configuración de cada red, pero el riesgo existe cuando un programa malicioso intenta moverse entre dispositivos conectados.

Qué consecuencias legales existen al ver partidos en apps piratas

Las plataformas que emiten partidos sin autorización operan fuera de los acuerdos de distribución de los titulares de los derechos audiovisuales. La retransmisión de esos contenidos vulnera la propiedad intelectual, un aspecto que puede derivar en bloqueos de dominios, interrupciones del acceso y medidas de proveedores de internet.

Asimismo, para los usuarios, la señal puede desaparecer sin aviso, redirigir a nuevas direcciones o exigir descargas adicionales para continuar. Ese circuito favorece los engaños: cada cambio de enlace crea otra oportunidad para que aparezcan páginas falsas.

Temas Relacionados

Boca JuniorsBoca Juniors vs VélezFútbol LibreRoja DirectaCopa ArgentinaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mario Kart 8 se actualiza gratis: modo de 8 jugadores, CameraPlay y más

En este juego, los usuarios eligen los personajes y vehículos para competir en circuitos del Reino Champiñón

Mario Kart 8 se actualiza gratis: modo de 8 jugadores, CameraPlay y más

El servicio de pagos de X se estrena con problemas: sufre un intento masivo de pirateo

Usuarios de la plataforma recibieron solicitudes de cambio de contraseña que no habían iniciado, lo que despertó alertas sobre una posible campaña de phishing

El servicio de pagos de X se estrena con problemas: sufre un intento masivo de pirateo

No vuelvas a perder tu pasaporte: Android lanza función para recordar dónde dejas objetos importantes

Esta nueva herramienta se encontrará disponible en dispositivos Android 16+ y se vinculará con Gemini y Find Hub

No vuelvas a perder tu pasaporte: Android lanza función para recordar dónde dejas objetos importantes

La IA necesita más electricidad y centros de datos: el pedido de Mark Zuckerberg y Elon Musk ante ministros del G20

Su argumento se apoya en la construcción de instalaciones que requieren técnicos, redes de alta capacidad, sistemas de refrigeración, chips, permisos locales y terrenos adecuados para operar

La IA necesita más electricidad y centros de datos: el pedido de Mark Zuckerberg y Elon Musk ante ministros del G20

Taxis autónomos en Colombia: qué falta para que circulen por las calles del país

El gerente general de Yango, advierte que antes de incorporar vehículos sin conductor deben definirse responsabilidades, seguros, controles técnicos y protocolos para responder ante incidentes durante los recorridos

Taxis autónomos en Colombia: qué falta para que circulen por las calles del país

DEPORTES

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

“¡No te va a contestar!”: a 30 años del inolvidable Vélez-Boca que tuvo como protagonistas a Maradona, Chilavert y Castrilli

“Lo agarro y era mi diente”: el percance que sufrió una de Las Leonas en medio de los festejos en un club nocturno tras ganar el Mundial

Inter Miami anunció el fichaje de “Riquelme”: la curiosa historia detrás del nuevo refuerzo del equipo de Lionel Messi

Equipos del ascenso que alguna vez lograron jugar en Europa

TELESHOW

Luchi Patrone aclaró su polémica actitud tras el desafortunado chiste sobre Sasha Ferro: “Está fuera de contexto”

Luchi Patrone aclaró su polémica actitud tras el desafortunado chiste sobre Sasha Ferro: “Está fuera de contexto”

Rodrigo Lussich celebró el cumpleaños de su madre con fotos y recuerdos de su infancia: “77 años, mil vidas”

La divertida estrategia de Sofía Pachano y Santiago Raimundo para viajar por primera vez en avión con su bebé

La tajante condición de Edith Hermida antes de debutar en MasterChef Celebrity: “Es lo único que pido”

La enigmática reacción de Lali Espósito a las versiones sobre su fiesta de casamiento con Pedro Rosemblat

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu entró a Gaza y reafirmó: “Controlamos el 60% de la Franja, no nos retiramos”

Netanyahu entró a Gaza y reafirmó: “Controlamos el 60% de la Franja, no nos retiramos”

Israel destruyó otro túnel en Gaza: ya neutralizó más de 26 kilómetros desde el alto el fuego

El Congreso de Guatemala analiza reformar la Ley de Adopciones para evitar institucionalización de niños

Cinco personas vinculadas con el Tren de Aragua han sido detectadas en Panamá durante 2026

Honduras municipios siguen perdiendo su cosecha y piden declarar emergencia nacional