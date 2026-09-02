Ian Lucas vuelve a Masterchef desde un lugar especial: “No lo puedo creer todavía”

El influencer Ian Lucas, anuncia su incorporación como jurado de MasterChef Junior

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Ian Lucas será jurado de MasterChef Junior, la edición infantil del certamen de cocina que Telefe prepara para los próximos meses. El youtuber volverá al formato después de haber ganado la última temporada de MasterChef Celebrity, aunque esta vez ocupará un lugar destacado en la mesa de evaluación.

La novedad se conoció luego de la confirmación de Vero Lozano como conductora del ciclo. Con la figura televisiva al frente del programa, la expectativa se trasladó hacia los nombres que acompañarían a los participantes menores en una competencia que buscará a un nuevo campeón.

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La incorporación del youtuber sorprendió porque su vínculo más reciente con MasterChef estuvo del lado de los participantes. El creador de contenido ingresó a la edición de celebridades para aprender, atravesó la competencia y terminó como ganador de la última temporada.

Ahora regresará al estudio con una tarea distinta. Ya no deberá presentar platos ante un jurado ni superar instancias de eliminación, sino que tendrá que evaluar las preparaciones de los chicos que ingresen a MasterChef Junior.

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El influencer se consagró en la competencia de cocina en su cuarta temporada con famosos (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

El propio Ian fue quien confirmó la noticia a través de sus redes. Allí expresó su sorpresa por la convocatoria y comunicó que todavía le resultaba difícil creer que formará parte de la nueva edición del formato: “Llegó el día de contarles algo que no lo puedo creer todavía”, manifestó al comenzar su mensaje.

Después anunció que integrará el jurado de MasterChef Junior y celebró el regreso al universo del ciclo culinario. En su publicación, el youtuber remarcó que la vuelta tendrá características distintas a las de su participación previa: “Volvemos a MasterChef, pero esta vez de manera distinta”, señaló.

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También recordó el peso que tuvo el programa durante su paso como participante. “Es un programa que a mí realmente me cambió la vida”, afirmó, al explicar por qué la posibilidad de volver al certamen tiene un valor particular para él. El mensaje estuvo dirigido a su comunidad digital, a la que llamó “familia”.

La edición junior llevará la dinámica de MasterChef a un grupo de participantes menores. Ian Lucas se refirió a ellos en su anuncio y anticipó que ocuparán el centro de la competencia con sus preparaciones y sus expectativas dentro del programa.

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Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef tras imponerse sobre Sofía La Reini Gonet (Gentileza: Telefe)

El nuevo jurado habló de “compartir con los más chiquitos” y de acompañarlos mientras buscan cumplir sus sueños. En esa descripción, puso el foco en los chicos que cocinarán ante las cámaras y tendrán la oportunidad de demostrar lo que saben hacer.

El certamen mantendrá el objetivo de definir a un ganador, aunque con una versión dirigida a participantes infantiles. Ian lo resumió al mencionar que pasará de haber sido campeón a colaborar en la elección del próximo campeón “versión miniatura”.

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El youtuber además recordó su vínculo con el formato: “Me tocó estar aprendiendo, ganar, salir campeón y ahora ser parte de elegir al próximo campeón”. La frase condensa el paso que dará desde la cocina de un participante hacia la evaluación de quienes competirán en la edición infantil.

Pero el joven no estará solo en la mesa de evaluación. Germán Martitegui y Maru Botana serán los otros dos jurados de MasterChef Junior, de acuerdo con los nombres conocidos para la próxima edición del certamen.

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Vero Lozano será la conductora de la versión para chicos de Masterchef

Ambos integrarán también el jurado de la versión tradicional de MasterChef, que tiene estreno próximo. Su presencia en los dos programas los ubicará frente a competidores de perfiles distintos: los participantes de la edición habitual y los menores que ingresarán a la competencia junior.

La expectativa sobre los jurados apareció después de conocerse que Vero Lozano conducirá el ciclo. Una vez definida la figura que estará al frente del programa, las miradas se concentraron en quiénes tendrían la responsabilidad de probar y evaluar los platos de los chicos.

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Ian Lucas cerró su anuncio con entusiasmo ante el regreso a la televisión y anticipó el encuentro con el público. “Nos vemos este año de nuevo en la tele”, expresó, antes de mencionar a Telefe y a MasterChef Junior.