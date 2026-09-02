Luchi Patrone aclaró su polémica actitud tras el desafortunado chiste sobre Sasha Ferro: “Está fuera de contexto”

En el ciclo decidieron hacer chistes acerca de la influencer y ella salió al cruce (Video: Instagram)

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Hace ya un tiempo que la relación de Sasha Ferro con su hermano Lionel dejó de estar en su mejor etapa. Sin embargo, fue a raíz de un acontecimiento reciente en Solo Por Hoy, el ciclo de streaming donde Lionel comparte la conducción con Julián Serrano, Martín Salwe y Luchi Patrone, que la tensión entre ambos hermanos aumentó. Durante la emisión que tuvo a Lauty Gram como invitado, en medio de una dinámica de chistes, surgió un comentario sobre Sasha al que la influencer reaccionó de inmediato.

El comentario ocurrió durante una ronda de humor. En ese marco, Salwe lanzó la frase: “¿Por qué a la hermana de Lío Ferro le dicen parrilla vieja? Porque conoce todos los chorizos”. La reacción de Patrone ante el chiste quedó registrada en el video, que luego se extendió por las redes y generó el rechazo de varios usuarios. Sasha, cuya relación con su hermano Lionel arrastra tensiones desde hace tiempo, no dejó pasar la situación y publicó sus propios descargos.

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La exparticipante de Gran Hermano tomó sus redes para dar su versión. “Voy a hablar sobre el video que se viralizó sobre la ronda de chistes. La verdad, primero que nada quiero pedir disculpas sobre la situación que vieron en el clip”, abrió. Explicó que su actitud fue una reacción al tono del chiste y negó cualquier intención de atacar a otra mujer: “Yo simplemente me reí del chiste que me pareció fuerte y me reí solamente por eso, en ningún momento en mi mente pasó por la cabeza estar denigrando a una mujer”, escribió.

La influencer fue categórica y enfatizó su postura, intentando aclarar una vez más su conducta: “Jamás y nunca en mi vida rebajaría a otra mujer, y nunca el chiste fue destinado a eso, porque no lo hubiese permitido”.

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El mensaje que dejó Luchi luego de los descargo de Sasha Ferro contra el programa de streaming

Para sostener ese argumento, apeló a su entorno familiar: “Soy mujer, tengo a mi mamá, mi hermana, mis primas, mis tías, mi abuela”. También situó el episodio dentro de una dinámica grupal más amplia, donde los participantes intercambiaron bromas sobre distintos temas. “Era una ronda de chistes en los cuales también los chicos habían hecho comentarios sobre otras cosas y nos reíamos de eso. Está fuera de contexto”, detalló.

Después de cerrar ese tramo con una nueva disculpa, Patrone dirigió su descargo hacia quienes la criticaron. Sostuvo que muchas de esas mismas personas que ahora la criticaban, la habían expuesto públicamente en una situación anterior: “Me tildaron de cornuda sin haberme dicho nada a mí”, argumentó. Y fue más allá: “Todas salen a hablar, a ‘defender’, pero ninguna vino a mí y me dijo ‘Luchi, mirá esto’ y me dieron pruebas. Todos opinaron sin saber cómo me podía haber sentido yo”, escribió, y aclaró que en ese momento prefirió guardar silencio.

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Hacia el final de su publicación, Patrone planteó una condición para quienes toman posición pública en disputas entre mujeres: “Antes de defender a una mujer, tengan en cuenta no querer bajar a otra”. Volvió a pedir disculpas por lo ocurrido en el streaming y cerró con una definición sobre sí misma: “Yo sé lo que soy como persona y como mujer, y sé que jamás haría algo así. Me quedo muy tranquila con eso”, sentenció.

Sasha se negó a opinar acerca de la exparticipante de Gran Hermano

Mientras tanto, Sasha publicó en sus propias redes una serie de posteos dirigidos a cada uno de los integrantes del programa, pero llamó la atención una ausencia: no mencionó a Patrone en ninguno de ellos. Cuando un seguidor le preguntó por esa omisión, la respuesta fue contundente. “De ella no voy a hablar nada malo porque ya tenemos demasiado con los hombres como para encima seguir haciéndonos mierda entre nosotras”, escribió la influencer.

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Y cerró en la misma sintonía, para que no quedaran dudas: “Tampoco tendría sentido que lo hiciera. Nunca escuché nada malo de ella, nunca tuve un problema con ella y no tengo absolutamente ningún argumento para cuestionarla como persona”.