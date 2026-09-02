Luisana Lopilato recordó la noche que conoció a Michael Bublé: el rol que tuvo Romina Yan en el romántico encuentro

La actriz volvió a hablar de la noche en la que conoció al cantante canadiense y contó el papel que tuvo su histórica compañera de elenco (Video: Sería Increíble-Olga)

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Casi dos décadas atrás Luisana Lopilato vivió un momento único al conocer a Michael Bublé durante uno de los conciertos que hizo el cantante canadiense en Argentina. Si bien la historia es de público conocimiento, la pareja lleva casada 15 años y tienen cuatro hijos en común, en una entrevista en Sería Increíble (Olga) recordó cómo fue el primer encuentro con el cantante. Además contó cuál fue la frase que él le dijo al conocerla, los pormenores de la primera cita que incluyó a su familia completa y contó en detalle el rol que tuvo Romina Yan, la hija de Cris Morena y su compañera de elenco en Chiquititas.

La actriz argentina explicó que su presencia de aquella noche en el recital del músico no respondía a ser fanática del artista. En ese momento ella estudiaba saxofón y su profesor utilizaba las canciones de Bublé como material de práctica. “Fui a verlo porque mi maestro de ese momento me ponía toda la música de él para aprender a tocar”, contó Lopilato.

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La ausencia de referencias previas sobre el cantante quedó en evidencia cuando aclaró que nunca había visto un show suyo: “La verdad que no conocía nada de la música de él, no sabía de él, nunca había visto un show, no tenía mucha información”, reconoció. Del otro lado del escenario, según contó, la situación fue diferente: “Él dice que me vio y bueno, no sé”.

Romina fue la que alentó a Luisana a bailar, cantar y celebrar en el concierto de Bublé

Lopilato estaba ubicada en la fila siete del recital. Detrás de ella, en la fila ocho, se encontraba Romina Yan, quien la instó a levantarse para intentar captar la atención del cantante. “Parate, Lu, parate, porque no sabés, lo fui a ver a Nueva York y mira a todos a los ojos, o sea, le gusta conectar y mira y mira”, le dijo Yan, según recordó la actriz.

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Pero el gesto fue más allá de las palabras: “Ella me acuerdo que me agarró y se paró conmigo”, relató la actriz de Casados con hijos. Ese momento fue el antecedente directo del cruce de miradas que, según la propia actriz, definiría los años siguientes de su vida.

Poco después llegó la invitación a sacarse una fotografía con el cantante. Fue en ese instante cuando Bublé pronunció la frase que Lopilato sigue recordando: “Voy a volver y me voy a casar con vos”. Lejos de tomárselo en serio, la actriz recurrió a un traductor para transmitirle su respuesta: “Decile que le pasa a todos”.

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La promesa, sin embargo, se cumplió. Los años posteriores confirmaron que aquella declaración no fue una línea de ocasión. La primera cita entre ambos tuvo lugar poco después del recital y se realizó en la casa de los padres de Lopilato. La actriz explicó que en ese momento de su carrera no tenía a dónde ver al músico sin la persecución de la prensa. “No sabía dónde llevarlo, me seguían los paparazzis en esa época, no sabía qué hacer”, contó.

Luisana y Michael en la premier de la nueva película de la actriz, donde tuvo el rol principal y también fue parte de la producción

A la dificultad logística se sumaba otro tema. “No hablaba inglés y no tenía diálogo, o sea, no sabía qué hacer”, reconoció. Para resolver esa situación, Bublé llegó a la cita acompañado de un traductor.

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La cena no fue un encuentro íntimo entre los dos. “Mi mamá, mi papá, mis hermanos, estaban todos”, enumeró Lopilato al describir quiénes compartieron la mesa esa noche especial. Esa dinámica familiar, explicó, respondía a una costumbre del entorno frente a la llegada de alguien nuevo.

Sin embargo, Luisana dejó en claro que Bublé no se había quedado a dormir. También precisó que esa situación no se repitió en ningún momento de esa primera etapa del noviazgo: “No durmió nunca en la casa de mis padres”.

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