Guatemala

El Congreso de Guatemala analiza reformar la Ley de Adopciones para evitar institucionalización de niños

La reforma conocida como Ley MAX crea una vía preferente para que adopten las familias que ya cuidan al menor, incorpora las figuras de acogimiento temporal y familia comunitaria y plantea una presunción condicionada de permanencia cuando haya continuidad del cuidado, vínculo consolidado, evaluación favorable y ausencia de fraude o trata

Varias personas sentadas y de pie sobre una playa de arena negra observan el mar con un rompeolas al fondo
El Congreso de Guatemala comenzó a analizar la iniciativa 6777, conocida como Ley MAX, para reformar la Ley de Adopciones. (Secretaria de Bienestar Social)
Guardar

El Congreso de Guatemala comenzó a analizar la iniciativa 6777 de reforma a la Ley de Adopciones, conocida como Ley MAX, con la que se busca evitar que niñas, niños y adolescentes permanezcan institucionalizados durante períodos prolongados y reducir las rupturas de vínculos afectivos en los procesos de protección y adopción.

La propuesta ya fue enviada a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, que deberá estudiarla antes de emitir dictamen.

PUBLICIDAD

El proyecto también introduce plazos para las actuaciones del Consejo Nacional de Adopciones y del Organismo Judicial, además de sistemas de información estadística, trazabilidad de expedientes y alertas para vigilar cada caso.

La meta es limitar las demoras en procedimientos que definen el cuidado, la adoptabilidad, la selección familiar y la adopción.

La reforma modificaría el Decreto 77-2007, la norma vigente desde 2007 que regula las adopciones en el país y que dio origen al Consejo Nacional de Adopciones como autoridad central en la materia. Según la exposición de motivos del proyecto, el cambio pretende armonizar el sistema con el principio de protección integral y el interés superior de la niñez.

PUBLICIDAD

El proyecto de ley sostiene que las decisiones sobre abrigo, acogimiento, adoptabilidad, selección familiar y adopción no deben descansar solo en criterios administrativos. También deben considerar la historia personal de cada niño, sus relaciones familiares y afectivas, su identidad y la continuidad del cuidado recibido.

Varios niños reunidos alrededor de una mesa con galletas, platillos de juguete y una cocina de plástico bajo un cartel de repostería
El Congreso de Guatemala comenzó a analizar la iniciativa 6777, conocida como Ley MAX, para reformar la Ley de Adopciones. (Secretaria de Bienestar Social)

La iniciativa crea un procedimiento preferente para familias que ya cuidan al menor

Uno de los ejes de la propuesta es la incorporación de las figuras de familia de acogimiento temporal y familia comunitaria. A eso se suma un procedimiento especial y preferente para que las familias que ya hayan brindado cuidado legal, estable y significativo a un menor puedan solicitar su adopción.

La iniciativa reconoce de forma expresa el derecho de la niñez a la continuidad del cuidado y a permanecer en un entorno familiar, siempre que esa permanencia sea compatible con su interés superior.

Esa es la respuesta central que plantea el proyecto: si un niño ya mantiene un vínculo estable bajo cuidado legal, la reforma busca que ese antecedente tenga peso en la definición de su futuro.

El punto más discutido es la llamada presunción legal de permanencia y adopción a favor de la familia que ha ejercido el cuidado. Esa figura operaría cuando existan continuidad del cuidado, vínculo afectivo consolidado, evaluación favorable y ausencia de fraude, captación, presión, tráfico, trata o beneficios económicos indebidos.

La presunción no sería automática ni definitiva. El proyecto prevé que pueda ser desvirtuada mediante prueba técnica y resolución motivada si se concluye que la permanencia no responde al interés superior del niño.

Las críticas apuntan al riesgo de priorizar vínculos nacidos en situaciones irregulares

La iniciativa ya generó objeciones entre especialistas en niñez. En una columna publicada por Prensa Libre, un abogado experto en la materia advirtió que la figura “puede abrir la puerta para que personas que han asumido el rol de cuidado de manera anómala o incumpliendo la ley (enganchadores, tratantes...), sean priorizadas en el proceso de adopción”.

Citado por Prensa Libre, el mismo análisis añadió que una resolución de la Corte Suprema de Justicia ya declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 8 del Acuerdo 40-2010. Según esa lectura, esa decisión eliminó la disposición que impedía a una familia sustituta adoptar al niño bajo su cuidado, lo que dejaría sin materia parte del contenido de la reforma.

El proyecto también pone el foco en el derecho a la identidad. Para ello, propone mecanismos que aseguren la trazabilidad del origen de cada niño dentro del expediente de adopción, con información sobre filiación, antecedentes de protección, búsqueda de familia biológica y ampliada, historia de cuidados, relaciones fraternas y otros vínculos relevantes.

La propuesta añade que el Organismo Judicial deberá fortalecer los juzgados de niñez y adolescencia y otros con competencia en la materia. También plantea reforzar al CNA y a las instituciones involucradas con personal especializado en niñez, adolescencia, psicología, trabajo social y derecho de familia.

La iniciativa prevé además que el Organismo Legislativo mantenga facultades de fiscalización sobre las entidades involucradas a través de las comisiones correspondientes. Tras su conocimiento en el pleno, la iniciativa 6777 sigue ahora su trámite en la comisión legislativa encargada del análisis técnico y jurídico.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCongreso de la República de GuatemalaCNASBSadopciones en GuatemalaNNA institucionalizados

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Confesó “por eso hice esto” tras ser detenido por el ataque que mató a su expareja en la Ciudad de Guatemala

La PNC investiga si hubo una discusión previa y un presunto móvil de celos en el caso de Reina Violeta Herrarte López, de nacionalidad hondureña

Confesó “por eso hice esto” tras ser detenido por el ataque que mató a su expareja en la Ciudad de Guatemala

El Congreso de Guatemala levanta la sesión y deja sin votación una exoneración de combustibles mientras los bloqueos continúan en once puntos

La plenaria se interrumpió el 1 de septiembre cuando la moción del bloque Vamos estaba próxima a someterse al pleno, tras marcar el tablero electrónico la asistencia de 73 diputados

El Congreso de Guatemala levanta la sesión y deja sin votación una exoneración de combustibles mientras los bloqueos continúan en once puntos

Entregó un cadáver equivocado y enfrenta un juicio por incumplimiento de deberes en Guatemala

Según el Ministerio Público, el cuerpo que debía quedar bajo resguardo fue enviado al Cementerio de la Verbena y enterrado; el acusado declara ante un tribunal

Entregó un cadáver equivocado y enfrenta un juicio por incumplimiento de deberes en Guatemala

Volcán de Fuego en Guatemala: explosiones, avalanchas al límite de la vegetación y una meseta bajo amenaza por material balístico

Insivumeh intensificó el llamado a no permanecer en la zona alta. Las columnas de ceniza escalan hasta 4.500 metros y el viento empuja la nube hacia el oeste. La vigilancia se mantiene

Volcán de Fuego en Guatemala: explosiones, avalanchas al límite de la vegetación y una meseta bajo amenaza por material balístico

La cantautora guatemalteca Sara Curruchich recibió el Galardón Grace a la Música en el Festival de Marimba Paiz

La distinción de la Fundación Paiz fue entregada en la Gran Sala Efraín Recinos y reconoció su trayectoria y su aporte a la difusión del repertorio guatemalteco dentro y fuera del país

La cantautora guatemalteca Sara Curruchich recibió el Galardón Grace a la Música en el Festival de Marimba Paiz

TECNO

Taxis autónomos en Colombia: qué falta para que circulen por las calles del país

Taxis autónomos en Colombia: qué falta para que circulen por las calles del país

Meta lanza una IA que transcribe audios con más de 20 voces: incluye español

Cómo se verían Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como Power Rangers

Anthropic refuerza su apuesta por la IA con Fable 5.1 para código y Mythos 5.1 para investigación científica

Ciberataque masivo a tres aeropuertos en Reino Unido roba los datos de más de 8 millones de viajeros

ENTRETENIMIENTO

Serie de “Harry Potter” presenta nuevo tráiler con icónicas escenas: así lucen Snape, el Sombrero Seleccionador y más

Serie de “Harry Potter” presenta nuevo tráiler con icónicas escenas: así lucen Snape, el Sombrero Seleccionador y más

Zendaya volvió a Instagram para celebrar su cumpleaños 30

George Clooney advierte a Hollywood sobre la IA: “Nos va a perjudicar de muchas formas”

Alanis Morissette demanda a su ex directora de gira por presunto chantaje relacionado con drogas

“Tengo mucha ansiedad”: Joey King habló sin filtros sobre su vida fuera de las cámaras

MUNDO

CBUM reveló su récord en pecho plano y explicó por qué evita la fuerza máxima

CBUM reveló su récord en pecho plano y explicó por qué evita la fuerza máxima

Nepal, una semana después: tirolesas sobre el río y más de 1.200 muertos por el colapso de un glaciar

Cómo es Pico Cão Grande, uno de los paisajes más singulares de África

Trump propuso rebautizar el estrecho de Ormuz como “Estrecho Trump” en medio de la escalada con Irán

Drones contra tiburones: así busca Sídney recuperar la seguridad en sus playas