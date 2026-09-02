La desafiante frase del dos de Caputo al regreso del G20: “Acá se discute, pero afuera se reconoce a este programa económico”

El viceministro de Economía, José Luis Daza habló este miércoles en el evento Vientos de Cambio, tras regresar de un viaje al G20 en Estados Unidos.

Guardar

El viceministro José Luis Daza afirmó este miércoles, durante el evento Vientos de Cambio, que el programa económico argentino recibe una valoración positiva fuera del país, pese a los debates internos. Tras regresar de un viaje al G20 en Estados Unidos, sostuvo que existe una “admiración” transversal por la situación de la Argentina y por las decisiones tomadas por el presidente Javier Milei.

“Todo el planeta nos está mirando, venimos con Toto llegando del G20; la admiración que hay por Argentina es transversal”, dijo Daza. El funcionario ubicó parte de ese reconocimiento en los intercambios que mantuvo durante la gira y presentó la experiencia del encuentro internacional como un indicador de la mirada externa sobre el rumbo de la economía argentina.

PUBLICIDAD

En su exposición, el viceministro planteó que el cambio central atribuido a la actual administración no se limitó a la aplicación del programa macroeconómico. Según expresó, el punto principal radicó en los principios que Milei declaró al inicio de su gestión. Entre ellos, mencionó la restauración del Estado de derecho en la Argentina, en “todas sus manifestaciones”.

Daza vinculó esa idea con una decisión inicial del equipo económico de respetar la santidad de los contratos. “Para mí, el cambio más importante se produce el día uno, cuando el equipo económico se encuentra con un infierno macroeconómico y decide enfrentar ese infierno en contra del consejo de todos los economistas”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El funcionario afirmó que esa determinación implicó una tarea compleja, que requirió conocimientos de economía, finanzas y del funcionamiento de distintos mecanismos. “Para lograrlo no solamente necesitabas conocimientos de economía y finanzas, sino de todo el cablerío”, dijo. En ese tramo, comparó el perfil técnico que consideró necesario con “el Messi de las finanzas” en referencia al ministro de Economía, Luis Caputo.

Según Daza, el programa tuvo un nivel de complejidad superior al que, a su juicio, interpreta parte de la sociedad. “Acá hubo un programa sumamente sofisticado, mucho más sofisticado que lo que la gente interpreta”, afirmó. También reiteró que la decisión de respetar los contratos marcó un punto de inflexión para el país desde el primer día.

PUBLICIDAD

El funcionario contrapuso esa situación con la capacidad de maniobra que, según dijo, poseen los sectores ricos, poderosos o quienes actúan de manera irregular. “Los ricos y poderosos, los tramposos, tienen cómo esconderse, salvarse y sacar su dinero. Los más pobres son los que no tienen cómo defenderse”, afirmó en caso de que el Gobierno no respetara los contrato.

“Va mucho mejor”

El viceministro volvió sobre el contraste entre la discusión interna y la percepción que, según dijo, prevalece en otros países. “Acá hay discusión, pero afuera hay un reconocimiento generalizado de que este programa económico va mucho mejor”, afirmó. La declaración condensó una de las ideas principales de su intervención: la existencia de una valoración externa favorable sobre la marcha del plan económico.

PUBLICIDAD

En cuanto a su reciente participación en el G20 de Finanzas, Daza aseguró que la Argentina ocupa un lugar particular entre los países que integran ese espacio. “La Argentina ocupa un lugar especial en el G20 porque es el único país que está con superávit externo y fiscal y creciendo más del promedio; estamos en una posición muy privilegiada”, señaló.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, regresaron de G20 de Finanzas en Estados Unidos este miércoles. (Foto: Reuters/Sam Wolfe).

El funcionario atribuyó esa posición a la combinación de superávit externo y fiscal y un crecimiento por encima del promedio, aunque no precisó los datos utilizados para la comparación ni el período de referencia. Su intervención se apoyó en esa descripción para explicar la recepción que, según relató, encontró en la gira por Estados Unidos.

PUBLICIDAD

También mencionó a a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgeva, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al hablar sobre las opiniones que recogió fuera del país. “Hay una sensación de admiración generalizada; lo dice Kristalina, lo dice Scott Bessent”, declaró. Daza no agregó en ese pasaje citas textuales ni precisiones adicionales sobre las expresiones atribuidas a esas figuras.

El viceministro reconoció que existe “mucha impaciencia” dentro de la Argentina. Frente a esa expectativa, sostuvo que el Gobierno busca modificar un sistema que, según sus palabras, se mantuvo durante décadas y derivó en una situación conocida por la población. “Lo que están haciendo Argentina y el presidente Milei es cambiar un sistema que estaba incrustado por décadas y décadas, que nos llevó al resultado que todos sabemos”, dijo.

PUBLICIDAD

Lo que viene

Al proyectar la situación hacia adelante, Daza afirmó que le resulta difícil no adoptar una visión optimista sobre la economía argentina. Esa expectativa, explicó, se vincula con las posibilidades que observa en sectores como energía, minería y otras actividades.

“Cuando vemos lo que se viene para adelante en Argentina, para toda la economía, es difícil no ser optimista”, sostuvo. A continuación, mencionó los cambios que, según anticipó, podrían producirse en energía, minería y otros rubros, sin identificar proyectos específicos, montos de inversión ni plazos.

PUBLICIDAD

El viceministro de Economía, José Luis Daza, dijo es que difícil no ser optimista respecto al futuro de la Argentina. (Foto: IDEA)

El funcionario hizo referencia a quienes consideran insuficiente una estrategia basada en esos sectores. “La gente dice: ‘No alcanza con la minería, con la energía, con estos sectores’”, planteó. Frente a esa objeción, respondió que el potencial de esas actividades puede superar las previsiones actuales.

“Déjenme decirles una cosa: nos va a sobrepasar en nuestra capacidad”, afirmó Daza. La frase formó parte de su proyección sobre el efecto que podrían tener esos sectores en la economía nacional. No precisó a qué tipo de capacidad se refería ni estableció una fecha para ese escenario.

PUBLICIDAD

El viceministro cerró esa parte de su intervención con una comparación regional. “La Argentina tiene por delante un futuro como pocos países del mundo. Si dejamos de hacer las idioteces que hicimos en los últimos 20 años vamos a converger a nuestros países vecinos”, expresó.