Tecno

MapQuest se niega a cambiar el nombre del lago Ontario y llega al primer lugar en App Store

El uso de la aplicación de MapQuest se multiplicó por 50 respecto de sus niveles habituales

MapQuest - Lago Ontario
MapQuest rechazó renombrar el lago Ontario como “Lake America” en sus mapas. (MapQuest)
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MapQuest rechazó la orden del presidente Donald Trump de renombrar el lago Ontario como “Lake America” en sus mapas, y la decisión disparó las descargas de su aplicación hasta ubicarla como la más popular de la App Store.

La compañía, que se define a sí misma como la “OG del mapeo en línea”, anunció el jueves 27 de agosto que mantendría el nombre original del lago pese a la orden ejecutiva firmada por el mandatario, que instruye al Departamento del Interior de Estados Unidos a actualizar la denominación en el servicio geográfico de nombres del país.

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Como consecuencia de la medida, la aplicación de MapQuest para iOS alcanzó el puesto número uno del App Store estadounidense, según datos registrados el martes 1 de septiembre. Asimismo, ha llegado a ocupar el puesto ocho de las aplicaciones gratuitas en Google Play.

MapQuest
La aplicación alcanzó el primer puesto de la App Store estadounidense tras el anuncio. (X)

Un salto de 50 veces en el uso de la app

MapQuest afirmó haber recibido “cientos de miles” de nuevas descargas desde que tomó la decisión de conservar el nombre de lago Ontario, con un uso de la aplicación que llegó a multiplicarse por 50 respecto de sus niveles habituales.

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La firma de inteligencia de mercado Sensor Tower confirmó el fenómeno con datos propios: durante la semana que comenzó el 24 de agosto, la aplicación sumó 184.000 descargas globales y 162.000 en Estados Unidos, cifras que representan en ambos casos un incremento superior a diez veces respecto de la semana anterior. En el mercado estadounidense, las descargas diarias crecieron 128% de un día para otro entre el 26 y el 30 de agosto.

Ranking App Store
La empresa reportó cientos de miles de descargas desde que mantuvo el nombre original del lago. (X)

“Tomamos el mismo enfoque que con el Golfo de México, ser parte de la conversación y ofrecerle a la gente una aplicación que mantenga los nombres con los que están familiarizados”, declaró Doug Berger, gerente general de MapQuest, en un comunicado. “Cientos de miles de personas nos indicaron este fin de semana que acertamos, al descargar nuestra aplicación”, agregó.

MapQuest también publicó una herramienta en línea que permite a los usuarios rebautizar el lago Ontario con el nombre que elijan, de manera humorística, y compartir el resultado en redes sociales. La compañía había ofrecido un recurso similar el año pasado, luego de que Trump renombrara el Golfo de México como Golfo de América.

La decisión del mandatario de modificar el nombre del cuerpo de agua que separa a Estados Unidos de Canadá se produjo en medio de la ruptura de las conversaciones comerciales entre ambos países, que llevó a Washington a imponer nuevos aranceles del 50% sobre 20.000 millones de dólares en bienes canadienses, con Canadá dispuesta a responder con represalias.

MapQuest
Sensor Tower registró 162.000 descargas de MapQuest en Estados Unidos durante una semana. (App Store)

Respuestas de otras plataformas

El sábado, Google Maps anunció que cumpliría con la disposición de Trump, y explicó que actualiza sus mapas para reflejar los cambios de nombre que constan en las fuentes gubernamentales oficiales. En Estados Unidos, esa fuente es el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS).

El mapa actualizado solo se mostrará a los usuarios ubicados en territorio estadounidense, mientras que quienes se encuentren en Canadá seguirán viendo “Lake Ontario” y los usuarios de otros países verán ambos nombres.

Apple Maps, por su parte, también decidió renombrar al lago Ontario como “Lake América”, aunque no se ha difundido un anuncio oficial al respecto.

Tanto Apple Maps como Google Maps ya habían cambiado el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América el año pasado, tras una orden ejecutiva similar de Trump.

MapQuest
La aplicación brinda la opción de renombrar al lago según la voluntad del usuario. (X)

La trayectoria de MapQuest

MapQuest, fundada hace 30 años, cambió de manos en múltiples ocasiones a lo largo de su historia. Poco después de salir a bolsa, fue adquirida por AOL, y más tarde pasó a formar parte de Verizon como resultado de la compra de AOL por parte de esa compañía. En 2019, Verizon vendió MapQuest a la firma de publicidad en internet System1.

La aplicación de MapQuest acumuló 687.000 descargas en todo el mundo en lo que va del año, un incremento del 29% interanual, según estimaciones de Sensor Tower. Desde 2012, la app registró 24,4 millones de descargas totales, de las cuales el 97% provino de Estados Unidos.

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