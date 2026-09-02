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Irán dijo que lanzó nuevos ataques con drones y misiles contra bases militares estadounidenses en Medio Oriente

El régimen persa anunció que el Ejército iraní disparó proyectiles contra Bahrein e Irak. Según los medios estatales, los ataques tuvieron como objetivo instalaciones de radar y puntos de concentración de fuerzas de Estados Unidos

Un resplandor brillante traza una diagonal hacia el cielo nocturno con humo y fuego en el suelo
Un misil despega durante la noche en imágenes difundidas por las autoridades de Irán.
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El Ejército de la República Islámica de Irán afirmó este miércoles que atacó, con misiles y drones suicidas, posiciones de las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Sheikh Isa, en Bahréin, y en Erbil, Irak.

Los medios estatales iraníes difundieron el comunicado atribuido al Ejército, que señaló como objetivos instalaciones de radar y áreas de concentración de tropas dentro de las bases ubicadas en los países aliados de Washington.

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“Hace varias horas, el Ejército de la República Islámica de Irán atacó instalaciones de radar y puntos de concentración de fuerzas terroristas estadounidenses en la base aérea de Sheikh Isa, en Bahréin, mediante intensos ataques llevados a cabo con drones suicidas”, informaron los medios estatales. A su vez, agregaron que los ataques contra Erbil tuvieron como objetivos un “centro de mantenimiento”, “depósitos de equipo técnico” y un “aerostato de vigilancia”.

Según afirmó el coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, en un discurso difundido por la televisión estatal iraní IRIB, Teherán lanzó ataques con misiles y drones contra bases de Estados Unidos en la región.

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Una captura de pantalla de un video obtenido de redes sociales el 1 de septiembre de 2026 muestra el lanzamiento de un misil (CENTCOM/Imagen cedida vía REUTERS)
Una captura de pantalla de un video obtenido de redes sociales el 1 de septiembre de 2026 muestra el lanzamiento de un misil (CENTCOM/Imagen cedida vía REUTERS)

El funcionario del régimen atribuyó la ofensiva a los ataques estadounidenses contra instalaciones militares y civiles en el sur de Irán. El vocero sostuvo que las operaciones iraníes causaron daños en infraestructura, instalaciones, armamento y equipos de las bases norteamericanas. También aseguró que hubo “un número significativo de soldados estadounidenses heridos”, pero no aportó pruebas ni precisó cuáles fueron las instalaciones atacadas o la magnitud de los daños.

Estas operaciones ofensivas contra los estadounidenses continuarán hasta que se arrepientan de sus crímenes”, afirmó Zolfaghari en el mensaje difundido por IRIB.

El portavoz advirtió que cualquier nuevo ataque de Estados Unidos recibirá una respuesta “más pesado, más amplio y más destructivo”. Agregó que los países que cooperen con las fuerzas militares estadounidenses deberán afrontar, según expresó, “las consecuencias peligrosas”.

En paralelo al ataque, el Ministerio del Interior de Bahréin emitió por segunda vez en menos de una hora una alerta ante una posible amenaza e instó a ciudadanos y residentes a conservar la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano. La cartera difundió el aviso mediante una publicación en X y pidió a la población que consulte los canales oficiales para conocer las actualizaciones y resguardar la seguridad pública.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump negó que Washington busque forzar a Irán a retomar las negociaciones por la vía militar y rechazó las versiones sobre un posible nuevo acuerdo con Teherán, en una publicación en Truth Social.

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 31 de agosto del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)
El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 31 de agosto del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)

Me gusta mucho más nuestra posición actual, con el control casi total del estrecho de Ormuz y su economía colapsando por completo”, escribió Trump. El mandatario sostuvo además que Teherán estaba “dejándose llevar por lo inevitable” y planteó: “¿Cuándo se levantará el pueblo iraní y luchará?”.

Horas antes, el ejército de Estados Unidos atacó objetivos en Irán tras lo que describió como intentos de atentados contra buques, mientras medios iraníes informaron de explosiones en varios puntos del sur del país. Las detonaciones se registraron en Bandar Abbas, la isla de Qeshm, Konarak y Chabahar, de acuerdo con informaciones difundidas por medios de Irán.

El inquilino de la Casa Blanca, advirtió sobre una respuesta militar mayor ante cualquier represalia iraní. “Si la fallida nación de Irán toma represalias por este ataque tan justificado, volverá a ser golpeada con mucha más fuerza y ​​a un nivel superior”, afirmó.

Jordania interceptó 10 misiles balísticos lanzados desde Irán

El Ejército de Jordania interceptó y destruyó 10 de los 13 misiles balísticos lanzados desde Irán que ingresaron en su espacio aéreo durante las últimas horas, informaron las Fuerzas Armadas jordanas. Los otros tres proyectiles cayeron en zonas remotas, lejos de áreas habitadas. Las autoridades señalaron que no recibieron informes sobre daños materiales tras esos impactos.

El Ejército de Jordania interceptó y destruyó 10 de los 13 misiles balísticos lanzados desde Irán que ingresaron en su espacio aéreo.
El Ejército de Jordania interceptó y destruyó 10 de los 13 misiles balísticos lanzados desde Irán que ingresaron en su espacio aéreo.

El portavoz militar aseguró que “no se registraron lesiones ni pérdidas de vidas” como consecuencia de la incursión. También precisó que los sistemas de defensa actuaron conforme a los procedimientos operativos establecidos.

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