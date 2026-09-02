Deportes

La frase con la que el Atlético de Madrid buscó convencer a Julián Álvarez de que lo mejor para su carrera fue seguir

El periodista Jota Jordi reveló en el programa El Chiringuito que el Colchonero le transmitió un mensaje puntual al argentino

Jota Jordi expone detalles sobre una presunta comunicación del Atlético de Madrid a Julián Álvarez, donde le habrían asegurado la salida de Diego Simeone como entrenador para la próxima temporada con el fin de disuadirlo de dejar el equipo. La emisión aborda el mercado de pases.
Guardar

El periodista Jota Jordi reveló en el programa El Chiringuito que Atlético de Madrid le transmitió un mensaje puntual a Julián Álvarez para intentar convencerlo de no abandonar el club durante el último mercado de pases. Según su relato, la dirigencia le habría asegurado al delantero argentino que Diego Simeone no continuaría al frente del equipo la próxima temporada.

De acuerdo con la versión difundida por el periodista, los mensajes llegaron en febrero, cuando Álvarez ya había expresado con claridad su intención de dejar el club. “Una de las cosas que le dicen desde muy arriba para intentar calmarlo es, quédate porque Simeone el año que viene no va a estar”, relató Jota Jordi en el programa.

PUBLICIDAD

El periodista precisó el contenido de esas comunicaciones internas. “A mí lo que me dicen es que los mensajes que se le lanzaron a Julián son, estate tranquilo, aguanta un año, porque el año que viene el Cholo Simeone no va a ser tu entrenador”, agregó en su intervención televisiva.

Julián Álvarez continuará en el Atlético Madrid (EFE/Juanjo Martín)
Julián Álvarez continuará en el Atlético Madrid (EFE/Juanjo Martín)

La versión se conoce después de que Álvarez confirmara su continuidad en el club madrileño tras el cierre del mercado europeo de pases. El delantero le comunicó al director deportivo del Barcelona, Mateu Alemany, que permanecería en el Atlético, luego de que el club rojiblanco descartara negociar su transferencia y el propio futbolista rechazara las alternativas que se abrieron en la Premier League.

PUBLICIDAD

El delantero de 26 años había expresado durante el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá su deseo de jugar en el Barcelona, lo que generó un escenario de tensión con la dirigencia del Atlético. El principal accionista del club, Miguel Ángel Gil Marín, había sido categórico al respecto: “Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético”, afirmó, aunque aclaró que, si el jugador entendía que su continuidad era incompatible con su situación deportiva, la institución buscaría una salida, pero remarcó que “nunca, nunca será el Barcelona”.

El club no recibió una propuesta formal del Barcelona por Álvarez durante el último tramo del mercado y respondió a las versiones sobre un eventual pase con mensajes irónicos en redes sociales, en los que aludió a la posibilidad de incluir a figuras como Raphinha, Lamine Yamal y Pedri en una hipotética negociación.

Tras confirmar su continuidad, el delantero retomó los entrenamientos con el plantel dirigido por Simeone y apunta a recuperar su lugar en las convocatorias. Había quedado fuera de la nómina en el partido contra Sevilla por una indisposición, y en el club esperan que esté disponible para el próximo compromiso de La Liga, cuando el equipo viaje a enfrentar a Athletic Club en Bilbao.

Para el futbolista, el escenario implica una nueva etapa tras una ventana de transferencias marcada por declaraciones, versiones y posturas contrapuestas. La falta de acuerdo con Barcelona, la negativa a un regreso a Inglaterra y la posición inamovible del Atlético derivaron en una continuidad que parecía difícil semanas atrás.

La próxima convocatoria permitirá medir el primer paso de ese proceso. Si el delantero vuelve a ser incluido para el encuentro ante Athletic Club, tendrá la oportunidad de retomar la competencia y comenzar a reconstruir su vínculo deportivo dentro del equipo de Simeone y con la afición.

Temas Relacionados

Julián ÁlvarezAtlético MadridDiego Simeonedeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Revelaron por qué se cayó a último momento el pase de Tagliafico al Atlético de Madrid

El defensor de la selección argentina tenía todo acordado con el club español, pero sobre la hora surgió una complicación. Los detalles

Revelaron por qué se cayó a último momento el pase de Tagliafico al Atlético de Madrid

La estrella transgénero que quiere jugar en la WNBA e intensificó el debate: “No diré que no”

La basquetbolista Julie Tétart se convirtió en una de las figuras más comentadas del básquet femenino tras liderar en anotación y rebotes la Ligue Féminine 2 de Francia

La estrella transgénero que quiere jugar en la WNBA e intensificó el debate: “No diré que no”

Riquelme, a fondo antes del Boca-Vélez por Copa Argentina: arbitrajes, refuerzos, La Bombonera y una frase especial sobre Messi

El presidente xeneize repasó la actualidad institucional y deportiva del club, se refirió al mercado de pases y confirmó nuevos avances en las obras de ampliación del estadio

Riquelme, a fondo antes del Boca-Vélez por Copa Argentina: arbitrajes, refuerzos, La Bombonera y una frase especial sobre Messi

Del césped de Rhode Island al cemento de Nueva York: la historia del US Open, el Grand Slam que cambió de sedes, nombres y superficies

El torneo nació en 1881, se mudó varias veces, pasó del césped a la arcilla y finalmente a las canchas duras. Fue pionero en la igualdad de premios y tuvo entre sus protagonistas a Renée Richards, primera tenista trans en jugar el cuadro femenino de un Grand Slam

Del césped de Rhode Island al cemento de Nueva York: la historia del US Open, el Grand Slam que cambió de sedes, nombres y superficies

El presidente de la FIA, con Infobae: “Estoy empujando para que Argentina organice la Fórmula 1”

Mohammed Ben Sulayem quiere que nuestro país sea sede por varios años. La posible vuelta del Rally Mundial, las chances del WEC, su sentencia sobre los comisarios deportivos y su plan para bajar los costos en las categorías iniciales

El presidente de la FIA, con Infobae: “Estoy empujando para que Argentina organice la Fórmula 1”

MALDITOS NERDS

North Beach Games muestra Stranded Deep 2 y cambia las islas por el desierto

North Beach Games muestra Stranded Deep 2 y cambia las islas por el desierto

Nintendo actualiza Pikmin 3 Deluxe gratis con mejoras para Switch 2

Ilari Kuittinen deja Housemarque tras 33 años en los videojuegos

‘The Expanse: Osiris Reborn’ muestra una infiltración que termina a los tiros

‘Intergalactic’ completa su captura de movimiento con Tati Gabrielle

ENTRETENIMIENTO

Esto es lo que Harry Styles y Zoë Kravitz quieren para su boda: música en vivo y grandes fiestas

Esto es lo que Harry Styles y Zoë Kravitz quieren para su boda: música en vivo y grandes fiestas

Lionel Richie permanece en cuidados intensivos mientras se somete a análisis del corazón

Cher se enfrenta a su nuera por la tutela de su hijo Elijah Blue Allman

Una mujer es grabada mientras le rapan la cabeza por no pagar su cuenta en un bar de Bangkok

Así será la lujosa bolsa de regalos que recibirán las estrellas invitadas a los Premios Emmy 2026

INFOBAE AMÉRICA

El Niño 2026 en Guatemala: canículas largas, maíz perdido casi por completo y el temor a una hambre estacional en el Corredor Seco

El Niño 2026 en Guatemala: canículas largas, maíz perdido casi por completo y el temor a una hambre estacional en el Corredor Seco

Conoce el XI ideal de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf

“Los precios suben 1,000 pesos de un día para otro”: sin refrigeración, los cubanos deben comprar comida a diario

Irán dijo que lanzó nuevos ataques con drones y misiles contra bases militares estadounidenses en Medio Oriente

Cuba registra una caída del 37.2% en la llegada de turistas internacionales entre enero y julio