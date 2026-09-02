La frase con la que el Atlético de Madrid buscó convencer a Julián Álvarez de que lo mejor para su carrera fue seguir

Jota Jordi expone detalles sobre una presunta comunicación del Atlético de Madrid a Julián Álvarez, donde le habrían asegurado la salida de Diego Simeone como entrenador para la próxima temporada con el fin de disuadirlo de dejar el equipo. La emisión aborda el mercado de pases.

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El periodista Jota Jordi reveló en el programa El Chiringuito que Atlético de Madrid le transmitió un mensaje puntual a Julián Álvarez para intentar convencerlo de no abandonar el club durante el último mercado de pases. Según su relato, la dirigencia le habría asegurado al delantero argentino que Diego Simeone no continuaría al frente del equipo la próxima temporada.

De acuerdo con la versión difundida por el periodista, los mensajes llegaron en febrero, cuando Álvarez ya había expresado con claridad su intención de dejar el club. “Una de las cosas que le dicen desde muy arriba para intentar calmarlo es, quédate porque Simeone el año que viene no va a estar”, relató Jota Jordi en el programa.

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El periodista precisó el contenido de esas comunicaciones internas. “A mí lo que me dicen es que los mensajes que se le lanzaron a Julián son, estate tranquilo, aguanta un año, porque el año que viene el Cholo Simeone no va a ser tu entrenador”, agregó en su intervención televisiva.

Julián Álvarez continuará en el Atlético Madrid (EFE/Juanjo Martín)

La versión se conoce después de que Álvarez confirmara su continuidad en el club madrileño tras el cierre del mercado europeo de pases. El delantero le comunicó al director deportivo del Barcelona, Mateu Alemany, que permanecería en el Atlético, luego de que el club rojiblanco descartara negociar su transferencia y el propio futbolista rechazara las alternativas que se abrieron en la Premier League.

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El delantero de 26 años había expresado durante el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá su deseo de jugar en el Barcelona, lo que generó un escenario de tensión con la dirigencia del Atlético. El principal accionista del club, Miguel Ángel Gil Marín, había sido categórico al respecto: “Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético”, afirmó, aunque aclaró que, si el jugador entendía que su continuidad era incompatible con su situación deportiva, la institución buscaría una salida, pero remarcó que “nunca, nunca será el Barcelona”.

El club no recibió una propuesta formal del Barcelona por Álvarez durante el último tramo del mercado y respondió a las versiones sobre un eventual pase con mensajes irónicos en redes sociales, en los que aludió a la posibilidad de incluir a figuras como Raphinha, Lamine Yamal y Pedri en una hipotética negociación.

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Tras confirmar su continuidad, el delantero retomó los entrenamientos con el plantel dirigido por Simeone y apunta a recuperar su lugar en las convocatorias. Había quedado fuera de la nómina en el partido contra Sevilla por una indisposición, y en el club esperan que esté disponible para el próximo compromiso de La Liga, cuando el equipo viaje a enfrentar a Athletic Club en Bilbao.

Para el futbolista, el escenario implica una nueva etapa tras una ventana de transferencias marcada por declaraciones, versiones y posturas contrapuestas. La falta de acuerdo con Barcelona, la negativa a un regreso a Inglaterra y la posición inamovible del Atlético derivaron en una continuidad que parecía difícil semanas atrás.

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La próxima convocatoria permitirá medir el primer paso de ese proceso. Si el delantero vuelve a ser incluido para el encuentro ante Athletic Club, tendrá la oportunidad de retomar la competencia y comenzar a reconstruir su vínculo deportivo dentro del equipo de Simeone y con la afición.