Crean accesorio para teléfono que detecta cámaras ocultas en solo 5 segundos

SweepLED, el accesorio desarrollado por KAIST, se coloca sobre la cámara trasera del teléfono para detectar dispositivos de espionaje. (KAIST)

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Un equipo de investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) desarrolló SweepLED, un accesorio con LED integrados que se coloca sobre la cámara trasera de un teléfono y permite detectar cámaras ocultas en espacios como hoteles, alojamientos compartidos, baños u oficinas.

El dispositivo, presentado en la conferencia ACM MobiSys 2026, alcanzó una precisión de detección del 94% en pruebas con objetos cotidianos y completó cada análisis en pocos segundos.

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El proyecto estuvo liderado por el profesor Jun Han, de la Escuela de Computación de KAIST, en colaboración con la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad de Gestión de Singapur.

Objetos como relojes, espejos o controles remotos suelen ocultar cámaras y generar falsas alarmas en detectores tradicionales. (Europa Press)

“Las cámaras ocultas representan una amenaza grave para la seguridad personal y la privacidad en espacios cotidianos”, explicó Han. El investigador añadió que el trabajo combina hardware de bajo costo basado en teléfonos inteligentes con análisis de inteligencia artificial para ofrecer una tecnología de detección práctica, utilizable incluso por personas sin experiencia técnica.

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Cómo funciona el sistema de detección

El accesorio se fija a la parte posterior del teléfono, sobre la cámara. Mientras el equipo permanece quieto y graba video, los LED se encienden y apagan de forma alternada, lo que genera distintos patrones de reflexión que luego se comparan entre sí.

Este proceso, denominado barrido de iluminación desacoplado, mantiene fija la posición de la cámara del teléfono y varía únicamente la dirección de la luz, a diferencia de los detectores tradicionales que mueven de forma conjunta la fuente lumínica y el punto de observación.

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Los LED del dispositivo se encienden y apagan para comparar patrones de reflexión y así distinguir un lente oculto de una superficie brillante común. (KAIST)

La clave del sistema radica en que las superficies brillantes comunes responden de manera distinta a los cambios de dirección de la luz que los lentes de cámara. Mientras un reflejo sobre una superficie ordinaria tiende a desplazarse, atenuarse o desaparecer, un lente de cámara contiene estructuras ópticas internas (elementos de lente, apertura y sensor de imagen) que provocan una deformación particular en el patrón reflejado.

Un modelo de inteligencia artificial analiza las imágenes

SweepLED registra estos cambios en un video corto y los procesa mediante un modelo de inteligencia artificial que identifica las regiones con mayor probabilidad de contener un lente oculto. Este mecanismo busca reducir la carga de interpretación que recae en el usuario, quien anteriormente debía identificar de forma manual los llamados “puntos brillantes” que delataban la presencia de una cámara.

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Los métodos de detección existentes, basados en el principio óptico de proyectar luz y observar reflejos intensos, presentan una limitación conocida: materiales cotidianos como cargadores, relojes, controles remotos o elementos decorativos pueden generar reflejos similares a los de un lente y confundir al usuario.

Un modelo de inteligencia artificial analiza el video capturado e identifica las zonas con mayor probabilidad de contener una cámara oculta. (KAIST)

Según los desarrolladores, el nuevo enfoque mejora la capacidad de distinguir entre distintos tipos de cámaras, incluidas aquellas ocultas en carcasas como relojes o espejos.

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Bajo costo y evaluación con objetos reales

El equipo de KAIST evaluó el sistema con 30 objetos cotidianos que suelen encontrarse en entornos de alojamiento. Los componentes centrales de la carcasa con LED integrados tienen un costo de fabricación estimado en menos de siete dólares, lo que según los investigadores podría convertir a SweepLED en una herramienta de protección de la privacidad accesible y de bajo costo.

El trabajo fue presentado y publicado en el marco de la conferencia ACM MobiSys 2026. Aún resta un proceso de perfeccionamiento antes de su comercialización y, por el momento, no se informó una fecha estimada para que el dispositivo esté disponible al público general.

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