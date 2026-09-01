Qué esconde Biblos, la ciudad fenicia que sobrevivió 5.000 años y ahora corre peligro por la guerra entre Israel y Hezbolá

Vasijas procedentes de Biblos, Líbano, datadas entre el 2000 y el 1750 a. C., expuestas en el Instituto del Mundo Árabe de París (Yann Pichonnière/IMA)

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Más de 1.000 años antes de que Homero escribiera sobre el viaje de Odiseo de regreso a casa a través del Egeo, los comerciantes marítimos del actual Líbano ya se aventuraban aún más lejos, vendiendo su preciada madera de cedro de las laderas del Monte Líbano por todo el Mediterráneo oriental.

Estos comerciantes, que más tarde serían conocidos como fenicios, provenían de Biblos, una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del mundo. Durante un tiempo, a partir del año 3000 a. C., fue el centro de transporte de madera más importante del Mediterráneo.

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Este verano en el hemisferio norte, una amplia colección de objetos de Biblos se exhibió en el Instituto del Mundo Árabe de París, en colaboración con el Ministerio de Cultura del Líbano, responsable de las antigüedades y el patrimonio cultural del país. Sin embargo, al igual que la expedición de Ulises, la muestra tuvo un viaje arduo que pone de manifiesto cómo el conflicto actual en Oriente Medio amenaza no solo la vida humana, sino también el arte, la arquitectura y el patrimonio cultural de la región.

En la inauguración de la muestra, Anne-Claire Legendre, presidenta del instituto, afirmó que la exposición era un recordatorio de “nuestro deber” de preservar la historia y el patrimonio de Oriente Medio de “toda forma de borrado”. La exposición se concibió como una forma de mostrar los recientes e importantes hallazgos en Biblos realizados por arqueólogos libaneses y franceses, y de persuadir a los posibles turistas de que el Líbano era, como dijo Marie-Antoinette Gemayel, conservadora del Museo Nacional de Beirut, “más que un lugar de guerra: tenemos una historia, una civilización”.

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La iglesia melquita de San Jorge en Dardghaya, Líbano, dañada en 2024 (Daniel Berehulak/The New York Times)

Pero para 2024, cuando estaba previsto que las piezas volaran a París, estalló un conflicto abierto en el Líbano entre Israel y Hezbolá, el grupo militante apoyado por Irán, que se oponía a la guerra de Israel en Gaza. El ministerio decidió posponer la exposición por temor a que el convoy que transportaba las piezas al aeropuerto pudiera convertirse en objetivo.

Pero a los conservadores también les preocupaba el daño que pudiera sufrir el sitio. Según el Ministerio de Cultura del Líbano, en los primeros días de la guerra de 2024, los bombardeos israelíes dañaron media docena de sitios patrimoniales del Líbano, llegando incluso a arrasarlos en algunos casos. Israel afirma que Hezbolá utiliza yacimientos arqueológicos y edificios históricos como escondites o como tapadera para los túneles que el grupo ha construido para ocultar armas y operativos. La oficina de prensa de Hezbolá negó estas afirmaciones.

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Se había fijado una nueva fecha para el espectáculo esta primavera, pero en febrero, Israel y Estados Unidos iniciaron su guerra contra Irán. Hezbolá entonces atacó a Israel en solidaridad con Teherán. A su vez, Israel lanzó otra campaña de bombardeos sobre el Líbano y envió tropas al sur del país. El Ministerio de Cultura se mostró reacio a posponer la exposición por segunda vez. Sin embargo, los curadores decidieron reservar media docena de los objetos más valiosos, incluido un obelisco, que, de resultar dañado, jamás podrían ser reemplazados.

Anclas de barcos antiguas (Christophe Petit Tesson)

El ejército libanés y una empresa de seguridad privada escoltaron los objetos en el corto pero peligroso trayecto hasta el aeropuerto.

Los comisarios de la exposición afirman que esta pone de relieve la historia del Líbano como una encrucijada cultural enriquecida y transformada por los numerosos pueblos que han vivido allí y que han encontrado la manera de coexistir a pesar de sus diferentes religiones y etnias. “Debido a que Biblos estuvo habitada de forma continua, todas las civilizaciones que se han sucedido han dejado allí su huella”, dijo Agnès Carayon, conservadora del instituto. Señaló que Biblos había visto pasar a persas, griegos y romanos, y luego a una sucesión de califas musulmanes omeyas y abasíes, así como a mamelucos, otomanos y colonias de cruzados cristianos.

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La exposición comienza con una impactante muestra de anclas de piedra toscamente labradas y anzuelos de hierro, que atestiguan la larga dependencia de los fenicios del mar para obtener alimentos, comerciar y transportarse. También se exhiben anclas en miniatura que se ofrecían a los dioses para garantizar viajes seguros a los marineros.

Con la expansión del comercio en el Mediterráneo, los barcos de Biblos adquirieron la capacidad suficiente para transportar grandes cargas de madera, incluido el famoso cedro libanés, su producto de exportación más preciado. Los troncos de estos cedros podían alcanzar más de 40 metros de altura y eran especialmente codiciados para la construcción naval y para los santuarios interiores de las tumbas. Aunque los mercaderes de Biblos viajaban mucho, llegando incluso a extender su influencia hasta la península ibérica, Egipto se convirtió en su principal socio comercial, con un apetito aparentemente insaciable por la “madera de calidad”, según Julien Chanteau, arqueólogo y jefe de las excavaciones de Biblos para el Museo del Louvre en París. A cambio, los egipcios entregaron a los comerciantes de Biblos oro, lapislázuli y papiro. Los mercaderes de Biblos revendieron esos productos, así como aceite de oliva, cobre y textiles, por todo el Mediterráneo oriental.

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Una casa de la época otomana (Lucas Vallecillos/VWPics, vía Associated Press)

“Biblos es un sitio excepcional, incluso dentro del Líbano”, afirmó Chanteau, quien ha trabajado allí durante años. Añadió que, si bien el sitio abarcaba tan solo unas 15 hectáreas, contenía “toda la historia de la humanidad”. Entre los 370 objetos de la exposición, destacan las vainas para dagas con intrincados bajorrelieves de metal y las corazas doradas con elaborados grabados de abejas, follaje y criaturas fantásticas, que aluden a la importancia del mundo natural. También se pueden admirar representaciones de faraones egipcios que parecen sacadas de Egipto, y, procedente de la Roma imperial tardía, un mosaico que representa el rapto de la princesa fenicia Europa por el dios Zeus, transformado en toro blanco.

Hasta ahora, Biblos se ha mantenido relativamente indemne ante la violencia y la destrucción que han marcado el pasado reciente del Líbano. Esto se debe, en parte, a que se encuentra al norte de Beirut, en una zona donde Hezbolá no tiene una presencia significativa y, por lo tanto, es un objetivo menos atractivo para Israel.

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Biblos formó parte del primer grupo de sitios para los que el Ministerio de Cultura obtuvo en 2024 la categoría de «protección reforzada» por parte de la UNESCO, la organización de las Naciones Unidas responsable de los programas culturales y educativos. Esta protección reforzada permite al ministerio colocar carteles en las excavaciones que indiquen que se trata de un sitio de la UNESCO. Algunos tesoros de Biblos han estado en riesgo debido a que se encuentran en el museo nacional de Beirut, y algunas zonas de la ciudad han sido blanco de bombardeos. Los conservadores del museo han retirado algunas obras de la exposición pública y las han guardado en un depósito subterráneo o en otro lugar para reducir el riesgo de daños.

Las consecuencias de un ataque aéreo israelí bajo el castillo de Beaufort, en el sur del Líbano, en junio (Daniel Berehulak/The New York Times)

Los seis yacimientos arqueológicos dañados durante los combates de 2024 y este año incluyen dos, en Baalbek y Tiro, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Ministerio de Cultura informó que el zoco otomano de Nabatieh, con más de 200 años de antigüedad, y la iglesia melquita de San Jorge en Dardghaya, una ciudad al sur del Líbano, quedaron prácticamente destruidos.

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Desde finales de mayo de este año, el ejército israelí ha ocupado un castillo del siglo X en Beaufort, en la costa sur del Líbano, y en los meses siguientes ha detonado explosivos en los alrededores mientras continuaba destruyendo lo que describe como infraestructura de Hezbolá. En una época de bombardeos antibúnker e impunidad generalizada ante la destrucción o el peligro que suponen para todos los bandos que destruyen yacimientos arqueológicos, resulta difícil saber cómo proteger lugares como Biblos, que aún no han sufrido daños graves, afirmó Tania Zaven, arqueóloga libanesa y directora del yacimiento de Biblos. También es difícil saber cómo restaurar los lugares dañados cuando los combates apenas cesan el tiempo suficiente para evaluar la magnitud de la destrucción.

“Lo mejor que podemos hacer es demostrarle al mundo que el Líbano existe, que Biblos existe y que Biblos es un ejemplo no solo de la historia del Líbano, sino de la del mundo”, dijo Zaven. “Tenemos que decir que esta destrucción no puede ocurrirle a nuestra arqueología, a nuestra historia, porque si puede ocurrir aquí, puede ocurrir en cualquier lugar”.

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Fuente: The New York Times