República Dominicana

La fuga de un niño destapó una red de explotación infantil y permitió el rescate de 13 menores en República Dominicana

Lo que prometía ser un refugio de fe resultó ser una pesadilla. Un valiente niño de 12 años logró romper su cautiverio en una supuesta fundación de Haina y acudió a las autoridades, logrando destapar una presunta red de explotación infantil y trata de personas

Un niño camina hacia una puerta abierta iluminada en un cuarto oscuro con paredes deterioradas, sombras de otros niños y un letrero.
Un niño avanza hacia una puerta abierta e iluminada mientras deja atrás una habitación deteriorada con sombras de otros menores y un cartel en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un niño de apenas 12 años de edad se convirtió en el héroe determinante para poner fin a una presunta red de maltrato infantil, trabajo forzado y trata de personas en el municipio de Haina, provincia de San Cristóbal.

Tras lograr escapar del lugar donde permanecía retenido contra su voluntad, el menor acudió por sus propios medios a las autoridades policiales para denunciar las atrocidades a las que era sometido junto a otros 13 niños e infantes.

Su contundente testimonio permitió que las autoridades ejecutaran una rápida intervención y lograran el rescate de un total de 14 menores de edad que se encontraban cautivos bajo una falsa fachada de ayuda social.

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La historia comenzó a salir a la luz el pasado 28 de agosto, cuando el jovencito llegó visiblemente afectado a la dotación policial del distrito municipal de Hatillo, en San Cristóbal.

Ante los oficiales de turno, el menor relató cómo había logrado evadir la vigilancia del recinto donde lo mantenían privado de su libertad.

Durante su declaración, detalló que dentro de la instalación quedaban otros niños sometidos a constantes agresiones físicas, psicológicas y a intensas jornadas de explotación laboral en tareas pesadas de construcción y agricultura.

El relato del valiente jovencito activó de inmediato una respuesta conjunta de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Un niño corre frente a una edificación iluminada con siluetas en la ventana y un cartel de madera que dice ESCAPAR ES ESPERANZA.
Un niño sale corriendo de un inmueble de madera e iluminación nocturna bajo un cartel con la inscripción «ESCAPAR ES ESPERANZA». (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo en Haina: intervención a la fundación y edades de las víctimas

Un equipo integrado por el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas entre otras instituciones desplegaron intensas labores de inteligencia, verificación y levantamiento de evidencias para validar los datos aportados por la víctima.

Obtenidas las órdenes judiciales correspondientes, los agentes antitrata y los fiscales ejecutaron dos allanamientos de manera simultánea. La intervención principal se concentró en las instalaciones de la supuesta entidad benéfica denominada Fundación “Restaurando Vida, Un Muerto que Revive”, ubicada en el sector Las Paredes del municipio de Haina.

En este lugar, las autoridades lograron rescatar con vida al grupo de 13 menores que el niño de 12 años había descrito en su denuncia. El director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó públicamente el éxito de la operación interinstitucional, precisando el rango de edades de las víctimas rescatadas:

  • Infantes de 3 meses, 2 y 3 años de edad.
  • Niños y niñas de 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 13 años.
  • El adolescente de 12 años que logró escapar y realizar la denuncia.
La Policía Nacional y el Ministerio Público intervienen una supuesta fundación en Haina, rescatando a catorce niños y adolescentes. Las autoridades investigan a 20 detenidos por maltrato infantil, explotación laboral y trata de personas.

Detenciones y estado de las investigaciones

Las investigaciones preliminares permitieron identificar al principal sospechoso del recinto como Ángel Gabriel Capellán, de 69 años, conocido dentro del recinto bajo los alias de “El Pastor” o “El Capellán”.

Según las indagatorias, la supuesta entidad utilizaba una fachada altruista de rescate a familias en extrema condición de vulnerabilidad social para captar a los menores y capturarlos bajo su control.

Testimonios de vecinos reportados por medios locales como Noticias SIN señalan que algunas madres desesperadas por problemas de adicciones (drogadicción) o porque “no aguantaban a sus hijos” acudían voluntariamente al pastor buscando apoyo, dejándolos bajo su total control.

Durante la incursión policial e investigativa, las autoridades detuvieron a un grupo de personas vinculadas al funcionamiento del lugar. Mientras las informaciones preliminares daban cuenta de más de 10 personas puestas bajo arresto, el vocero policial confirmó que hasta 20 personas fueron apresadas e interrogadas para fines de investigación profunda por parte del Ministerio Público.

Ilustración en acuarela de varias manos alrededor de una mesa con carpetas marcadas con las palabras maltrato, trata e investigación.
Funcionarios judiciales y agentes policiales analizan expedientes sobre maltrato y trata de personas en una mesa de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la liberación del recinto en Las Paredes de Haina, la Jurisdicción Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes asumió la custodia inmediata de todos los infantes y adolescentes. Los 14 menores fueron trasladados a una casa de acogida del Estado donde reciben atención médica, evaluación psicológica integral y resguardo, mientras las fiscalías avanzan en el proceso de investigación.

El Ministerio Público mantiene abierto el expediente bajo los cargos preliminares de maltrato infantil, explotación laboral de menores y eventual trata de personas. Las autoridades judiciales profundizarán en las próximas horas las indagatorias para esclarecer cómo llegaron los niños a dicha entidad, determinar las responsabilidades penales de cada uno de los implicados y someter a los acusados ante los tribunales correspondientes.

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