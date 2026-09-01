“Está queriendo abulonarse a la silla”: Marcos Pereda apuntó contra Nicolás Pino por el liderazgo de la Sociedad Rural

Marcos Pereda desafió a Nicolás Pino en las elecciones del 9 de septiembre por el liderazgo de la Sociedad Rural Argentina

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El próximo 9 de septiembre, la Sociedad Rural Argentina realizará elecciones que generan expectativa e inquietud dentro y fuera del sector agropecuario. Dos dirigentes de peso, el presidente Nicolás Pino y el vicepresidente Marcos Pereda, se enfrentarán por el liderazgo de una de las entidades más influyentes del país. La disputa va mucho más allá de una simple renovación de autoridades y activa un debate sobre el respeto a los acuerdos internos, la alternancia en el poder y el futuro del campo argentino.

La votación, abierta desde el 22 de julio, se produce en un contexto de alta exposición mediática. La Sociedad Rural, tradicionalmente protagonista de la agenda pública nacional, vive un proceso interno que despierta atención por sus posibles consecuencias políticas y económicas. Los socios ya comenzaron a emitir sus votos, en una elección que ofrecerá definiciones clave en la conducción institucional.

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La controversia principal gira en torno a la posibilidad de que Nicolás Pino busque un nuevo mandato, pese a la existencia de un estatuto que, según parte de la dirigencia, limita la reelección a tres periodos. El debate no solo involucra cuestiones formales, sino también acuerdos de palabra y la tradición de alternancia, elementos que Pereda considera centrales para la vitalidad y la credibilidad de la entidad.

La elección en la Sociedad Rural abrió una disputa sobre la alternancia, los acuerdos internos y el futuro del campo argentino (Captura de video)

Disputa interna y argumentos por la alternancia

Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural, sostuvo en Infobae en Vivo que la alternancia representa el principio fundamental para garantizar nuevas ideas y renovación en la conducción. “Las instituciones intermedias como la Rural, gremiales que defienden al sector, necesitan independencia, necesitan una autonomía, pero sobre todo necesitan alternancia, porque es lo que les genera nuevas ideas, nueva renovación, una dinámica de cambio continuo”, afirmó Pereda.

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El dirigente remarcó que el estatuto de la Sociedad Rural establece un límite de tres periodos para la presidencia y que este acuerdo se pactó en su momento para evitar que los liderazgos se perpetúen. “En la historia, a lo largo del uso y costumbre de la Rural, eran tres periodos máximo. Que ahí, como decimos, es palabra pura”, señaló.

Según Pereda, el propio Nicolás Pino anunció en su discurso inaugural la importancia de cumplir esa norma y de dar el ejemplo hacia afuera de la institución. “Está queriendo abulonarse a la silla”, afirmó. Y aseguró que observa en Pino una imagen similar a la de Gildo Insfran, gobernador de Formosa.

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Pereda insistió en que el respeto de los estatutos fortalece la legitimidad de la entidad y advierte sobre el riesgo de que los socios perciban que las reglas pueden romperse. “Eso es lo que estamos esperanzados, de que el socio comprenda que esto es muy importante porque le da potencia a la institución para después salir a dar el ejemplo. ¿Qué ejemplo podés dar si vos no cumplís con tu propio estatuto?”, planteó el vicepresidente.

Pereda sostuvo que el estatuto de la Sociedad Rural limita la reelección a tres periodos y cuestionó un nuevo mandato de Nicolás Pino (Captura de video)

Cuestionamientos al proceso electoral

La elección en la Sociedad Rural se desarrolla bajo un formato que, según Pereda, favorece al oficialismo. El periodo de votación, que históricamente duraba 15 días, se extendió en esta ocasión a 58 días. Pereda expresó su disconformidad con la medida y sostuvo que “el oficialismo quería tener el poder de influencia como, como el oficialismo dentro de Palermo tiene más peso y lo viene ejerciendo así”.

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Para el vicepresidente, la extensión del plazo para votar distorsiona la equidad del proceso. Destacó que desde el 22 de julio los socios pueden emitir su voto telefónicamente en minutos, pero consideró que la medida da ventajas a la conducción actual. “Son inclinadas de cancha que evidentemente no son del todo, digamos, son cuestiones que no son equitativas”, denunció.

Pereda aclaró que la vía judicial siempre está abierta ante un eventual incumplimiento del estatuto, pero prefiere que el resultado se dirima entre los socios. “Lo ideal sería que esto se dirima con los socios y no lleguemos a la justicia”, afirmó.

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El rol de la Sociedad Rural y demandas al gobierno

El vicepresidente subrayó el valor estratégico de la Sociedad Rural dentro del entramado económico argentino. “El sector agropecuario todavía tiene un largo recorrido para llegar a su potencial más pleno”, sostuvo Pereda, quien advirtió sobre el estancamiento en la producción de carne y la necesidad de políticas públicas que impulsen la competitividad.

Pereda destacó que la Sociedad Rural “es la gremial que tiene más fuerza y que pueda coordinarse con todas las demás entidades del agro para articularnos y definir cuáles son las políticas de Estado”. Reclamó la baja de retenciones y el desarrollo de una agenda federal que permita aprovechar el potencial de la agroindustria en beneficio de todo el país.

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A su criterio, el crecimiento del sector no solo motoriza la economía, sino que también mejora la infraestructura, la salud y la educación en el interior. Pereda sostuvo que el desarrollo federal no está bien dimensionado por el gobierno y llama a encontrar mecanismos para financiar la baja de retenciones sin desfinanciar al Estado.

El vicepresidente afirmó que la alternancia en la Sociedad Rural fortalece la independencia, la renovación y la legitimidad institucional

Innovación tecnológica y empleo rural

Durante la entrevista, Pereda describió el impacto de la tecnología en la producción rural y en el empleo. Reconoció que la innovación desplaza trabajos manuales, pero también crea nuevas oportunidades si se acompaña con educación y financiamiento. “Durante mucho tiempo la ganadería ha ido para abajo o estancada, como decimos. La que más mano de obra lleva es la ganadería”, señaló el dirigente.

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Explicó que en los últimos años la ganadería volvió a ser atractiva y que existen oportunidades para aumentar el empleo, siempre que se generen condiciones para invertir. “Hay un potencial enorme para generar nuevo empleo”, aseguró Pereda.

Al mismo tiempo, el vicepresidente advirtió que la base para el desarrollo del sector está en la educación y la adaptación a nuevas tecnologías. “Si no tenemos unos recursos humanos adaptados a la realidad, vamos a traccionar hacia atrás o no vamos a avanzar lo que necesitamos avanzar. El desafío igual es mundial, porque la inteligencia artificial y la robótica ahora toman decisiones y gestionan”, indicó.

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Perspectiva política y desafíos futuros

Consultado sobre el escenario político, Pereda evitó pronunciarse y recalcó que el campo atraviesa una transición difícil. “Estamos pasando una transición difícil, que es la transición donde decís: ¿Cómo hacemos para que esto se articule en el largo plazo?”, expresó.

El dirigente reconoció que la coyuntura económica afecta a todos los sectores y que los márgenes de rentabilidad se achicaron. Llamó a consolidar un rumbo de crecimiento y estabilidad para que la Argentina supere el ciclo de crisis y recupere el desarrollo sostenido.

Pereda finalizó remarcando la deuda que la dirigencia mantiene con la sociedad y la necesidad de mirar hacia adelante con una conducción institucional que respete las reglas y promueva el desarrollo del sector agropecuario.

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