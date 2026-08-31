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Vehículos autónomos Zoox están lesionando a los conductores que prueban los autos antes de salir al mercado

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional reporta más de 20 empleados lesionados durante pruebas de autos autónomos, sobre todo en Phoenix, Los Ángeles y San Francisco

La mayoría de las lesiones estuvieron relacionadas con maniobras inesperadas, como frenazos o cambios bruscos de dirección. REUTERS/Joel Angel Juarez
La mayoría de las lesiones estuvieron relacionadas con maniobras inesperadas, como frenazos o cambios bruscos de dirección. REUTERS/Joel Angel Juarez
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La proliferación de vehículos autónomos en las calles de ciudades como Los Ángeles o San Francisco está transformando la movilidad urbana, pero el avance tecnológico convive con una realidad menos visible: los conductores de prueba aún son esenciales para operar estos automóviles y su seguridad laboral está siendo cuestionada.

Un reporte reciente indica que los empleados que supervisan y prueban modelos de Waymo y Zoox han sufrido lesiones, lo que plantea interrogantes sobre el impacto de la automatización en el bienestar humano.

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Lesiones laborales en la industria de vehículos autónomos: datos y causas

Un informe publicado por TechCrunch, que cita datos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), revela que Waymo y Zoox, compañía perteneciente a Amazon, notificaron más de 20 incidentes en los que empleados resultaron lesionados durante pruebas en sus vehículos autónomos.

Una característica clave de los vehículos autónomos de Waymo es que operan con el Waymo Driver, un sistema de conducción completamente autónomo de Nivel 4. REUTERS/Toby Melville
Una característica clave de los vehículos autónomos de Waymo es que operan con el Waymo Driver, un sistema de conducción completamente autónomo de Nivel 4. REUTERS/Toby Melville

La mayoría de las lesiones estuvieron relacionadas con maniobras inesperadas, como frenazos o cambios bruscos de dirección, situaciones comunes cuando se prueba software que aún no está completamente pulido para la conducción sin intervención humana.

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Entre los daños sufridos por los conductores de prueba se incluyen esguinces, dolores de espalda y latigazos cervicales. Estos incidentes han ido en aumento conforme las empresas expanden sus operaciones a nuevas ciudades y suman más kilómetros de pruebas.

Los conductores de prueba son operadores humanos contratados por las empresas de tecnología que viajan a bordo de los vehículos de desarrollo para supervisar su funcionamiento en el mundo real.

Especialmente, se observa una mayor incidencia en mercados prioritarios para el sector, como Phoenix, Los Ángeles y San Francisco, donde la circulación de estos vehículos de prueba es cada vez más frecuente.

A Zoox robotaxi operates on the streets of downtown Austin, Texas, U.S., March 31, 2026. REUTERS/Joel Angel Juarez
A Zoox robotaxi operates on the streets of downtown Austin, Texas, U.S., March 31, 2026. REUTERS/Joel Angel Juarez

La diversidad de vehículos utilizados para las pruebas también es un factor relevante. No siempre se emplean modelos específicamente diseñados para la conducción autónoma, como el Waymo Jaguar I-Pace, el Zoox Robotaxi o el nuevo Ojai.

En muchos casos, los ensayos se realizan en automóviles modificados, como el Toyota Highlander adaptado con sensores y sistemas de software experimental, lo que puede incrementar la probabilidad de movimientos imprevistos y, en consecuencia, de accidentes laborales.

Impacto de la expansión acelerada de vehículos autónomos en las ciudades

La rápida extensión de los ensayos con vehículos autónomos pone en evidencia que, tanto las ciudades como las empresas, enfrentan desafíos logísticos y de seguridad. Los incidentes reportados muestran que la infraestructura urbana y los protocolos internos de las tecnológicas no siempre están preparados para el ritmo de crecimiento de la industria.

A Zoox robotaxi operates on the streets of downtown Austin, Texas, U.S., March 31, 2026. REUTERS/Joel Angel Juarez
A Zoox robotaxi operates on the streets of downtown Austin, Texas, U.S., March 31, 2026. REUTERS/Joel Angel Juarez

Esto se traduce en una dificultad para garantizar la seguridad de los conductores de prueba y, eventualmente, de los pasajeros de estos futuros servicios.

Los organismos federales de seguridad han comenzado a investigar los incidentes relacionados con vehículos autónomos que ya circulan sin conductor.

Este escenario podría obligar a las empresas a reducir el ritmo de despliegue de nuevas unidades y a revisar sus estrategias de expansión, priorizando el desarrollo de software y la capacitación en seguridad para los empleados que aún intervienen en el proceso.

Imagen de archivo de un robotaxi de Waymo circulando por Nueva York, EEUU. 26 noviembre 2025. REUTERS/Brendan McDermid
Imagen de archivo de un robotaxi de Waymo circulando por Nueva York, EEUU. 26 noviembre 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Perspectivas para la industria automotriz y el rol de la regulación

La relevancia de la conducción autónoma no se limita a grandes empresas como Waymo, Zoox, Uber o Tesla. Fabricantes más pequeños de vehículos eléctricos como Lucid y Rivian, así como grandes conglomerados como Hyundai, consideran que el sector autónomo será clave para su crecimiento en los próximos años.

En este contexto, se prevé que instituciones como la OSHA incrementen la vigilancia sobre las condiciones laborales de los conductores de prueba, exigiendo mayores estándares de seguridad y protocolos de prevención.

La evolución de la industria dependerá en gran medida de la capacidad de las empresas para equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los trabajadores que actualmente hacen posible el desarrollo de los vehículos autónomos.

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