Retiran cinco dulces de Halloween por contener leche no declarada y advierten de posibles reacciones graves

Crystal Temptations retiró del mercado cinco presentaciones de Chocolatey Eyeballs de Halloween por contener leche no declarada en el etiquetado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Crystal Temptations retiró del mercado cinco presentaciones de Chocolatey Eyeballs de Halloween por contener leche no declarada en el etiquetado. Los productos se vendieron en tiendas TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods y Sierra Trading Post de 13 estados de Estados Unidos. La advertencia afecta a personas con alergia o sensibilidad grave a la leche, ya que su consumo puede provocar una reacción seria o potencialmente mortal.

La compañía, con sede en North Arlington, Nueva Jersey, anunció el retiro el 31 de agosto de 2026. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) publicó ese mismo día el comunicado empresarial en su sección de retiros, alertas de seguridad y retiros del mercado.

PUBLICIDAD

La ficha oficial identifica a Little Temptations como marca y describe los productos como Chocolatey Eyeballs en envases de siete, 10, 10,5, 11 y 16 onzas. Crystal Temptations informó que no recibió notificaciones de enfermedades relacionadas con estos dulces hasta la difusión de la alerta.

¿Qué dulces de Halloween retiró Crystal Temptations por leche no declarada?

El retiro incluye cinco envases de Chocolatey Eyeballs identificados mediante números de estilo. La medida no se limita a un solo tamaño ni a una presentación específica, por lo que los consumidores deben revisar el código que figura en el paquete antes de desecharlo o solicitar un reembolso.

El primer producto alcanzado lleva el código 54040-CHEY. Es una bolsa plástica de 10 onzas, con una tarjeta de encabezado diseñada y la denominación Chocolatey Eyeballs.

PUBLICIDAD

El segundo corresponde al estilo 54077-CHEY. Se presenta en una caja acrílica de siete onzas, con una envoltura de papel diseñada.

La lista incluye además el código 58008-CHEY, que corresponde a un frasco plástico redondo de 10,5 onzas. La empresa también retiró una bolsa plástica tipo pouch de 16 onzas, registrada con el número de estilo 58089-CHEY.

El quinto artículo es una bolsa plástica de 11 onzas atada con una etiqueta. Ese producto se identifica con el código 54083-CHEY.

La FDA publicó fotografías de cada una de las presentaciones mencionadas en el anuncio. Las imágenes muestran los envases comercializados para Halloween, con referencias a Chocolatey Eyeballs y a las marcas que figuran en el producto.

PUBLICIDAD

La FDA difundió el 31 de agosto de 2026 el comunicado de retiro de Crystal Temptations en su sección de alertas de seguridad y retiros del mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué estados se vendieron los Chocolatey Eyeballs retirados del mercado?

Los dulces fueron distribuidos en Arizona, California, Connecticut, Georgia, Indiana, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Texas, Virginia y Wyoming.

La empresa informó que los productos se comercializaron a través de Marshalls, TJ Maxx, HomeGoods y Sierra Trading Post. El comunicado no precisa las fechas en que cada presentación llegó a las tiendas ni informa cuántas unidades ingresaron a cada estado.

Tampoco detalla los establecimientos concretos que recibieron los dulces ni comunica si todos los productos ya fueron retirados de las góndolas. La alerta oficial se centra en la identificación de los envases por su código de estilo, tamaño y formato de presentación.

PUBLICIDAD

Los cinco productos se vendían como golosinas de Halloween. La distribución en varios estados amplía el alcance del aviso, dado que los consumidores pueden haber adquirido distintos tamaños del mismo artículo en cadenas minoristas diferentes.

La advertencia no incluye otros productos de Crystal Temptations ni otros alimentos de Little Temptations. El anuncio menciona de forma específica las cinco presentaciones de Chocolatey Eyeballs que figuran en la lista oficial.

¿Por qué retiraron los dulces vendidos en TJ Maxx, Marshalls y HomeGoods?

El motivo del retiro es la presencia de leche no declarada. Según Crystal Temptations, los Chocolatey Eyeballs contenían suero de leche, pero los empaques distribuidos no revelaban que el producto incluía ese ingrediente.

PUBLICIDAD

La empresa indicó que un analista de TJX detectó el problema. Ese hallazgo derivó en la revisión que permitió establecer que los dulces con suero de leche habían llegado al mercado en envases sin una declaración de leche.

Crystal Temptations atribuyó el error a una falla temporal en sus procesos de producción y empaquetado. El comunicado no aporta detalles sobre la duración de ese problema ni identifica la etapa concreta de elaboración en la que ocurrió.

La FDA clasificó la alerta dentro de las categorías de alimentos y bebidas y alérgenos. En el resumen del aviso, el motivo de la medida figura como “leche no declarada”.

PUBLICIDAD

La publicación de la agencia estadounidense incluye una aclaración: cuando una empresa anuncia un retiro, una retirada del mercado o una alerta de seguridad, la FDA difunde la comunicación como un servicio público. El organismo señala que esa publicación no supone un respaldo al producto ni a la compañía.

Los Chocolatey Eyeballs retirados se vendieron en TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods y Sierra Trading Post de 13 estados de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgo tienen las personas alérgicas a la leche si consumen los dulces?

Crystal Temptations advirtió que las personas alérgicas o con sensibilidad grave a la leche pueden sufrir una reacción seria o potencialmente mortal si consumen los productos incluidos en el retiro.

El aviso no describe síntomas específicos ni informa sobre casos médicos vinculados con los dulces. La compañía sostuvo que, hasta la fecha de su anuncio, no había recibido notificaciones de enfermedades relacionadas con los Chocolatey Eyeballs.

PUBLICIDAD

La falta de declaración de leche en la etiqueta resulta el punto central de la advertencia porque impide que los consumidores identifiquen ese ingrediente antes de ingerir el producto. El anuncio se dirige en especial a quienes deben evitar la leche por una alergia o una sensibilidad grave.

La empresa no comunicó una evaluación adicional sobre la magnitud del riesgo ni informó si realizó cambios en las etiquetas de los productos que podrían venderse en el futuro. Tampoco difundió un plazo para completar el retiro.

¿Qué deben hacer los consumidores que compraron Chocolatey Eyeballs?

Crystal Temptations pidió a los consumidores que compraron los dulces que destruyan el producto. La recomendación alcanza a los cinco códigos de estilo enumerados en la alerta publicada por la FDA.

PUBLICIDAD

Los compradores no podrán obtener el reembolso en el punto de venta. La compañía indicó que las tiendas donde se comercializaron los dulces no procesarán devoluciones vinculadas con este retiro.

Para solicitar la devolución del dinero, los consumidores deben comunicarse directamente con Crystal Temptations y presentar un comprobante de compra. El número informado por la empresa es 201-246-7990.

La atención telefónica funciona de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 17:00, hora del Este de Estados Unidos. El comunicado no menciona un canal de correo electrónico, un formulario digital ni una fecha límite para realizar la solicitud.

La alerta tampoco informa si los consumidores que no conservan el comprobante pueden acceder a una devolución. Por ese motivo, la única instrucción oficial disponible es contactar a la empresa con una prueba de compra tras desechar el producto incluido en el retiro.