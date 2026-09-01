La muerte del falso empresario Max Higgins: qué reveló la autopsia y el regreso de su ex mujer argentina

El rey: Max Higgins, en uno de sus eventos multitudiinarios, foto del año 2007

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Hoy martes, el cuerpo de Max Higgins todavía aguarda en una morgue judicial de la zona oeste. Nadie lo retiró todavía. El hombre oriundo de Jamaica, en situación de calle hace más de 15 años, fue hallado muerto la semana pasada entre mantas, a pocos metros de la terminal de la línea 216 en la zona de Merlo, donde se había instalado sobre la vereda de la calle Libertad, hace pocas semanas. Una bolsa de pan que había mendigado y un poco de agua cargada en una botella de gaseosa lo acompañaban, sus últimas pertenencias. La muerte de Higgins, más o menos, es el fin de una fábula curiosa para la Argentina.

Higgins se había convertido en un símbolo bizarro de la post-crisis de comienzos de siglo. Empresario según él mismo, productor de grandes eventos, fundó en febrero de 2007 su bizarra empresa, Higgins Warner Group, junto a tres argentinos. Todos fijaron domicilio en la pensión de San Telmo donde Higgins vivía, antes de mudarse a Puerto Madero. Entre ellos estaba Sandra Noemí Zapata, su mujer de aquel entonces, la madre de su hija.

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Higgins viajaba en limusinas desde sus oficinas en Puerto Madero para mostrarse con figuras como Diego Armando Maradona. Contrató al grupo Duran Duran para el lanzamiento de su espectáculo, el World Football Idol, donde se mostraba con la capa de piel propia de un rey de Inglaterra. Prometió construir un parque estilo Disney en San Pedro. Emplazó carteles con su cara en la zona.

2020: Max Higgins en la calle, con su attaché

Todo era mentira. Higgins terminó en la calle, mendigando sándwiches en kioscos, hablándole de sus planes de regreso a quien le preguntara. En 2023 fue trasladado al Hospital Borda, donde se lo consideró un peligro para sí mismo y para terceros, y luego en la calle otra vez.

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La UFI N°3 de Morón con la fiscal Valeria Courtade, a cargo de esclarecer su fallecimiento, recibió el informe de la autopsia al cuerpo de Higgins a comienzos de esta semana. Un edema pulmonar fue la causa inmediata de muerte. Los forenses también descubrieron que el jamaiquino sufría una cardiopatía. Ahora, resta su funeral. Higgins solo necesita alguien que lo entierre.

Ayer lunes, tras ver la muerte de Higgins en los medios, Sandra Noemí Zapata se presentó en la UFI N°3.

Higgins junto a Maradona en uno de sus eventos

Allí, según confirmaron altas fuentes del caso a este medio, la mujer aseguró que se pondría en contacto con una cochería.

La historia entre ambos estuvo atravesada por conflictos. Zapata lo había acusado de violencia familiar en 2008, con la hija de ambos recién nacida. “Max es un farsante. Cuando empecé a sospechar de sus negocios y de su entorno, se puso agresivo conmigo”, dijo Zapata a la revista Noticias en aquel entonces. Recordó la pensión en la calle Piedras, que se volvió el primer domicilio fiscal en el país, “donde compartíamos cocina y baño”, en una vida con “toda clase de carencias”. En cuestión de meses, Higgins posaba para revistas en trajes de diseño, copa de champagne en mano.

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En 2019, Zapata volvió a la vida de Higgins, en cierta forma: lo demandó en el fuero comercial porteño, en una demanda que terminó archivada. Hoy, se presenta en la causa que investiga su muerte. La hija de ambos, que lleva el apellido de Higgins, ya es mayor de edad.