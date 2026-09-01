Crimen y Justicia

La muerte del falso empresario Max Higgins: qué reveló la autopsia y el regreso de su ex mujer argentina

Sandra Noemí Zapata se presentó en la fiscalía que investiga el final del jamaiquino que organizó eventos con Diego Maradona y prometió un parque estilo Disney en San Pedro

Max Higgins
El rey: Max Higgins, en uno de sus eventos multitudiinarios, foto del año 2007
Guardar

Hoy martes, el cuerpo de Max Higgins todavía aguarda en una morgue judicial de la zona oeste. Nadie lo retiró todavía. El hombre oriundo de Jamaica, en situación de calle hace más de 15 años, fue hallado muerto la semana pasada entre mantas, a pocos metros de la terminal de la línea 216 en la zona de Merlo, donde se había instalado sobre la vereda de la calle Libertad, hace pocas semanas. Una bolsa de pan que había mendigado y un poco de agua cargada en una botella de gaseosa lo acompañaban, sus últimas pertenencias. La muerte de Higgins, más o menos, es el fin de una fábula curiosa para la Argentina.

Higgins se había convertido en un símbolo bizarro de la post-crisis de comienzos de siglo. Empresario según él mismo, productor de grandes eventos, fundó en febrero de 2007 su bizarra empresa, Higgins Warner Group, junto a tres argentinos. Todos fijaron domicilio en la pensión de San Telmo donde Higgins vivía, antes de mudarse a Puerto Madero. Entre ellos estaba Sandra Noemí Zapata, su mujer de aquel entonces, la madre de su hija.

PUBLICIDAD

Higgins viajaba en limusinas desde sus oficinas en Puerto Madero para mostrarse con figuras como Diego Armando Maradona. Contrató al grupo Duran Duran para el lanzamiento de su espectáculo, el World Football Idol, donde se mostraba con la capa de piel propia de un rey de Inglaterra. Prometió construir un parque estilo Disney en San Pedro. Emplazó carteles con su cara en la zona.

Max-Higgins
2020: Max Higgins en la calle, con su attaché

Todo era mentira. Higgins terminó en la calle, mendigando sándwiches en kioscos, hablándole de sus planes de regreso a quien le preguntara. En 2023 fue trasladado al Hospital Borda, donde se lo consideró un peligro para sí mismo y para terceros, y luego en la calle otra vez.

PUBLICIDAD

La UFI N°3 de Morón con la fiscal Valeria Courtade, a cargo de esclarecer su fallecimiento, recibió el informe de la autopsia al cuerpo de Higgins a comienzos de esta semana. Un edema pulmonar fue la causa inmediata de muerte. Los forenses también descubrieron que el jamaiquino sufría una cardiopatía. Ahora, resta su funeral. Higgins solo necesita alguien que lo entierre.

Ayer lunes, tras ver la muerte de Higgins en los medios, Sandra Noemí Zapata se presentó en la UFI N°3.

Max Higgins
Higgins junto a Maradona en uno de sus eventos

Allí, según confirmaron altas fuentes del caso a este medio, la mujer aseguró que se pondría en contacto con una cochería.

La historia entre ambos estuvo atravesada por conflictos. Zapata lo había acusado de violencia familiar en 2008, con la hija de ambos recién nacida. “Max es un farsante. Cuando empecé a sospechar de sus negocios y de su entorno, se puso agresivo conmigo”, dijo Zapata a la revista Noticias en aquel entonces. Recordó la pensión en la calle Piedras, que se volvió el primer domicilio fiscal en el país, “donde compartíamos cocina y baño”, en una vida con “toda clase de carencias”. En cuestión de meses, Higgins posaba para revistas en trajes de diseño, copa de champagne en mano.

En 2019, Zapata volvió a la vida de Higgins, en cierta forma: lo demandó en el fuero comercial porteño, en una demanda que terminó archivada. Hoy, se presenta en la causa que investiga su muerte. La hija de ambos, que lleva el apellido de Higgins, ya es mayor de edad.

Temas Relacionados

Max HigginsMerloAutopsiaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos años después, cayó el principal sospechoso de un intento de asesinato en un boliche de Palermo

En junio de 2024, un joven de 27 años fue baleado en la puerta de la disco Input sobre la avenida Juan B. Justo. La División Homicidios de la PFA detuvo a un conocido delincuente de la villa Zavaleta por el hecho. Su prontuario

Dos años después, cayó el principal sospechoso de un intento de asesinato en un boliche de Palermo

Una docente desapareció hace más de un año en Salta y confirmaron que sus restos fueron encontrados en una finca

La mujer de 64 años fue vista por última vez el 12 de marzo de 2025

Una docente desapareció hace más de un año en Salta y confirmaron que sus restos fueron encontrados en una finca

Desarticularon 10 puntos de venta de drogas en Córdoba y detuvieron a 24 personas

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó 13 allanamientos en Ampliación Cabildo y Villa El Libertador tras una investigación de siete meses iniciada por denuncias anónimas

Desarticularon 10 puntos de venta de drogas en Córdoba y detuvieron a 24 personas

Un niño de 11 años fue baleado al quedar en medio de un tiroteo entre bandas en Mendoza

El tiroteo ocurrió en el barrio La Gloria de la localidad de Godoy Cruz. El menor fue derivado al Hospital Notti y permanece internado fuera de peligro

Un niño de 11 años fue baleado al quedar en medio de un tiroteo entre bandas en Mendoza

Viajaron durante el fin de semana y les desvalijaron la casa: el ladrón se llevó hasta pares de zapatillas envueltos en una manta

La Policía llegó al domicilio de la zona oeste tras hallar la moto de la dueña abandonada a pocas cuadras. También faltaban dinero, ropa, perfumes y un televisor

Viajaron durante el fin de semana y les desvalijaron la casa: el ladrón se llevó hasta pares de zapatillas envueltos en una manta

DEPORTES

Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de Italia tras ser confirmado en Alpine para 2027: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de Italia tras ser confirmado en Alpine para 2027: hora, TV y todo lo que hay que saber

Qué revela la letra de Messi según un grafólogo: las señales detrás de su escritura

La imponente rutina de una fisicoculturista en Rumania que le permitió clasificarse a Ms Olympia 2026

La decisión que tomó Julián Álvarez en el cierre del mercado de pases

Impacto en el cierre del mercado: Manchester City acordó la compra de Enzo Fernández en uno de los pases más caros de la historia

TELESHOW

Tini Stoessel habló en medio del conflicto familiar: “Todos pasamos por un proceso de soltar”

Tini Stoessel habló en medio del conflicto familiar: “Todos pasamos por un proceso de soltar”

Cuál fue el rating de la gala de eliminación de Gran Hermano con el esperado versus entre Pincoya y Yipio

Mario Pergolini habló del retiro de Lionel Messi de la Selección: “¿Alguien pensaba que iba a seguir?”

Yipio versus Pincoya en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminada y quién se convirtió en finalista

Luisana Lopilato presentó Pepita La Pistolera acompañada por Michael Bublé: todas las fotos de la avant premiere

INFOBAE AMÉRICA

Otra amenaza de Rusia ante la creciente tensión militar en el mar Báltico: “La respuesta será devastadora”

Otra amenaza de Rusia ante la creciente tensión militar en el mar Báltico: “La respuesta será devastadora”

Centroamérica ha ganado espacio en las rutas de celebridades por su mezcla de naturaleza, lujo y privacidad

Un dron registró el interior oscuro de uno de los túneles inundados donde quedaron atrapados los obreros en Nepal

El Salvador celebró los 104 años de las bolas de fuego de Nejapa

Alimentación mixta de mascotas se consolida en Centroamérica y República Dominicana