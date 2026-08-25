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Aplicaciones preinstaladas en el celular que puedes borrar para ahorrar espacio de almacenamiento

Fabricantes, operadoras y empresas externas instalan apps antes de que el usuario compre su teléfono

Pantalla de celular con iconos de aplicaciones de bancos, un dedo tocando la pantalla y un símbolo de advertencia triangular.
El bloatware en Android llena el teléfono de aplicaciones preinstaladas que ocupan espacio de almacenamiento y pueden afectar el funcionamiento del móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Muchos usuarios reciben su nuevo teléfono Android y, al encenderlo, encuentran una gran cantidad de aplicaciones que nunca descargaron ni planean utilizar. Este fenómeno, conocido como bloatware, afecta a la mayoría de los dispositivos actuales y su espacio de almacenamiento.

Así que es importante saber qué aplicaciones preinstaladas pueden eliminarse sin riesgos, por qué aparecen y cómo quitarlas del sistema para optimizar el funcionamiento del móvil y liberar espacio.

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Por qué los teléfonos Android incluyen tantas aplicaciones preinstaladas

Al comprar un móvil Android, muchos asumen que todas las aplicaciones visibles forman parte del sistema operativo. La realidad es distinta: numerosas aplicaciones provienen de acuerdos comerciales entre el fabricante, la operadora o terceras empresas. Por ejemplo, dos teléfonos con la misma versión de Android pueden tener apps preinstaladas completamente diferentes.

Entre las razones que explican la presencia de estas aplicaciones se encuentran la promoción de servicios propios de la marca, la integración de herramientas que duplican funciones de Google y la inclusión de utilidades para la gestión de cuentas del operador. El resultado es una experiencia fragmentada, donde el usuario debe decidir qué conservar y qué eliminar.

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Detectan un malware que se hace pasar por apps de VPN e IPTV para robar datos de celulares Android.
Las aplicaciones del operador, las apps de marca, las duplicadas, las de terceros y algunos antivirus integran las principales categorías de bloatware en Android. (Imagen ilustrativa)

Tipos de aplicaciones que pueden eliminarse sin riesgos

Existen cinco categorías principales de aplicaciones preinstaladas que, por lo general, pueden desinstalarse o inhabilitarse sin afectar la estabilidad del dispositivo:

  • Aplicaciones del operador: diseñadas para consultar consumo de datos, gestionar tarifas o acceder al área de clientes. Si no se utilizan estos servicios, eliminarlas no modifica el funcionamiento del teléfono.
  • Aplicaciones de marca (OEM): muchos fabricantes ofrecen navegadores, asistentes, tiendas propias o herramientas que duplican funciones nativas de Android. Si se prefiere el ecosistema de Google o de otro proveedor, estas apps pueden resultar prescindibles.
  • Aplicaciones del sistema duplicadas: es común encontrar dos calendarios, dos galerías, navegadores o apps de correo electrónico que cumplen la misma función. El usuario puede mantener solo la que utiliza habitualmente.
  • Aplicaciones de terceros: juegos, redes sociales, servicios de música o vídeo suelen instalarse por acuerdos entre marcas y empresas externas. Si no se usan, pueden quitarse sin impacto.
  • Aplicaciones de seguridad y antivirus: algunos dispositivos incluyen soluciones de terceros pese a que Android ya integra mecanismos de protección. Estas apps pueden eliminarse si no se desean.

Estas categorías cubren la mayoría del bloatware que puede eliminarse sin que el usuario experimente problemas de funcionamiento.

Plano detalle de las manos de una persona utilizando un celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El usuario puede identificar el bloatware en Android al revisar la lista de aplicaciones y detectar servicios duplicados o apps de marcas externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un usuario puede identificar fácilmente el bloatware consultando la lista de aplicaciones y observando si duplican servicios o si pertenecen a marcas externas. En general, las aplicaciones que permiten la opción de desinstalarse directamente desde los ajustes son seguras de eliminar.

Qué aplicaciones nunca se deben borrar

No todo el software preinstalado forma parte del bloatware. Existen aplicaciones esenciales para el funcionamiento de Android, como Ajustes, Teléfono, Servicios de Google Play y otros componentes del sistema. Eliminar alguna de estas aplicaciones podría provocar errores graves o impedir el uso de funciones básicas del móvil.

Si una aplicación no permite la opción de desinstalarla, Android normalmente ofrece la posibilidad de desactivarla. De esta manera, la app deja de ejecutarse, desaparece del cajón de aplicaciones y no consume recursos, sin poner en peligro la estabilidad general del sistema.

Métodos para eliminar las aplicaciones preinstaladas

Para eliminar aplicaciones que no sean esenciales, existen varios métodos:

  • Desinstalación directa: algunas aplicaciones secundarias, especialmente las instaladas por acuerdo con el fabricante, pueden eliminarse como cualquier otra app descargada. Basta con mantener presionado el icono y seleccionar “Desinstalar”, o acceder a Ajustes > Aplicaciones, elegir la app y pulsar en desinstalar. Este método es simple y seguro para aplicaciones no críticas.
Mano sosteniendo celular
Android permite desactivar aplicaciones preinstaladas cuando no se pueden desinstalar, para que dejen de ejecutarse y no consuman recursos. (Crédito Osiptel)
  • Inhabilitación: cuando la opción de desinstalar no está disponible, es posible inhabilitar la aplicación. Esto impide que se ejecute y la elimina del acceso directo, sin borrar el archivo base del sistema. El proceso se realiza desde Ajustes > Aplicaciones, seleccionando la opción de inhabilitar. Es reversible y no implica riesgos.
  • Eliminación avanzada sin root: para las aplicaciones más persistentes, se puede recurrir a comandos ADB desde un ordenador. Este método requiere activar la depuración USB y utilizar herramientas como Universal Android Debloater, que facilitan el proceso. La app sigue en el sistema, pero ya no está disponible para el usuario. Es una opción eficaz para quienes desean mayor control sin rootear el dispositivo.
  • Eliminación con permisos root: solo con acceso root es posible borrar completamente los archivos de aplicaciones del sistema. Sin embargo, este proceso es irreversible y puede conllevar riesgos si se eliminan componentes esenciales. Se recomienda hacer una copia de seguridad antes de utilizar herramientas como Root Uninstaller.

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