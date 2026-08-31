Cómo saber si mi celular será compatible con la aplicación de WhatsApp en septiembre de 2026

WhatsApp incorpora novedades a modelos recientes y quita el soporte a dispositivos antiguos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

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A partir de septiembre de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en una amplia gama de celulares que no cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la aplicación de Meta. Esta medida responde a la necesidad de asegurar el desarrollo de nuevas funciones, mejorar los niveles de seguridad y garantizar un rendimiento estable.

La decisión afectará tanto a usuarios de Android como de iPhone que no logren actualizar sus dispositivos a las versiones mínimas del sistema operativo requeridas. Por esta razón, se explica cómo saber si un dispositivo dejará de ser compatible con la aplicación de WhatsApp.

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Cómo verificar la versión del sistema operativo de un teléfono

El primer paso para determinar si un celular conservará acceso a WhatsApp después de la actualización consiste en comprobar la versión del sistema operativo instalada. WhatsApp es compatible con Android 6 o superior, y iOS 15 o superior.

Desde los ajustes del teléfono se puede verificar el sistema operativo y revisar la compatibilidad con WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Android, la información se encuentra en el menú Configuración, dentro de la sección Información del teléfono o Acerca del dispositivo. Para usuarios de iPhone, esta consulta se realiza en Configuración, seleccionando General y luego Actualización de software.

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Si el dispositivo permite instalar una versión compatible, se recomienda proceder con la actualización sin demora. Esta medida permitirá mantener el acceso a la aplicación y evitar interrupciones en el servicio.

Qué pasa si el dispositivo no cumple con los requisitos exigidos por WhatsApp

El proceso de pérdida de soporte no será inmediato. Inicialmente, los usuarios cuyos dispositivos se queden fuera de la lista compatible dejarán de recibir nuevas versiones de WhatsApp desde la Google Play Store o la App Store.

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Los usuarios afectados van a experimentar errores en la aplicación de WhatsApp. (Foto: REUTERS)

Posteriormente, comenzarán a aparecer problemas como fallas al iniciar sesión, dificultades para enviar o recibir mensajes y errores en llamadas de voz o videollamadas.

Con el avance de las semanas, la aplicación dejará de funcionar por completo en esos teléfonos. Los usuarios podrían advertir un deterioro progresivo del servicio antes de que la app quede totalmente inoperativa. Por este motivo, se aconseja revisar el sistema operativo y anticiparse a los cambios realizando los pasos sugeridos.

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Cuáles son los celulares que perderán acceso a WhatsApp

La lista de modelos afectados abarca diferentes marcas y generaciones de teléfonos. Entre los Android que quedarán fuera de soporte figuran el Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite.

WhatsApp enfoca sus esfuerzos en potenciar herramientas para dispositivos actualizados. (Foto: Europa Press)

Se suman celulares de Motorola, como el Moto G y Moto E de primera generación, junto con varios dispositivos de LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. Los usuarios de Sony Xperia verán afectados equipos como el Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP.

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Para quienes utilizan Apple, la clave estará en la versión de sistema operativo. Los modelos que no puedan actualizarse a iOS 15.1 perderán acceso a WhatsApp. Entre ellos se encuentran el iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5. Estos dispositivos ya no recibirán soporte oficial ni actualizaciones.

El respaldo de información de la cuenta de WhatsApp facilita el cambio de dispositivo. (Foto: Europa Press)

Cómo crear una copia de seguridad de los chats y datos de WhatsApp

Ante la imposibilidad de actualizar el sistema operativo, la medida principal es realizar una copia de seguridad de los chats. La app permite respaldar chats, fotos, videos y documentos en la nube. Los usuarios de Android pueden utilizar Google Drive, mientras que los de iPhone disponen de iCloud para este fin.

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El procedimiento se ejecuta desde la propia aplicación, en la sección de Ajustes, opción Chats y Copia de seguridad. Es conveniente efectuar este proceso antes del 1 de septiembre de 2026 para evitar pérdidas de información personal o profesional.

Sumado a verificar el sistema operativo y efectuar copias de seguridad, es útil estar atento a los anuncios oficiales de Meta ante posibles cambios en la política de compatibilidad o la aparición de nuevas funciones.

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