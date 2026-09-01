Samsung enfrenta multa millonaria en Reino Unido por infringir marcas de Swatch

El conflicto comenzó en 2019, cuando Swatch Group denunció que la tienda Galaxy de Samsung albergaba 26 aplicaciones con esferas que imitaban relojes. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Blake)

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Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Londres ordenó a Samsung pagar 11,6 millones de dólares al grupo suizo Swatch. El motivo de esta sanción fue la distribución de aplicaciones para relojes inteligentes que reproducían diseños y marcas de lujo sin autorización.

Aunque las esferas digitales fueron desarrolladas por terceros, la justicia británica consideró que la empresa surcoreana tenía responsabilidad directa por su papel en la aprobación y exhibición de estas aplicaciones dentro de su tienda digital.

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Sentencia contra Samsung por infracción de marcas digitales

El conflicto comenzó en 2019, cuando Swatch Group denunció que la tienda Galaxy de Samsung albergaba 26 aplicaciones con esferas que imitaban relojes de marcas como Omega, Tissot, Longines, Breguet y Blancpain. Estas aplicaciones, desarrolladas por independientes, incluían tanto la reproducción de logotipos protegidos como rasgos característicos de los modelos originales, lo que llevó a Swatch a iniciar acciones legales.

Galaxy Watch Ultra de Samsung. SAMSUNG

Durante el proceso, el tribunal señaló que la empresa surcoreana no diseñó directamente estos productos, pero sí fue responsable por revisar, aprobar y poner a disposición del público las aplicaciones en cuestión.

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El hecho de que la plataforma presentara y promocionara esferas copiadas fue suficiente para que se le atribuyera la infracción de marca registrada. El juez Marcus Smith utilizó la analogía de un supermercado que exhibe artículos no autorizados para ilustrar la responsabilidad de quien opera un mercado digital.

Swatch había solicitado una compensación mucho mayor, de aproximadamente 170 millones de dólares, argumentando el daño a la exclusividad y reputación de sus marcas. No obstante, la cantidad finalmente concedida por el tribunal fue considerablemente inferior, aunque muy por encima de los 300 dólares que Samsung consideraba como indemnización justa.

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Swatch había solicitado una compensación mucho mayor, de aproximadamente 170 millones de dólares. REUTERS/Alice Sacco

Cómo se calculó la indemnización a favor de Swatch

El fallo determinó que aproximadamente 10 millones de dólares del total correspondían a la mera exhibición de marcas protegidas dentro de la tienda de la compañía en cuestión, sin importar si los usuarios finalmente descargaban las aplicaciones.

Según la resolución, el simple hecho de mostrar digitalmente las marcas de Swatch en la plataforma de Samsung ya constituía una violación relevante, pues afectaba la exclusividad que el grupo suizo había construido a lo largo de décadas en el sector de relojes de alta gama.

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El volumen de aproximadamente 160.000 descargas en Gran Bretaña y la Unión Europea entre octubre de 2015 y febrero de 2019 fue una de las métricas clave evaluadas por el tribunal durante la fase de cuantificación de daños.

La empresa mencionada retiró las aplicaciones una vez recibió las quejas de Swatch, pero el tribunal estableció que esa acción no eliminaba la responsabilidad sobre la infracción previa.

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Según la resolución, el simple hecho de mostrar digitalmente las marcas de Swatch en la plataforma de Samsung ya constituía una violación relevante. REUTERS/Dado Ruvic

Impacto legal para plataformas digitales y mercados de aplicaciones

La relevancia de esta sentencia trasciende el caso de Samsung y Swatch. El veredicto deja claro que las plataformas digitales pueden ser consideradas responsables cuando revisan, presentan o promocionan productos que infringen derechos de autor, incluso si estos fueron creados por terceros.

Este principio afecta tanto a grandes empresas tecnológicas como a mercados digitales más pequeños que operan en sectores como fintech, comercio electrónico o aplicaciones móviles.

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La resolución adquiere especial importancia para plataformas tecnológicas africanas y compañías internacionales con operaciones en el continente, que a menudo dependen de productos y contenidos generados por desarrolladores independientes. A medida que estas plataformas crecen y ganan valor comercial, también aumentan las consecuencias legales si facilitan la distribución de productos no autorizados.

Para emparejar un Galaxy Watch4 con el móvil es necesaria la aplicación Wearable, también de Samsung. Foto: Franziska Gabbert/dpa

No se ha publicado información específica sobre la cantidad de descargas en África de las aplicaciones objeto de litigio, ni la sentencia sugiere que los modelos actuales de relojes Galaxy o sus aplicaciones vulneren las marcas de Swatch.

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Tras conocerse el fallo, Samsung anunció que estaba evaluando la decisión y valorando la posibilidad de presentar una apelación. Al mismo tiempo, permanecen abiertos procedimientos judiciales en Estados Unidos relacionados con la protección de las marcas del grupo relojero suizo.