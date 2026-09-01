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Ver Atlético Mineiro vs Cruzeiro en Roja Directa o Fútbol Libre infecta el celular con publicidad y virus

Seguir partidos de la Copa de Brasil en aplicaciones piratas expone las contraseñas y otros datos sensibles guardados en el dispositivo a robos

Fotomontaje con un jugador de Atlético Mineiro pateando un balón, un jugador de Cruzeiro y dos círculos gráficos en el centro
Las páginas fraudulentas suelen ofertar eventos deportivos que se disputan cada día. (Fotocomposición Infobae)
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Ver el partido de la Copa de Brasil entre Atlético Mineiro y Cruzeiro a través de Roja Directa o Fútbol Libre puede exponer el celular a publicidad invasiva, archivos maliciosos y robos de información personal.

Las aplicaciones piratas suelen distribuirse fuera de las tiendas oficiales, mediante enlaces o archivos descargables desde páginas alternativas.

ESET advierte que las aplicaciones no oficiales de streaming pueden carecer de controles de seguridad y abrir la puerta a virus diseñados para espiar, alterar archivos o incorporar nuevas amenazas al dispositivo. El riesgo no se limita al celular: puede alcanzar la red doméstica a la que está conectado.

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Solo se deben descargar aplicaciones en tiendas como App Store. (Foto: Europa Press)
Solo se deben descargar aplicaciones en tiendas como App Store. (Foto: Europa Press)

Por qué no se deben descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales

Las tiendas oficiales de aplicaciones como Google Play Store o App Store aplican revisiones y reglas de publicación que buscan detectar comportamientos dañinos antes de que un programa llegue al público. Cuando una app se descarga desde una web externa, esos filtros pueden no existir o resultar insuficientes.

En ese circuito, los usuarios pueden instalar archivos modificados o versiones que incluyen componentes adicionales sin que lo adviertan. Una aplicación que promete acceso gratuito a partidos puede presentar una pantalla de reproducción, pero ejecutar procesos ajenos a la transmisión deportiva.

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Qué pasa con la publicidad que vienen con las aplicaciones piratas

ESET señala que algunas aplicaciones solicitan autorización para enviar avisos al teléfono. En un uso malicioso, esa capacidad deriva en spam, intentos de phishing y mensajes con enlaces peligrosos. El problema puede continuar incluso después de cerrar la plataforma streaming.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
La publicidad invasiva es molesta y oculta riesgos de ciberseguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

La publicidad puede convertirse en una vía de ataque cuando ocupa toda la pantalla, se replica en forma de notificaciones o dirige al usuario a páginas que simulan sorteos, alertas de seguridad o actualizaciones urgentes. Esos avisos buscan obtener clics, datos personales o nuevas descargas.

Cómo extraños pueden acceder a fotos, documentos y audios del celular

Una app de transmisión de video no necesita, en principio, acceso amplio a archivos privados para mostrar un partido. Sin embargo, algunas plataformas piden habilitaciones que les permiten leer el contenido almacenado en el dispositivo, incluidas imágenes, videos, documentos y grabaciones de voz.

Ese acceso puede dejar expuesta información sensible, como comprobantes, conversaciones guardadas, material laboral, documentos de identidad o archivos familiares.

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
Programas piratas pueden ejecutar funciones en segundo plano para vigilar los movimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, puede facilitar la extracción de datos para campañas de fraude o extorsión, así que los permisos excesivos son una señal de alerta cuando no guardan relación con la función anunciada por la aplicación.

De qué forma se pueden instalar otros programas sin que el usuario lo note

Entre los riesgos analizados por ESET figura la posibilidad de que la aplicación intente llevar al usuario a descargar e instalar paquetes adicionales. El mecanismo puede aparecer bajo la apariencia de una actualización, un reproductor necesario, una mejora de calidad de imagen o un requisito para desbloquear la señal.

Una vez instalado ese contenido, el dispositivo puede recibir software espía, troyanos u otras herramientas orientadas al robo de credenciales.

Computadora portátil con una alarma de seguridad en pantalla, indicando un posible hacking o ataque de ransomware. La imagen resalta la importancia de proteger la información y la tecnología frente a las amenazas cibernéticas y el robo de datos en la era informática. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los problemas se pueden pasar a otros dispositivos conectados a la red como computadores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, existe el riesgo de que se modifiquen o borren archivos guardados en la memoria del teléfono. Los usuarios deben saber que una descarga para ver fútbol online puede terminar en el robo de datos o el control desautorizado del celular.

Por qué los virus pueden afectar a otros dispositivos

Un celular comprometido no constituye un riesgo aislado si está conectado a la red WiFi del hogar. Según ESET, estas aplicaciones pueden transformarse en una puerta de entrada para amenazas que afecten la seguridad de otros dispositivos conectados, como computadoras, televisores inteligentes o tablets.

El alcance depende del tipo de programa instalado y de las vulnerabilidades presentes en la red, pero la exposición aumenta cuando se comparten archivos, contraseñas o dispositivos en una misma conexión. Por eso, la seguridad de la red doméstica queda comprometida si un teléfono tiene software malicioso.

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