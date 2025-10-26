Tecno

Australia exige a las empresas de chatbots detallar sus medidas de protección infantil

La acción específica sobre Character.ai viene precedida por demandas en Estados Unidos y señalamientos sobre la eficacia de sus herramientas de protección

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Australia ha impulsado uno de
Australia ha impulsado uno de los entornos regulatorios más estrictos respecto a la gestión de contenidos digitales y protección de menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno australiano ha intensificado sus esfuerzos regulatorios en torno a la inteligencia artificial al requerir a cuatro empresas de chatbots que expliquen de manera detallada sus mecanismos de salvaguarda para proteger a niños y adolescentes frente a contenidos sexuales o autolesivos.

La Comisión para la Seguridad en las Redes Electrónicas dirigió notificaciones formales a firmas como Character Technologies (character.ai), Glimpse.AI, Chai Research y Chub AI, en un contexto de creciente preocupación ante los riesgos que representan las conversaciones simuladas y realistas con inteligencia artificial.

Regulación y exigencias para las empresas de IA en Australia

La decisión de las autoridades australianas responde al creciente interés público y las inquietudes planteadas por la falta de filtros efectivos en los sistemas de IA conversacional. El comunicado oficial recoge declaraciones de la comisaria Julie Inman Grant, quien subraya el potencial “lado más oscuro en algunos de estos servicios, ya que muchos... chatbots son capaces de entablar conversaciones sexualmente explícitas con menores”.

Snap y TikTok centraron su
Snap y TikTok centraron su respuesta en fortalecer los controles de seguridad y en promocionar campañas educativas sobre el uso responsable de sus aplicaciones. REUTERS/Edgar Su/Ilustración

La funcionaria también advirtió que existen riesgos relacionados con la promoción del suicidio, las autolesiones y los trastornos alimentarios. Las empresas que no cumplen con la obligación de detallar sus procesos de seguridad pueden enfrentar sanciones diarias de hasta 825.000 dólares australianos (536.000 dólares estadounidenses).

En ese sentido, la normativa vigente faculta a la comisaria a exigir la entrega de información precisa sobre el funcionamiento interno de las salvaguardas en las plataformas de IA, con la finalidad de evaluar la exposición a materiales que puedan suponer un peligro para los menores.

La acción específica sobre Character.ai viene precedida por demandas en Estados Unidos y señalamientos sobre la eficacia de sus herramientas de protección. Según el regulador, escuelas australianas han reportado casos de niños tan jóvenes como 13 años que pasan varias horas al día interactuando con estos sistemas, a menudo accediendo a contenido inapropiado para su edad o estableciendo vínculos emocionales potencialmente peligrosos.

Un chatbot es un programa
Un chatbot es un programa informático diseñado para interactuar con las personas mediante mensajes de texto o voz, simulando una conversación natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Character.ai declaró que ha introducido ventanas emergentes que remiten a líneas nacionales de atención al suicidio cuando se detectan pensamientos autolesivos, aunque el debate sobre la efectividad de estas salvaguardas sigue abierto.

Consecuencias para la industria de IA

Australia ha impulsado uno de los entornos regulatorios más estrictos respecto a la gestión de contenidos digitales y protección de menores. Desde diciembre, las empresas de redes sociales deberán rechazar o suspender cuentas de menores de 16 años o enfrentar multas que pueden ascender a 49,5 millones de dólares australianos.

Por otro lado, es pertinente señalar que OpenAI y su producto ChatGPT quedan fuera de las investigaciones actuales al no estar alcanzados por el código de industria vigente, aunque la situación podría cambiar a partir de marzo de 2026.

Character.ai declaró que ha introducido
Character.ai declaró que ha introducido ventanas emergentes que remiten a líneas nacionales de atención al suicidio cuando se detectan pensamientos autolesivos. (Imagen ilustrativa)

En el contexto global, la acción australiana presiona a las empresas tecnológicas para que avancen en mecanismos automáticos de filtro e intervención, y utiliza un efecto ejemplificador sobre otras jurisdicciones interactuantes en la seguridad de los niños frente a la rápida evolución de la inteligencia artificial y los servicios digitales interactivos.

Restricciones a redes sociales dividen a empresas tecnológicas y sociedad

La decisión de Australia de imponer restricciones en redes sociales provocó una ola de reacciones y abrió un debate público, evidenciando la complejidad del tema tanto a nivel tecnológico como social. El sector tecnológico respondió de manera diversa: mientras algunas compañías defendieron la supervisión y el acompañamiento parental como alternativa a las prohibiciones, otras optaron por reforzar herramientas de control y promover la educación digital responsable.

YouTube, en particular, manifestó una postura crítica al ser incluido en la lista de servicios bajo restricción, defendiendo el uso supervisado y la utilidad de su plataforma para las familias, respaldada por la opinión de padres australianos y reportes anteriores. Por su parte, Snapchat y TikTok hicieron hincapié en la actualización de sistemas de seguridad y en el lanzamiento de campañas educativas dirigidas a fomentar un uso seguro entre los más jóvenes.

Character.ai es una plataforma que
Character.ai es una plataforma que permite crear y conversar con inteligencias artificiales personalizadas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde Meta, la empresa detrás de Facebook e Instagram, se destacó la experiencia ya implementada de cuentas para adolescentes en otros países y se prometieron próximas mejoras en la protección de menores a escala global.

El debate no se limitó al entorno empresarial. Voces influyentes de la industria, como Elon Musk, condenaron la medida argumentando que representan una amenaza a la libertad de expresión y puede derivar en censura digital. Al mismo tiempo, la sociedad civil —incluidas organizaciones como Unicef ​​Australia y actores del ámbito de la salud mental— expresó reservas sobre los efectos de restricciones tajantes.

Estos grupos señalan el riesgo de que las prohibiciones dejen a ciertos adolescentes sin acceder a recursos de apoyo y espacios pedagógicos en línea que podrían ser fundamentales para su bienestar emocional y desarrollo educativo.

Temas Relacionados

AustraliaChatbotsIAProtección infantilLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google LLC anuncia inversión de US$ 15.000 millones en India para construir su hub de IA: qué significa para el mundo

La compañía indicó que esta inversión contempla la creación de una puerta de enlace submarina internacional, que fortalecerá la conectividad entre la India y los más de 3,2 millones de kilómetros de cables

Google LLC anuncia inversión de

Shakira y el Grupo Niche hace historia: los mejores videos virales de su presentación en Cali

Las redes sociales mostraron el momento en el que la barranquillera cantó “Sin Sentimiento”

Shakira y el Grupo Niche

Dos preguntas que Bill Gates siempre se hace antes de resolver cualquier problema y que todos deberíamos imitar

El proceso de Gates implica adaptar las enseñanzas ajenas a la realidad propia, evitando la simple imitación

Dos preguntas que Bill Gates

El botón oculto que permite proyectar la pantalla del celular a la tele en pocos segundos

Con solo conectar ambos dispositivos a la misma red WiFi, los usuarios pueden compartir videos, juegos y presentaciones sin cables ni pasos complejos

El botón oculto que permite

Conoce cómo Jeff Bezos, creador de Amazon, convenció a sus padres de poner todos los ahorros en su empresa

El empresario dejó una carrera estable en Wall Street y convenció a su familia de invertir en un negocio con altas probabilidades de fracaso, que según dijo eran del 70% de pérdida

Conoce cómo Jeff Bezos, creador
ÚLTIMAS NOTICIAS
Karina Milei: “Estamos muy contentos,

Karina Milei: “Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números”

Ordenaron que “El Señor Jota” quede detenido por el triple femicidio de Florencio Varela

Tras el cierre de los comicios, el Gobierno destacó el debut de la Boleta Única: crece la expectativa por los resultados

Dólar cripto: a cuánto cotiza la divisa en el mercado que nunca cierra a poco de que se conozca el resultado electoral

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

INFOBAE AMÉRICA
La verdadera historia de la

La verdadera historia de la pizza Margarita: cómo un gesto de una reina cambió la gastronomía italiana para siempre

Doncella de hierro: la verdadera historia detrás del famoso instrumento de tortura medieval

La Iglesia Católica de Venezuela condenó los ataques de la dictadura contra el cardenal Porras y pidió no politizar la fe

Lituania volvió a cerrar el aeropuerto de Vilna y la frontera con Bielorrusia por la presencia de globos de contrabando

La Fiscalía de Turquía acusó de espionaje al principal rival de Erdogan y pidió su permanencia en prisión

TELESHOW
Las tiernas fotos de Valentina

Las tiernas fotos de Valentina Cervantes por el cumpleaños de su hijo Benjamín: “El príncipe de mi vida”

El video de la China Ansa en trabajo de parto en el auto y cantando cumbia, minutos antes de dar a luz a su hijo Rafael

El contundente posteo de Mauro Icardi y la China Suárez en medio del cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara

Cómo quedó la casa de Nicole Neumann tras el temporal: “Lo que dejó la tormenta”

La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas