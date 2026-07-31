Tecno
Agregar Infobae enGoogle

EA Sports FC 27 - Modo Carrera: transferencias con IA y valoraciones dinámicas de jugadores

La inteligencia artificial define ahora cómo los clubes gestionan sus fichajes en este modo del juego

EA Sports FC 27 - Modo Carrera
Las decisiones en ruedas de prensa impactan directamente en la moral y el desempeño de los equipos. (EA Sports)
Guardar

EA Sports presentó el Modo Carrera de FC 27 con un enfoque renovado en la gestión de equipos y una serie de innovaciones guiadas por la inteligencia artificial. La compañía rediseñó aspectos fundamentales del juego, desde el mercado de transferencias hasta los sistemas de valoración de jugadores, y apuntó a una experiencia más auténtica y dinámica.

El Modo Carrera de EA Sports FC 27 incorpora cambios en el mercado de fichajes, actualizaciones de inteligencia artificial para la toma de decisiones de los clubes y ajustes de jugabilidad, además de un sistema de valoración de futbolistas que varía durante la temporada según rendimiento, moral y estado físico.

PUBLICIDAD

Mejoras en el mercado de transferencias

Uno de los cambios más destacados en EA Sports FC 27 es el rediseño total del mercado de transferencias. EA Sports estableció una alianza con TransferRoom para implementar el sistema de Valor de Transferencia Esperado (xTV), que permite que el valor de los jugadores evolucione a lo largo de varias temporadas.

Transferencias FC 27
El nuevo sistema de transferencias en EA Sports FC 27 permite negociaciones dinámicas y realistas entre clubes. (EA Sports)

Este sistema incorpora variables como el rendimiento de cada jugador, la situación del mercado y la fortaleza de la liga, y se aleja de valoraciones estáticas que caracterizaban versiones anteriores.

PUBLICIDAD

El nuevo Centro de Transferencias se divide en dos áreas: Scouting, donde los entrenadores detectan y evalúan talento, y Transferencias, espacio destinado a la gestión activa de negociaciones, renovaciones de contratos e historial de movimientos. En este entorno, los usuarios pueden monitorear el interés de los futbolistas y gestionar cada fase del traspaso.

La interfaz de negociación también cambió: se reemplazaron las escenas cinemáticas por un diseño 2D funcional, manteniendo indicadores clave como el nivel de tensión en tiempo real. El proceso tradicional de una sola secuencia fue sustituido por negociaciones en etapas, lo que habilita situaciones como disputas entre clubes, intentos de secuestro de transferencias y renegociaciones inesperadas.

Modo Carrera FC 27
El rediseño del mercado de transferencias incorpora variables económicas, rendimiento y fortalezas de liga. (EA Sports)

El sistema contractual ahora admite más opciones, incluyendo pagos a plazos, bonificaciones por logros, cláusulas de recompra y reventa, y nuevas variables como aumentos salariales automáticos y comisiones para agentes. Elementos centrales de entregas anteriores, como los salarios, la duración del contrato y los roles en el equipo, se mantienen.

Transferencias controladas por IA y relaciones entre clubes

Las transferencias en el Modo Carrera han experimentado una mejora gracias a la actualización de la inteligencia artificial. Los clubes gestionados por la IA toman decisiones basadas en su filosofía a largo plazo, estrategia financiera y preferencias tácticas de su entrenador, en lugar de limitarse a fichar a los jugadores mejor valorados.

Las relaciones institucionales también influyen: los clubes rivales tienden a evitar negociaciones entre sí, mientras que aquellos que forman parte de un mismo grupo propietario muestran mayor disposición para concretar traspasos.

Esta aproximación permite que el Modo Carrera refleje de manera más fiel el funcionamiento del mercado futbolístico profesional y aporte una dimensión estratégica adicional para los usuarios.

Valoraciones FC 27
El OVR dinámico refleja el rendimiento y la moral de los jugadores a lo largo de la temporada. (EA Sports)

Jugabilidad Authentic Gameplay 2.0 y sistema OVR dinámico

En paralelo a las innovaciones de gestión, EA Sports presentó Authentic Gameplay 2.0, que busca acercar la jugabilidad a una experiencia realista. Los movimientos, el juego físico y la inteligencia de la CPU han sido mejorados, y las condiciones meteorológicas ahora influyen directamente en el desarrollo de los partidos, con una mayor probabilidad de caídas bajo lluvia o nieve.

Otro de los avances es la introducción del sistema OVR dinámico. Ya no se trata de una calificación fija, sino de un valor que varía durante la temporada según el rendimiento, la moral y el estado físico del jugador. Una buena gestión y resultados positivos incrementan el OVR, mientras que lesiones o bajos rendimientos lo reducen, lo que añade un componente de gestión constante al Modo Carrera.

Desafíos del Creador

Creator Challenges aparece como el primer centro interactivo dedicado para el modo Carrera, permitiendo a los jugadores diseñar sus propios desafíos, compartirlos a través del Portal del Creador y acceder a propuestas de la comunidad en consolas, PC y dispositivos móviles.

Esta función, inspirada en el sistema Manager Live de ediciones previas, representa el primer paso hacia un modo Carrera más colaborativo.

Temas Relacionados

Ea Sports FcVideojuegosFútbolTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estas 5 señales revelan que ya es momento de cambiar de celular: WhatsApp lento, una de ellas

Detectar cuándo un teléfono deja de ser útil es clave para evitar contratiempos

Estas 5 señales revelan que ya es momento de cambiar de celular: WhatsApp lento, una de ellas

Gemini Spark ya está en Latinoamérica: trabaja 24/7 mientras duermes o haces ejercicio

Impulsado por el modelo Gemini 3.6 Flash, la herramienta trabaja de forma autónoma y no importa si el dispositivo está en uso o bloqueado

Gemini Spark ya está en Latinoamérica: trabaja 24/7 mientras duermes o haces ejercicio

Steam ofrece 4 juegos gratis por tiempo limitado: cuáles y hasta cuándo se puede jugar

Los títulos gratis para PC son Tower Dominion, Necesse, WWE 2K26 y Reaper Actual.

Steam ofrece 4 juegos gratis por tiempo limitado: cuáles y hasta cuándo se puede jugar

Amazon desafía a Tesla: luz verde para circular 2.500 robotaxis Zoox al año

Este vehículo que no neceista conductor puede alcanzar una velocidad máxima de 120 km/h

Amazon desafía a Tesla: luz verde para circular 2.500 robotaxis Zoox al año

Google crea un cerebro para que robots entiendan el mundo y trabajen con humanos

La compañía lanzó el modelo de inteligencia artificial Gemini ER 2, el cual funciona como una mente para estos dispositivos

Google crea un cerebro para que robots entiendan el mundo y trabajen con humanos

DEPORTES

La pelea detrás de la crisis del fútbol mundial: por qué UEFA rechaza el plan de la FIFA para abrir el negocio a inversores

La pelea detrás de la crisis del fútbol mundial: por qué UEFA rechaza el plan de la FIFA para abrir el negocio a inversores

Estudiantes de La Plata lanzó una campaña para llegar a los 100 mil socios: “Somos hinchas, seamos socios”

El misterioso romance de la estrella de Portugal Joao Félix que desató rumores con una influencer argentina

Kiki Ramos, la promesa del Sub 17 de la selección argentina, contó su historia: “Ya me siento argentino”

Franco Mastantuono “tiene un pie y medio afuera” del Real Madrid: la tajante decisión que tomó Mourinho

TELESHOW

Mauro Icardi explicó por qué no autorizó a que sus hijas tramitaran los pasaportes: “Me opongo a que vivan en Argentina”

Mauro Icardi explicó por qué no autorizó a que sus hijas tramitaran los pasaportes: “Me opongo a que vivan en Argentina”

Thiago Medina respondió a la denuncia por abuso sexual de su prima: “Niego de manera categórica los hechos”

Moria Casán le contó a Teleshow por qué rechazó la invitación de Rosalía: “No le voy a hacer el caldo gordo”

La palabra de Ana Rosenfeld tras el fallo de la justicia italiana: “Ni Mauro perdió ni Wanda ganó, ganaron las menores”

Las claves de la resolución judicial a favor de Wanda Nara: “La negativa del padre resulta injustificada”

INFOBAE AMÉRICA

“Has hecho que parezca incapaz de amar”: Natalie Portman está enfurecida con una escritora amiga

“Has hecho que parezca incapaz de amar”: Natalie Portman está enfurecida con una escritora amiga

Las disposiciones arancelarias podrían frustrar en el Congreso de Estados Unidos el proyecto de ley de nuevas sanciones contra Rusia

Policía de Guatemala retira cámaras de videovigilancia ilegales instaladas por las pandillas

Costa Rica: La feria de empleo en San Pedro ofrecerá más de 500 vacantes en ingenierías y arquitectura

Ucrania pide a Guatemala unirse a la coalición para el retorno y búsqueda de niños deportados de Rusia