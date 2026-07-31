EA Sports FC 27 - Modo Carrera: transferencias con IA y valoraciones dinámicas de jugadores

Las decisiones en ruedas de prensa impactan directamente en la moral y el desempeño de los equipos. (EA Sports)

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EA Sports presentó el Modo Carrera de FC 27 con un enfoque renovado en la gestión de equipos y una serie de innovaciones guiadas por la inteligencia artificial. La compañía rediseñó aspectos fundamentales del juego, desde el mercado de transferencias hasta los sistemas de valoración de jugadores, y apuntó a una experiencia más auténtica y dinámica.

El Modo Carrera de EA Sports FC 27 incorpora cambios en el mercado de fichajes, actualizaciones de inteligencia artificial para la toma de decisiones de los clubes y ajustes de jugabilidad, además de un sistema de valoración de futbolistas que varía durante la temporada según rendimiento, moral y estado físico.

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Mejoras en el mercado de transferencias

Uno de los cambios más destacados en EA Sports FC 27 es el rediseño total del mercado de transferencias. EA Sports estableció una alianza con TransferRoom para implementar el sistema de Valor de Transferencia Esperado (xTV), que permite que el valor de los jugadores evolucione a lo largo de varias temporadas.

El nuevo sistema de transferencias en EA Sports FC 27 permite negociaciones dinámicas y realistas entre clubes. (EA Sports)

Este sistema incorpora variables como el rendimiento de cada jugador, la situación del mercado y la fortaleza de la liga, y se aleja de valoraciones estáticas que caracterizaban versiones anteriores.

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El nuevo Centro de Transferencias se divide en dos áreas: Scouting, donde los entrenadores detectan y evalúan talento, y Transferencias, espacio destinado a la gestión activa de negociaciones, renovaciones de contratos e historial de movimientos. En este entorno, los usuarios pueden monitorear el interés de los futbolistas y gestionar cada fase del traspaso.

La interfaz de negociación también cambió: se reemplazaron las escenas cinemáticas por un diseño 2D funcional, manteniendo indicadores clave como el nivel de tensión en tiempo real. El proceso tradicional de una sola secuencia fue sustituido por negociaciones en etapas, lo que habilita situaciones como disputas entre clubes, intentos de secuestro de transferencias y renegociaciones inesperadas.

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El rediseño del mercado de transferencias incorpora variables económicas, rendimiento y fortalezas de liga. (EA Sports)

El sistema contractual ahora admite más opciones, incluyendo pagos a plazos, bonificaciones por logros, cláusulas de recompra y reventa, y nuevas variables como aumentos salariales automáticos y comisiones para agentes. Elementos centrales de entregas anteriores, como los salarios, la duración del contrato y los roles en el equipo, se mantienen.

Transferencias controladas por IA y relaciones entre clubes

Las transferencias en el Modo Carrera han experimentado una mejora gracias a la actualización de la inteligencia artificial. Los clubes gestionados por la IA toman decisiones basadas en su filosofía a largo plazo, estrategia financiera y preferencias tácticas de su entrenador, en lugar de limitarse a fichar a los jugadores mejor valorados.

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Las relaciones institucionales también influyen: los clubes rivales tienden a evitar negociaciones entre sí, mientras que aquellos que forman parte de un mismo grupo propietario muestran mayor disposición para concretar traspasos.

Esta aproximación permite que el Modo Carrera refleje de manera más fiel el funcionamiento del mercado futbolístico profesional y aporte una dimensión estratégica adicional para los usuarios.

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El OVR dinámico refleja el rendimiento y la moral de los jugadores a lo largo de la temporada. (EA Sports)

Jugabilidad Authentic Gameplay 2.0 y sistema OVR dinámico

En paralelo a las innovaciones de gestión, EA Sports presentó Authentic Gameplay 2.0, que busca acercar la jugabilidad a una experiencia realista. Los movimientos, el juego físico y la inteligencia de la CPU han sido mejorados, y las condiciones meteorológicas ahora influyen directamente en el desarrollo de los partidos, con una mayor probabilidad de caídas bajo lluvia o nieve.

Otro de los avances es la introducción del sistema OVR dinámico. Ya no se trata de una calificación fija, sino de un valor que varía durante la temporada según el rendimiento, la moral y el estado físico del jugador. Una buena gestión y resultados positivos incrementan el OVR, mientras que lesiones o bajos rendimientos lo reducen, lo que añade un componente de gestión constante al Modo Carrera.

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Desafíos del Creador

Creator Challenges aparece como el primer centro interactivo dedicado para el modo Carrera, permitiendo a los jugadores diseñar sus propios desafíos, compartirlos a través del Portal del Creador y acceder a propuestas de la comunidad en consolas, PC y dispositivos móviles.

Esta función, inspirada en el sistema Manager Live de ediciones previas, representa el primer paso hacia un modo Carrera más colaborativo.