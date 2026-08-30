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Steam retirará este aclamado juego de estrategia en septiembre, pero puedes conseguirlo gratis hoy

El juego de estrategia por turnos dejará la tienda el 14 de septiembre, según sus desarrolladores, y hasta entonces puede añadirse sin costo a la biblioteca

Steam retira Stones Keeper: King Aurelius en septiembre, pero todavía se puede reclamar gratis y conservarlo - VALVE
Steam retira Stones Keeper: King Aurelius en septiembre, pero todavía se puede reclamar gratis y conservarlo - VALVE
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Stones Keeper: King Aurelius, uno de los juegos de estrategia por turnos mejor valorados en Steam, será retirado de la plataforma en septiembre, pero hasta entonces puede reclamarse gratis y conservarse para siempre en tu biblioteca.

Esta decisión inusual de los desarrolladores ha sorprendido a la comunidad gamer, que cuenta con una oportunidad única para añadir un título aclamado sin costo antes de que desaparezca definitivamente de la tienda.

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En un contexto donde las promociones de juegos 100% gratuitos son cada vez menos frecuentes, aprovechar ofertas como esta permite diversificar la colección y explorar nuevas propuestas de estrategia sin invertir dinero.

¿Por qué Steam retira Stones Keeper: King Aurelius?

SK Team y Valkyrie Initiative, responsables de Stones Keeper: King Aurelius, anunciaron que el juego será retirado de Steam el próximo 14 de septiembre. La razón oficial es que, tras el desarrollo de nuevas entregas en la franquicia, consideran que King Aurelius ya no cumple con los estándares de calidad actuales para la serie.

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Los desarrolladores han rediseñado y mejorado muchos aspectos en los títulos más recientes, y desean centrar la atención en las versiones más avanzadas.

Antes de eliminar el juego, han decidido ofrecerlo de manera gratuita para que todos los interesados puedan reclamarlo y conservarlo en su biblioteca de Steam de forma permanente, incluso después de su retiro.

Cómo añadir Stones Keeper: King Aurelius gratis en Steam antes del 14 de septiembre - crédito Valve
Cómo añadir Stones Keeper: King Aurelius gratis en Steam antes del 14 de septiembre - crédito Valve

¿Qué ofrece Stones Keeper: King Aurelius?

El juego, lanzado a mediados de 2022, combina combates por turnos en un mundo de fantasía con personalización de unidades y gestión de recursos. Los jugadores asumen el liderazgo de la Orden del Grifo, enfrentándose a la Inquisición y a un ejército de no muertos. El desafío gira en torno a la toma de decisiones tácticas, la mejora de la fortaleza propia y la optimización del ejército.

La campaña incluye ocho misiones principales que pueden completarse en poco más de una hora, aunque la personalización de las unidades y la planificación estratégica añaden profundidad y rejugabilidad. El entorno de cada nivel puede ser aprovechado para obtener ventaja en las batallas, y el juego ha sido optimizado para funcionar en equipos modernos.

Cómo reclamar Stones Keeper: King Aurelius gratis en Steam

Aprovechar la promoción es sencillo:

laptop gamer - laptop - gamer - videojuegos - tecnología - 14 de mayo
Reclamar títulos gratuitos ayuda a ampliar colecciones y apoyar estudios, y conviene activar notificaciones y revisar ofertas frecuentes, porque algunos juegos cambian de precio o dejan de estar disponibles sin aviso, como ocurre en esta despedida - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Inicia sesión en tu cuenta de Steam desde la aplicación de PC o en (store.steampowered.com).
  • Busca “Stones Keeper: King Aurelius” en la barra de búsqueda o revisa la sección de novedades gratuitas.
  • Haz clic en “Obtener” o “Añadir a la biblioteca” mientras el precio siga en 0,00 dólares.
  • Confirma la adquisición. El juego quedará guardado permanentemente y podrás instalarlo cuando quieras, incluso después de su retiro.

Consejos para aprovechar promociones gratuitas en Steam

  • Revisa la sección de juegos gratuitos y ofertas especiales con regularidad, ya que algunos títulos pueden pasar a ser de pago o dejar de estar disponibles sin previo aviso.
  • Activa las notificaciones de Steam para recibir alertas sobre nuevos lanzamientos y descuentos relevantes.
  • Explora recomendaciones y juegos relacionados, pues suelen incluir rebajas adicionales de otros títulos del mismo estudio o género.
  • Comparte estas promociones con amigos para descubrir juntos nuevas propuestas y disfrutar de experiencias cooperativas o competitivas.

La publicación de juegos gratuitos antes de su retiro fomenta la experimentación, apoya a estudios independientes y permite a los jugadores probar géneros nuevos sin invertir dinero ni tiempo excesivo. Para los desarrolladores, es una forma de ganar visibilidad, recibir feedback y fortalecer la comunidad antes de lanzar proyectos más ambiciosos.

Stones Keeper: King Aurelius es un ejemplo de cómo una promoción bien gestionada puede beneficiar tanto a los jugadores como a los creadores, abriendo la puerta a nuevas experiencias y manteniendo la oferta de Steam fresca y dinámica.

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