Instagram marcará las cuentas que hagan videos con IA como ‘Perfil generado con IA’

Ahora, la etiqueta apunta directamente al origen artificial del perfil. REUTERS/Dado Ruvic

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Instagram ha decidido modificar la denominación de la etiqueta que identifica a los perfiles creados mediante inteligencia artificial. La etiqueta pasará de llamarse “Creador de IA” a “Perfil generado con IA”, en un intento por ofrecer mayor claridad y transparencia a los usuarios de la plataforma sobre el origen de los perfiles que visualizan.

Cambio de etiqueta en Instagram

La actualización de la etiqueta responde a una inquietud recurrente entre los usuarios de Instagram, quienes señalaban su descontento al interactuar con perfiles que parecían pertenecer a personas reales, pero que en realidad habían sido generados por inteligencia artificial.

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La nueva etiqueta “Perfil generado con IA” busca dejar en claro que la cuenta corresponde a una persona ficticia creada con tecnología, y no a un usuario que utiliza herramientas de IA para producir contenido.

La etiqueta pasará de llamarse “Creador de IA” a “Perfil generado con IA”. (Instagram)

Este ajuste en la denominación pretende eliminar la confusión entre creadores humanos que emplean recursos de inteligencia artificial y aquellos perfiles que han sido completamente fabricados por sistemas generativos.

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Ahora, la etiqueta apunta directamente al origen artificial del perfil, facilitando que los usuarios puedan distinguir entre cuentas humanas y cuentas generadas digitalmente.

Alcance limitado para perfiles generados con IA que no incluyan la etiqueta

Además del cambio de nombre en la etiqueta, Instagram implementará una medida adicional orientada a la transparencia. Los perfiles generados por inteligencia artificial que omitan la nueva etiqueta podrían enfrentarse a restricciones en cuanto a su alcance dentro de la plataforma.

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Los perfiles generados por inteligencia artificial que omitan la nueva etiqueta podrían enfrentarse a restricciones. (Instagram)

En la práctica, esto significa que estos perfiles dejarán de ser recomendados en espacios como Reels y Explorar, donde actualmente pueden aparecer ante personas que no los siguen.

Instagram informará a las cuentas afectadas sobre esta restricción, notificándoles que su perfil y su contenido dejarán de ser elegibles para ser sugeridos a nuevos usuarios. No obstante, las cuentas tendrán la posibilidad de añadir la etiqueta correspondiente o apelar la decisión a través de la función Estado de la cuenta.

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Objetivo de transparencia en la experiencia de usuario en Instagram

La decisión de actualizar la etiqueta y limitar el alcance de los perfiles no identificados como generados por IA se enmarca en una iniciativa más amplia por parte de Instagram destinada a fortalecer la transparencia en sus servicios.

Instagram ha decidido modificar la denominación de la etiqueta que identifica a los perfiles creados mediante inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic

La plataforma busca que los usuarios comprendan mejor la procedencia de los contenidos y perfiles con los que interactúan cotidianamente, evitando confusiones sobre la naturaleza humana o artificial de quienes aparecen en las publicaciones.

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El uso creciente de inteligencia artificial generativa en la creación de contenido digital ha motivado a la compañía a adoptar medidas concretas para que la comunidad de Instagram pueda identificar de manera sencilla si está frente a una persona real o ante un perfil creado por algoritmos.

Con esta actualización, se promueve que la interacción en la red sea más clara y honesta, alineándose con las expectativas de quienes desean saber quién —o qué— está detrás del contenido que consumen.

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El uso creciente de inteligencia artificial generativa en la creación de contenido digital ha motivado a la compañía a adoptar medidas concretas. REUTERS/Dado Ruvic

Instagram permite ver quién repite visualizaciones en tus historias

Instagram ha lanzado una función novedosa que permite identificar cuántas veces una misma persona visualiza una historia. Hasta la fecha, la plataforma solo mostraba el listado de usuarios que habían visto una publicación temporal, sin distinguir si un usuario la reproducía varias veces.

Esta innovación está dirigida principalmente a quienes emplean Instagram como herramienta profesional, como creadores de contenido o influencers. La opción entrega información detallada sobre la interacción generada por las historias y permite comprobar si ciertos seguidores regresan a ver el contenido en más de una ocasión.

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Sin embargo, la nueva funcionalidad no está disponible para todos los usuarios. Instagram informó que esta herramienta forma parte de un plan premium, accesible únicamente mediante suscripción de pago. El objetivo detrás de la suscripción es ofrecer opciones de personalización y análisis avanzados para quienes buscan aprovechar al máximo la plataforma.

La implementación de esta característica está siendo progresiva, lo que significa que aún no se encuentra habilitada en todos los países. Instagram continuará ampliando el alcance de la función conforme avance la actualización de su servicio premium, reservando estas herramientas exclusivas para los usuarios que decidan pagar por una experiencia ampliada.

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