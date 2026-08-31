Tecno

Adquisición de SpaceX provoca la salida de los modelos de OpenAI en Cursor

Anthropic anunció que ampliará la capacidad de cálculo destinada a los modelos de Claude en Cursor

SpaceX - OpenAI - Cursor - tecnología - 31 de agosto
OpenAI comunicó que dejará de suministrar sus modelos a Cursor debido a la falta de confianza en el uso que SpaceX podría dar a su tecnología. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)
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La reciente decisión de OpenAI de retirar sus modelos de inteligencia artificial de Cursor, una plataforma de herramientas de programación vinculada a SpaceX, marca un nuevo episodio en la confrontación entre los líderes tecnológicos Sam Altman y Elon Musk.

Esta medida surge inmediatamente después de la adquisición de Cursor por parte de SpaceX, alimentando la rivalidad y las tensiones entre ambas compañías y sus directivos. El conflicto gira en torno al uso y control de la tecnología de IA, con acusaciones cruzadas sobre incumplimientos contractuales y desvíos de la misión original de OpenAI.

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OpenAI y SpaceX: consecuencias de la adquisición de Cursor en el suministro de IA

OpenAI comunicó que dejará de suministrar sus modelos a Cursor debido a la falta de confianza en el uso que SpaceX podría dar a su tecnología. La empresa justificó la decisión en una entrada de blog, señalando: “Tomamos esta decisión porque no podemos confiar en que SpaceX utilice nuestra tecnología respetando nuestras condiciones de servicio, dada nuestra experiencia con las empresas de Musk, que han incumplido contratos”.

Cursor
Cursor es un editor de código avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para escribir y modificar programas de forma más rápida. (Cursor)

La adquisición de Cursor por SpaceX reavivó viejas disputas, especialmente tras la demanda por 150.000 millones de dólares que Musk presentó contra OpenAI.

Según los argumentos expuestos durante el proceso judicial, el magnate acusó a Altman y a la dirección de OpenAI de traicionar el propósito original de la organización y de apropiarse de una entidad que, en principio, tenía un perfil sin ánimo de lucro. OpenAI respondió alegando que el propio Musk intentó tomar el control de la empresa en el pasado.

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La decisión de OpenAI no solo implica la retirada de sus modelos de Cursor, sino que también expone el deterioro de la colaboración entre empresas que, en su momento, compartieron objetivos en el desarrollo de la inteligencia artificial.

La confrontación entre Elon Musk y Sam Altman no es reciente. (AP foto/Mark Schiefelbein)
La confrontación entre Elon Musk y Sam Altman no es reciente. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Rivalidad entre Elon Musk y Sam Altman: demandas y acusaciones

La confrontación entre Elon Musk y Sam Altman no es reciente. Durante años, ambos han mantenido posturas opuestas respecto a la dirección y el control de OpenAI. Musk, quien llegó a ser uno de los impulsores originales de la organización, se distanció progresivamente, hasta llegar a la instancia judicial este año.

En el juicio, el abogado de Musk sostuvo que tanto su cliente como otros testigos consideraban que Altman mentía en cuestiones fundamentales para la causa. Por su parte, OpenAI defendió su proceder afirmando que el fundador de SpaceX intentó apropiarse de la empresa.

El resultado del litigio no favoreció a Musk, ya que el jurado federal determinó que la demanda fue presentada demasiado tarde, dejando sin efecto sus reclamos.

OpenAI respondió alegando que el propio Musk intentó tomar el control de la empresa en el pasado. REUTERS/Nathan Howard
OpenAI respondió alegando que el propio Musk intentó tomar el control de la empresa en el pasado. REUTERS/Nathan Howard

Tras el anuncio de OpenAI, Musk manifestó en la red social X: “Me da completamente igual”. Además, calificó a Altman y a Greg Brockman, presidente de OpenAI, de “poco fiables”, reiterando su acusación de que “robaron una organización sin ánimo de lucro de código abierto”.

El también accionista de Tesla sostiene que la misión original de OpenAI fue abandonada para beneficiar a sus actuales directivos.

Reacciones de Cursor, SpaceX y Anthropic

En medio de la escalada entre OpenAI y SpaceX, Michael Truell, cofundador de Cursor y actual ejecutivo de SpaceX, se pronunció en X sobre la situación. Truell aseguró que la empresa está en conversaciones con el equipo de OpenAI para intentar resolver el conflicto y buscar una solución que permita continuar con el desarrollo de Cursor.

La reciente decisión de OpenAI de retirar sus modelos de IA de Cursor marca un nuevo episodio en la confrontación entre los líderes tecnológicos Altman y Musk. Europa Press
La reciente decisión de OpenAI de retirar sus modelos de IA de Cursor marca un nuevo episodio en la confrontación entre los líderes tecnológicos Altman y Musk. Europa Press

La decisión de OpenAI generó respuestas inmediatas en el sector de la inteligencia artificial. Anthropic, empresa que compite directamente con OpenAI y mantiene una colaboración con SpaceX, anunció que ampliará la capacidad de cálculo destinada a los modelos de Claude en Cursor.

Tom Brown, uno de los cofundadores de Anthropic, confirmó que la compañía dará soporte a Cursor para que sus operaciones no se vean afectadas por la retirada de OpenAI.

El anuncio de OpenAI y las respuestas de las partes involucradas muestran la complejidad del ecosistema de inteligencia artificial, donde el control de la tecnología y el cumplimiento de contratos son factores centrales.

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