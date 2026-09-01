El sur de Honduras con ríos secos y sin cultivos ante la falta de lluvias

El río Moramulca afectado por la sequía en Marcovia (Honduras). La sequía en el sur de Honduras no solo arrasó la primera siembra (mayo), también está secando pozos y obligando a racionar agua. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Germán Reyes)

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En Marcovia, al sur de Honduras, la sequía ha devastado las cosechas y secado pozos, dejando a agricultores y ganaderos en una situación de emergencia.

Campesinos aseguran una pérdida total de sus cultivos de maíz y la imposibilidad de sembrar por la falta de lluvias, mientras la población espera ayuda estatal y la llegada de precipitaciones para salvar la última siembra del año.

La escasez de agua afecta también a la ganadería, donde la falta de pasto y el aumento en el costo de los alimentos para el ganado agravan la crisis.

Autoridades y productores advierten que, si no llueve en septiembre, las pérdidas continuarán y el panorama para 2027 será aún más difícil, con centenares de municipios hondureños bajo alerta por la emergencia climática.

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Quienes viven del campo piden apoyo estatal con riego y ayuda alimentaria ante el riesgo de más pérdidas, como don Gertrudis Paz, un campesino de 91 años de edad que perdió toda su cosecha. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Germán Reyes)

"Si Dios quiere, tengo la fe de poder volver a sembrar, si llueve", agregó Paz, quien como otros productores agrícolas del país, han sido garvemente afectados. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Germán Reyes)

De los 298 municipios de Honduras, 103 están en "alerta roja" o emergencia por la falta de lluvias y uno de ellos es Marcovia, donde se han visto afectados cultivos de caña de azúcar, okra (un vegetal de exportación) y frijoles, entre otros, que con el maíz son básicos en la dieta de los hondureños. (Infobae Centroamérica/EFE/ Germán Reyes)

Otro sector que está sufriendo pérdidas en el sur de Honduras es el ganadero, sector en el que algunos pequeños y medianos perdieron reses que murieron por falta de alimento y agua. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Germán Reyes)

Johana Segovia, de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de la aldea Monjarás, explicó a EFE que algunos miembros "ni siquiera pueden sembrar con sistemas de riego por la escasez de agua, los pozos se han secado" y hay temor de seguir profundizando en ellos porque podrían llegar a "encontrar agua salada que puede dañar los pozos". (Infobae Centroamérica/ EFE/ Germán Reyes)

Sandoval destacó que algunos ganaderos están sufriendo pérdidas porque sus reses han bajado de peso y la producción de leche no mejora. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Germán Reyes)

Además de las lluvias, los campesinos, agricultores y ganaderos de todas las zonas afectadas por la falta de lluvias esperan que el Gobierno les brinde ayuda ante la crítica situación. (Infobae Centroamérica/ Orlando SIERRA / AFP)

Temen que la situación de sequía se agudice si no llueve en septiembre, y ya se presagia un 2027 con más sequía. (Infobae Centroamérica/ Orlando SIERRA / AFP)

Algunos de los municipios en emergencia han comenzado a recibir ayuda del Programa Mundial de Alimentos (WFP, en inglés) y del Gobierno, que asegura que todavía no hay una situación de hambruna. (Infobae Centroamérica/ Orlando SIERRA / AFP)