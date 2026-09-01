Tecno

Google Pics es la nueva app para diseñar y editar imágenes con ayuda de IA

El acceso incluye a suscriptores de Google AI Pro, Google AI Ultra y cuentas empresariales de Google Workspace

Google Pics
Google Pics utiliza Gemini y Nano Banana para generar y editar imágenes con inteligencia artificial. (Google)
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Google lanzó Google Pics, una aplicación de diseño gráfico que combina generación y edición de imágenes con inteligencia artificial a través de Gemini y Nano Banana.

La herramienta, anunciada en Google I/O 2026 el pasado mes de mayo, quedó disponible de forma amplia y se posiciona como una alternativa directa a Canva y Adobe Express, con la particularidad de que permite controlar de forma más precisa el proceso de diseño en lugar de limitarse a generar una imagen a partir de un texto.

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A diferencia de lo que ofrece la aplicación de Gemini, pensada para tareas puntuales como un meme o una foto personal, Google Pics apunta al uso profesional dentro de equipos de trabajo.

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La aplicación permite aislar objetos dentro de una composición y modificarlos sin alterar el resto del diseño. (Google)

Según una publicación en el blog de la compañía, el objetivo es resolver un problema habitual en el ámbito corporativo: cuando una empresa necesita múltiples imágenes para una campaña de marketing o una presentación, los resultados generados por IA no siempre mantienen consistencia entre sí.

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Pics busca reducir ese proceso de prueba y error que suele frustrar a los equipos creativos que optan por invertir en herramientas de inteligencia artificial en lugar de contratar a un diseñador.

Edición sin alterar el resto del diseño

Entre sus funciones principales figura la segmentación de objetos, que aísla un elemento dentro de una composición y permite modificarlo sin afectar el resto de la imagen.

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Pics puede editar y traducir texto en una imagen sin perder la tipografía ni el diseño original. (Google)

Google también destacó que la aplicación puede editar o traducir el texto contenido en una imagen sin perder el diseño ni la tipografía originales, lo que evita tener que descargar e instalar una fuente específica en el equipo donde se realiza la edición, un inconveniente frecuente en entornos empresariales.

La aplicación además genera múltiples versiones a partir de un mismo prompt, entre las cuales el usuario puede elegir la que mejor se ajuste a sus necesidades. El proceso admite colaboración en tiempo real entre distintos integrantes de un equipo, y también permite construir sobre elementos ya existentes al subir y modificar imágenes provenientes de Google Drive, Google Fotos o del propio dispositivo.

En cuanto a edición, Pics permite escalar imágenes a resoluciones de 2K o 4K y recortarlas en distintos formatos, ya sea para web, redes sociales, impresión o contenido digital. Es en este punto donde la compañía busca competir de forma directa con Canva y Adobe Express, aunque con la ventaja adicional de integrarse dentro de todo el ecosistema de Google Workspace.

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La herramienta genera varias versiones a partir de un mismo prompt y admite colaboración en tiempo real entre equipos. (Google)

IA involucrada en el diseño y la edición

Google Pics no ofrece la misma libertad de diseño manual que Canva, donde el uso de inteligencia artificial es opcional. En cambio, la propuesta de Google se apoya en la segmentación de objetos y en la posibilidad de ajustar, mover o redimensionar partes específicas de los diseños generados.

La compañía describió este enfoque como el fin del “prompt-and-pray”, en referencia a la práctica de escribir una instrucción y esperar que el resultado sea el esperado sin posibilidad real de ajuste.

Google sostiene que los usuarios no necesitan formación en diseño gráfico para obtener resultados de nivel profesional, con el fin de que cualquier integrante de un equipo pueda generar carteles, publicaciones para redes sociales o presentaciones sin depender de herramientas externas.

Google Pics
Google Pics escala imágenes a resoluciones de 2K y 4K y las adapta a distintos formatos de publicación. (Google)

No obstante, contar con nociones mínimas de diseño puede marcar una diferencia en la calidad final, ya que sin ellas los resultados corren el riesgo de verse tan genéricos como una plantilla estándar.

Disponibilidad y planes que incluyen Google Pics

Google Pics puede utilizarse como aplicación independiente, a través de pics.new, o integrarse dentro de Google Docs y Google Slides. La disponibilidad alcanza a los suscriptores de Google AI Pro y Google AI Ultra, a los usuarios de Google AI Pro para el sector educativo, y a las cuentas empresariales Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard y Enterprise Plus.

El despliegue de la herramienta se realizará de forma gradual durante las próximas semanas. La compañía indicó que la integración con Google Drive también forma parte de este proceso de expansión, mientras que la disponibilidad completa dentro de todo el ecosistema de Workspace continuará ampliándose en los meses siguientes.

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