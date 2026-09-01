10 usos para un smartphone viejo: desde cámara de seguridad hasta control remoto para TV

El teléfono que ya no se usa puede sumar hasta diez funciones distintas en el hogar (David Zorrakino / Europa Press)

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Los usuarios de teléfonos móviles suelen enfrentarse a la misma disyuntiva cada vez que estrenan un dispositivo nuevo: qué hacer con el anterior. Venderlo, guardarlo o convertirlo en una herramienta útil dentro del hogar son las opciones más habituales, y esta última gana terreno frente al abandono en un cajón. Basta con que el aparato mantenga conexión a Wi-Fi para que recupere funciones prácticas en la rutina diaria.

Interfaz de videollamadas familiares

Quienes usan con frecuencia Google Meet, Zoom u otras plataformas de videoconferencia pueden destinar el teléfono antiguo exclusivamente a esa tarea. Con una conexión Wi-Fi estable, el dispositivo funciona como pantalla dedicada para las llamadas familiares, lo que evita que los niños tengan que pedir prestado el teléfono principal para hablar con sus amigos.

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De esta forma, también resulta posible organizar una noche de cine virtual sin dejar de recibir llamadas y notificaciones en el móvil de uso diario.

Instalado con una aplicación como AlfredCamera, el teléfono antiguo puede vigilar cualquier rincón de la casa las 24 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cámara de seguridad para el hogar

Un teléfono en desuso puede transformarse en un sistema de vigilancia doméstica. Aplicaciones como AlfredCamera permiten instalar el software tanto en el dispositivo viejo como en el nuevo: el primero se coloca en el punto de la casa que se quiera monitorear, sujeto con algo tan simple como una ventosa para coche, y conectado a la corriente de forma permanente.

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El teléfono actual, entonces, se usa para iniciar sesión y visualizar la transmisión en tiempo real.

Acceso controlado a los niños

Para las familias que aún no están listas para comprarle un teléfono propio a un hijo, el dispositivo antiguo puede cumplir esa función sin necesidad de línea celular. Una vez asegurado y conectado a Wi-Fi, los menores pueden usar la cámara, enviar fotos, navegar por internet, descargar aplicaciones, realizar llamadas por Wi-Fi y jugar. Se recomienda equipar el teléfono con funda y protector de pantalla antes de entregarlo.

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Con funda, protector de pantalla y sin línea celular, el dispositivo permite que los niños naveguen, jueguen y se comuniquen por Wi-Fi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consola de videojuegos adicional

Un smartphone de sobra puede reconvertirse en plataforma de entretenimiento. Existe una amplia oferta de juegos para iPhone, Android y Apple Arcade, y la limitación de almacenamiento deja de ser un problema gracias a los servicios en la nube. Xbox Cloud Gaming permite jugar títulos de Xbox Game Pass, mientras que Amazon Luna ofrece su propio catálogo para miembros Prime.

Los usuarios de PC pueden recurrir a la aplicación Steam Link para acceder a su biblioteca de Steam por Wi-Fi, y quienes tienen consola pueden usar la función Remote Play en PS5 o Xbox Series X/S para jugar de forma remota.

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Reemplaza a una cámara web defectuosa

Cuando un ordenador portátil no cuenta con cámara integrada o esta deja de funcionar, un teléfono antiguo puede suplirla. Programas gratuitos como DroidCam, Iriun Webcam y Camo permiten transformar el dispositivo en una cámara web: solo es necesario instalar la aplicación tanto en el teléfono como en el ordenador y establecer la conexión entre ambos.

Aplicaciones como DroidCam o Camo convierten al teléfono en una cámara web funcional para cualquier ordenador. (Imagen ilustrativa Infobae)

Control remoto para el televisor

Los dispositivos de streaming como Apple TV, Chromecast, Fire TV Stick o Roku incluyen controles remotos pequeños, fáciles de extraviar. En lugar de comprar uno nuevo, estas plataformas permiten usar un teléfono como sustituto: basta con descargar la aplicación correspondiente en el dispositivo antiguo y vincular la cuenta para recuperar el control total del televisor.

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La misma función resulta útil para gestionar servicios de televisión en vivo por streaming, como YouTube TV.

Despertador sin distracciones

Dejar el teléfono en la mesita de noche facilita el acceso a todas las aplicaciones durante la noche, lo que afecta los hábitos de sueño. Un teléfono viejo puede ocupar ese lugar en su reemplazo: configurada la alarma en la aplicación de reloj o mediante una app de despertador por Wi-Fi, el dispositivo se coloca en una base de carga mientras el teléfono principal permanece en otra habitación.

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Colocado en una base de carga fuera del alcance de la cama, el teléfono reemplaza al despertador y mejora los hábitos de sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los modelos de iPhone con pantalla siempre activa, la función Modo de espera lo convierte directamente en un reloj de mesilla.

Lector de libros electrónicos alternativo

Antes de invertir en un lector de libros electrónicos dedicado, es posible aprovechar el teléfono en desuso descargando la aplicación de Amazon Kindle u otra app de lectura, con sincronización de compras, títulos gratuitos y préstamos de biblioteca. Los aficionados al cómic pueden adquirir ejemplares digitales en Amazon, Marvel y DC, o suscribirse a servicios como Marvel Unlimited y DC Universe Infinite.

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Para el formato de cómic vertical, existe además la aplicación Webtoon, pensada específicamente para lectura digital con desplazamiento continuo.

Con la aplicación de Kindle o de cómics digitales, el dispositivo funciona como lector electrónico sin necesidad de comprar uno nuevo. (Europa Press)

Reproductor multimedia dedicado

El dispositivo también puede destinarse en exclusiva a la reproducción de video, audiolibros, música y pódcast. Colocado en una base de carga y conectado a un altavoz Bluetooth o a auriculares inalámbricos, resulta útil durante tareas domésticas o rutinas de ejercicio.

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Descargar contenido de plataformas como Spotify antes de salir de casa permite disfrutar de entretenimiento portátil sin consumir datos ni batería del teléfono principal, en una función equivalente a la que antes cumplían los reproductores MP3 dedicados.

Llamadas a emergencias sin plan de datos

La legislación de ciertos países exige que todos los teléfonos móviles puedan comunicarse con los servicios de emergencia, incluso sin tarjeta SIM ni plan de datos activo. Esto significa que un teléfono antiguo conserva la capacidad de hacer estas llamadas mientras tenga batería, incluso en zonas con cobertura limitada.

Ante la dificultad de usar el celular principal, un segundo dispositivo podría funcionar para llamadas de emergencia. (David Zorrakino / Europa Press)

La condición indispensable es que se trate de un dispositivo compatible con redes 4G, ya que los equipos que dependían exclusivamente de la red 3G quedaron sin esa función tras la desactivación de dicha tecnología en 2022.