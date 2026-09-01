Estas son las empresas reconocidas por transformar la experiencia laboral en CDMX y Edomex

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cultura organizacional se ha consolidado como uno de los principales motores de transformación y competitividad. Cada vez más, las empresas reconocen que el éxito sostenido no depende únicamente de la estrategia o la tecnología, sino de la capacidad para construir entornos donde la confianza, la inclusión y el desarrollo humano sean parte integral de la experiencia diaria.

En México, la apuesta por fortalecer la cultura organizacional ha permitido que numerosas compañías destaquen por su liderazgo en innovación, agilidad y compromiso social, sentando las bases para un crecimiento más sólido y sostenible. En este contexto los listados de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 en la región centro revelan a las empresas que marcan tendencia en gestión de talento y cultura organizacional en Ciudad de México y Estado de México. Estas compañías han sido reconocidas no solo por crear ambientes laborales de alta confianza, sino por sostener indicadores de excelencia que las colocan a la vanguardia del mercado mexicano.

En total, 145 organizaciones fueron distinguidas este año en la región centro, tras superar una evaluación rigurosa basada en la experiencia real de 106.001 colaboradores. Este reconocimiento representa mucho más que un distintivo: es el resultado de prácticas consistentes que, año con año, elevan los estándares del trabajo en México.

¿Por qué estas organizaciones ingresaron al listado?

El ingreso al listado responde a un proceso de análisis exhaustivo bajo el Modelo For All™ de Great Place To Work®. Este sistema, único en su tipo, evalúa la experiencia de todos los colaboradores, sin importar posición, género, edad o modalidad contractual. El algoritmo pondera dos grandes componentes: el Trust Index® & Maximizing Human Potential (85% de la calificación) y los rubros de valores, liderazgo e innovación (15%).

Las organizaciones seleccionadas no solo sobresalen por su puntuación en confianza, sino por su capacidad para ofrecer experiencias laborales homogéneas y positivas a toda la plantilla. “El objetivo es que la excelencia no sea una excepción, sino una constante para cada persona en la organización”, explicó el equipo de análisis de Great Place To Work®.

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Un punto distintivo es la consistencia en la percepción de equidad, orgullo y pertenencia. Las cifras demuestran que más del 94% de los colaboradores percibe un trato equitativo sin importar sus características personales, mientras que el 92% se siente orgulloso de pertenecer a su organización. Estas métricas, sumadas a un 93% que celebra los logros colectivos, evidencian una cultura de trabajo donde el bienestar y la satisfacción no solo se declaran, sino que se viven día a día.

Indicadores destacados para obtener el reconocimiento

El listado de 2026 resalta a empresas que superaron ampliamente los promedios nacionales en aspectos clave:

Índice de Confianza : 89% de favorabilidad, frente a cifras considerablemente menores en empresas promedio del país.

Productividad : Opiniones favorables en un 82%, dieciocho puntos porcentuales por encima de la media nacional.

Atracción y retención de talento : 88% y 89% respectivamente, con diferencias de hasta 25 puntos porcentuales respecto al resto del mercado.

Servicio al cliente : 88% de favorabilidad, demostrando que un entorno laboral sólido impacta en la calidad del servicio externo.

Agilidad: 85% de favorabilidad, reflejando una mayor capacidad de respuesta ante los cambios del entorno.

Otras fortalezas incluyen la percepción de buen trato (91%) y la bienvenida a nuevos integrantes (92%), consolidando ambientes donde la inclusión y la diversidad son prácticas habituales.

No obstante, el reconocimiento también apunta desafíos pendientes: solo el 69% de los colaboradores considera que los ascensos se otorgan con justicia y el 75% percibe que recibe una parte justa de las ganancias. Estos márgenes, aunque superiores al promedio, marcan el camino para seguir avanzando en transparencia y equidad.

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La publicación de los listados 2026 no solo celebra a las mejores empresas de Ciudad de México y Estado de México, sino que deja en claro el impacto de una cultura organizacional centrada en las personas. Estas son las empresas mexicanas forman parte de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 zona Centro:

De 10 a 49 colaboradores

1 KKAF SEGURIDAD

2 VXT Capital

3 Financiera Cualli

4 SWEVEN ADVISOR

5 GP AUTO

6 Fábrica de Soluciones Rak

7 Somos Estratégica

8 ADATA México

9 Equality Company

10 Mr. Smartsourcing Capital Humano

11 GRUPO BSFJ

12 JERRY ML

13 IRON FACT TECNOLOGIA E INFORMATICA

14 Digital Challengers IT

15 BRIDGE CAPITAL

16 PREMIER PEAK S.C

17 ASEPROF - Asesores Profesionales Contadores Públicos Consultores, S.C.

18 enITma

19 IPCom

20 Ingressio México

21 Burns & McDonnell

22 Cooperativa Marketing

23 USANA MÉXICO

24 NX Buena Energía

25 Cranes Hoist México

26 PLUS INDUSTRIAL

27 DOBLEUESE ATELIER

28 RED & BLACK

29 PCH Capital

30 GC PROTECCION

31 FINH SOLUCIONES ECONOMICAS

32 Duracell México

33 POP ATELIER

34 CYBERPOWER

35 Isla República

36 Phoenix Tower International

37 Wolk It Services

38 Xtragility Group

39 CARDIOPROTECCIÓN

40 MyACo

De 50 a 500 colaboradores - Multinacional

1 ACH Foods México

2 Bluetab and IBM company

3 ALCON

4 Mazda de México

5 Enable Global

6 ASSURANT

7 ABBVIE

8 Expanscience

9 Zoetis Mexico

10 Galderma

11 NTT Data

12 Besins Healthacare

13 Fidelity Marketing México

14 Genesys Cloud Services

15 Amgen

16 Micron US

17 Aligned Data Centers

18 TD SYNNEX

19 Específicos Stendhal

20 Torrent Pharma

21 SCL

22 The Beck Group

23 Kairós

24 Leadgenios

25 Ipsen

26 Pluxee México

27 Zurich Santander

28 Sandoz

29 RDIT DE MEXICO

30 Zendesk

31 Sony Music Entertainment México

32 Dow

33 Grupo GIASA

34 Arthrex México

35 TIGERCONNECT

De 50 a 500 Colaboradores - Nacional

1 Roomie IT Services

2 Finsus

3 ZURICH CAPABILITY CENTER

4 INDUSTRIAS TEBI

5 Grupo Prom

6 GROWTH PARTNERS

7 Engen Capital

8 Promtel

9 BTG Consultores de Riesgo

10 Grupo abco

11 Crédito Fácil

12 DATA IQ

13 Enki

14 SILENT4BUSINESS

15 Un Kilo de Ayuda

16 ANFITRIONES

17 GTec

18 Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

19 Media Aérea Drone Solutions del Noroeste

20 NACH

21 Doctoralia

22 EPA DIGITAL

23 D +

24 PING SOLUTIONS

25 Kipling School

26 Mainbit

27 MÉXICO TELECOM PARTNERS

28 LABORATORIOS JAYOR

29 Entia de México

30 Casa de la Amistad para Niños con Cáncer I.A.P.

31 CASA DE BOLSA VALMEX

32 Concepto Móvil

33 Peibo

34 ADELTA CONSULTORES

35 IQSEC

De 501 a 5000 colaboradores

1 Fantasias Miguel

2 SAP México

3 Monex Grupo Financiero

4 GRUPO AZOR

5 Philip Morris International

6 Salesforce

7 Zurich México

8 Havas Media

9 LOCKTON MEXICO

10 Accenture

11 TP Región Centro (Central Region)

12 CISCO

13 USG Corporation

14 Qualtrics

15 AstraZeneca Pharma

16 ACCOR HOTELS MEXICO (HOTELES NOVOTEL, IBIS E IBIS STYLES)

17 Consubanco

18 Up Sí Vale

19 PENTAFON

20 Fundación Teletón México, A.C.

21 Sempra Infraestructura

22 MetLife México

23 Grupo Peña Verde

24 PI GROUP

25 ACTINVER

26 Baker Tilly

27 Banco Sabadell S.A. Institución de Banca Múltiple

28 SEPSISA

29 Bravo

30 ODL

Más de 5,000 colaboradores

1 Gentera

2 Schneider Electric

3 Farmacia San Pablo

4 Hyatt Hotels

5 DHL