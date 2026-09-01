Estas son las empresas reconocidas por transformar la experiencia laboral en CDMX y Edomex

La cultura organizacional se ha consolidado como uno de los principales motores de transformación y competitividad. Cada vez más, las empresas reconocen que el éxito sostenido no depende únicamente de la estrategia o la tecnología, sino de la capacidad para construir entornos donde la confianza, la inclusión y el desarrollo humano sean parte integral de la experiencia diaria.
En México, la apuesta por fortalecer la cultura organizacional ha permitido que numerosas compañías destaquen por su liderazgo en innovación, agilidad y compromiso social, sentando las bases para un crecimiento más sólido y sostenible. En este contexto los listados de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 en la región centro revelan a las empresas que marcan tendencia en gestión de talento y cultura organizacional en Ciudad de México y Estado de México. Estas compañías han sido reconocidas no solo por crear ambientes laborales de alta confianza, sino por sostener indicadores de excelencia que las colocan a la vanguardia del mercado mexicano.
En total, 145 organizaciones fueron distinguidas este año en la región centro, tras superar una evaluación rigurosa basada en la experiencia real de 106.001 colaboradores. Este reconocimiento representa mucho más que un distintivo: es el resultado de prácticas consistentes que, año con año, elevan los estándares del trabajo en México.
¿Por qué estas organizaciones ingresaron al listado?
El ingreso al listado responde a un proceso de análisis exhaustivo bajo el Modelo For All™ de Great Place To Work®. Este sistema, único en su tipo, evalúa la experiencia de todos los colaboradores, sin importar posición, género, edad o modalidad contractual. El algoritmo pondera dos grandes componentes: el Trust Index® & Maximizing Human Potential (85% de la calificación) y los rubros de valores, liderazgo e innovación (15%).
Las organizaciones seleccionadas no solo sobresalen por su puntuación en confianza, sino por su capacidad para ofrecer experiencias laborales homogéneas y positivas a toda la plantilla. “El objetivo es que la excelencia no sea una excepción, sino una constante para cada persona en la organización”, explicó el equipo de análisis de Great Place To Work®.
Un punto distintivo es la consistencia en la percepción de equidad, orgullo y pertenencia. Las cifras demuestran que más del 94% de los colaboradores percibe un trato equitativo sin importar sus características personales, mientras que el 92% se siente orgulloso de pertenecer a su organización. Estas métricas, sumadas a un 93% que celebra los logros colectivos, evidencian una cultura de trabajo donde el bienestar y la satisfacción no solo se declaran, sino que se viven día a día.
Indicadores destacados para obtener el reconocimiento
El listado de 2026 resalta a empresas que superaron ampliamente los promedios nacionales en aspectos clave:
- Índice de Confianza: 89% de favorabilidad, frente a cifras considerablemente menores en empresas promedio del país.
- Productividad: Opiniones favorables en un 82%, dieciocho puntos porcentuales por encima de la media nacional.
- Atracción y retención de talento: 88% y 89% respectivamente, con diferencias de hasta 25 puntos porcentuales respecto al resto del mercado.
- Servicio al cliente: 88% de favorabilidad, demostrando que un entorno laboral sólido impacta en la calidad del servicio externo.
- Agilidad: 85% de favorabilidad, reflejando una mayor capacidad de respuesta ante los cambios del entorno.
Otras fortalezas incluyen la percepción de buen trato (91%) y la bienvenida a nuevos integrantes (92%), consolidando ambientes donde la inclusión y la diversidad son prácticas habituales.
No obstante, el reconocimiento también apunta desafíos pendientes: solo el 69% de los colaboradores considera que los ascensos se otorgan con justicia y el 75% percibe que recibe una parte justa de las ganancias. Estos márgenes, aunque superiores al promedio, marcan el camino para seguir avanzando en transparencia y equidad.
La publicación de los listados 2026 no solo celebra a las mejores empresas de Ciudad de México y Estado de México, sino que deja en claro el impacto de una cultura organizacional centrada en las personas. Estas son las empresas mexicanas forman parte de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 zona Centro:
De 10 a 49 colaboradores
1 KKAF SEGURIDAD
2 VXT Capital
3 Financiera Cualli
4 SWEVEN ADVISOR
5 GP AUTO
6 Fábrica de Soluciones Rak
7 Somos Estratégica
8 ADATA México
9 Equality Company
10 Mr. Smartsourcing Capital Humano
11 GRUPO BSFJ
12 JERRY ML
13 IRON FACT TECNOLOGIA E INFORMATICA
14 Digital Challengers IT
15 BRIDGE CAPITAL
16 PREMIER PEAK S.C
17 ASEPROF - Asesores Profesionales Contadores Públicos Consultores, S.C.
18 enITma
19 IPCom
20 Ingressio México
21 Burns & McDonnell
22 Cooperativa Marketing
23 USANA MÉXICO
24 NX Buena Energía
25 Cranes Hoist México
26 PLUS INDUSTRIAL
27 DOBLEUESE ATELIER
28 RED & BLACK
29 PCH Capital
30 GC PROTECCION
31 FINH SOLUCIONES ECONOMICAS
32 Duracell México
33 POP ATELIER
34 CYBERPOWER
35 Isla República
36 Phoenix Tower International
37 Wolk It Services
38 Xtragility Group
39 CARDIOPROTECCIÓN
40 MyACo
De 50 a 500 colaboradores - Multinacional
1 ACH Foods México
2 Bluetab and IBM company
3 ALCON
4 Mazda de México
5 Enable Global
6 ASSURANT
7 ABBVIE
8 Expanscience
9 Zoetis Mexico
10 Galderma
11 NTT Data
12 Besins Healthacare
13 Fidelity Marketing México
14 Genesys Cloud Services
15 Amgen
16 Micron US
17 Aligned Data Centers
18 TD SYNNEX
19 Específicos Stendhal
20 Torrent Pharma
21 SCL
22 The Beck Group
23 Kairós
24 Leadgenios
25 Ipsen
26 Pluxee México
27 Zurich Santander
28 Sandoz
29 RDIT DE MEXICO
30 Zendesk
31 Sony Music Entertainment México
32 Dow
33 Grupo GIASA
34 Arthrex México
35 TIGERCONNECT
De 50 a 500 Colaboradores - Nacional
1 Roomie IT Services
2 Finsus
3 ZURICH CAPABILITY CENTER
4 INDUSTRIAS TEBI
5 Grupo Prom
6 GROWTH PARTNERS
7 Engen Capital
8 Promtel
9 BTG Consultores de Riesgo
10 Grupo abco
11 Crédito Fácil
12 DATA IQ
13 Enki
14 SILENT4BUSINESS
15 Un Kilo de Ayuda
16 ANFITRIONES
17 GTec
18 Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
19 Media Aérea Drone Solutions del Noroeste
20 NACH
21 Doctoralia
22 EPA DIGITAL
23 D +
24 PING SOLUTIONS
25 Kipling School
26 Mainbit
27 MÉXICO TELECOM PARTNERS
28 LABORATORIOS JAYOR
29 Entia de México
30 Casa de la Amistad para Niños con Cáncer I.A.P.
31 CASA DE BOLSA VALMEX
32 Concepto Móvil
33 Peibo
34 ADELTA CONSULTORES
35 IQSEC
De 501 a 5000 colaboradores
1 Fantasias Miguel
2 SAP México
3 Monex Grupo Financiero
4 GRUPO AZOR
5 Philip Morris International
6 Salesforce
7 Zurich México
8 Havas Media
9 LOCKTON MEXICO
10 Accenture
11 TP Región Centro (Central Region)
12 CISCO
13 USG Corporation
14 Qualtrics
15 AstraZeneca Pharma
16 ACCOR HOTELS MEXICO (HOTELES NOVOTEL, IBIS E IBIS STYLES)
17 Consubanco
18 Up Sí Vale
19 PENTAFON
20 Fundación Teletón México, A.C.
21 Sempra Infraestructura
22 MetLife México
23 Grupo Peña Verde
24 PI GROUP
25 ACTINVER
26 Baker Tilly
27 Banco Sabadell S.A. Institución de Banca Múltiple
28 SEPSISA
29 Bravo
30 ODL
Más de 5,000 colaboradores
1 Gentera
2 Schneider Electric
3 Farmacia San Pablo
4 Hyatt Hotels
5 DHL