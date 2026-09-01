Traspaso histórico: en qué posición del ranking de transferencias en Europa quedó el pase de Enzo Fernández al Manchester City

Enzo Fernández posó con la camiseta del Manchester City (Créditos: @ManCity)

Guardar

Manchester City confirmó la incorporación de Enzo Fernández del Chelsea en el último día del mercado de pases de las cinco ligas más importantes de Europa. El club inglés pagó 140 millones de euros (162,2 millones de dólares) por el mediocampista argentino, en lo que se convirtió en una de las transferencias más caras en la historia del fútbol. Además, el traspaso está enmarcado en una ventana impactante en Europa desde lo numérico, con varios fichajes de cifras estrafalarias.

Según el periodista Gianluca Di Marzio, de la cadena Sky Sports, Fernández se sometió al reconocimiento médico antes de completar el traspaso. El pase del volante surgido en las divisiones inferiores de River Plate lo reúne nuevamente con Enzo Maresca, su ex entrenador en Chelsea, que asumió en el banco del Etihad Stadium tras suceder a Pep Guardiola.

PUBLICIDAD

Con esa cifra, el traspaso de Fernández queda por debajo del que hasta ahora encabezaba el podio de los pases más caros de todos los tiempos. El más alto de la historia sigue siendo el de Neymar, del Barcelona al PSG por 222 millones de euros en 2017, seguido por el de Kylian Mbappé, del Mónaco al club parisino por 180 millones. El tercer lugar lo ocupa Ousmane Dembélé, que el Barcelona compró al Borussia Dortmund por 148 millones de euros ese mismo año, mientras que el puesto inmediato superior al de Fernández pertenece a Alexander Isak, quien pasó del Newcastle al Liverpool el año pasado por 145 millones de euros.

Enzo Fernández es la compra más cara de este mercado de pases (REUTERS/David Klein)

Dentro del propio mercado de pases 2026/27, el traspaso de Fernández también desplaza a las operaciones que hasta entonces encabezaban el ranking de la temporada. El primer lugar lo tenía Morgan Rogers, media punta de 23 años que pasó del Aston Villa al Chelsea por 138 millones de euros (161 millones de dólares) tras anotar 21 goles en 85 apariciones con los Villanos, en una operación confirmada el 21 de julio. El segundo puesto correspondía a Elliot Anderson, mediocampista que el propio Manchester City incorporó desde el Nottingham Forest por 157,5 millones de dólares para cubrir el vacío que dejó Rodri, transferido al Barcelona.

PUBLICIDAD

El tercer escalón de ese ranking lo ocupaba Yan Diomandé, extremo marfileño de 19 años que el Real Madrid compró al RB Leipzig por 136,3 millones de dólares el 6 de agosto, en un acuerdo que puede escalar hasta los 145 millones de dólares con bonos por rendimiento. Completaban el podio dos fichajes del Tottenham: Sandro Tonali, incorporado desde el Newcastle por unos 126 millones de dólares el 6 de julio, y Mateus Fernandes, que había llegado desde el West Ham por 107,9 millones el 2 de julio.

Antes de que se cerrara el acuerdo con Chelsea, la novela por Fernández ya figuraba entre los rumores más explosivos del cierre del mercado. El Manchester City había dejado vencer un plazo fijado por el club londinense para ofertas de 130,8 millones de dólares sin presentar una propuesta formal, aunque mantuvo el interés y terminó por pagar una cifra mayor, según había reportado The Independent.

PUBLICIDAD

La salida de Fernández se enmarca en una reorganización más amplia del plantel de Chelsea, que también vendió a Rodri al Barcelona por 75 millones de euros (86,9 millones de dólares) y a Tijjani Reijnders al Al Qadsiah por 61 millones de euros (USD 70,7 millones). En paralelo, el club de Stamford Bridge buscaría incorporar en su lugar al mediocampista de la Roma Manu Koné. Del lado del City, la operación forma parte de una renovación profunda en la mitad de la cancha que ya incluyó la llegada de Anderson y la del marroquí Ayyoub Bouaddi, de 18 años, adquirido por cerca de 100 millones de euros. (115,9 millones de dólares)

El acuerdo llega después de un tramo conflictivo entre Fernández y el público de Chelsea. En el estreno de la Premier League, el volante fue abucheado constantemente cada vez que tocó la pelota desde que ingresó como suplente a los 65 minutos ante el Fulham en Craven Cottage, partido que terminó 3-2 a favor de los Blues. La reacción se repitió durante todo el tramo final del encuentro y prolongó una secuencia que ya había ocurrido días antes en Stamford Bridge, cuando también fue abucheado por hinchas de su propio equipo.

PUBLICIDAD

El técnico de Chelsea, Xabi Alonso, había evitado confirmar el futuro del futbolista después de dejarlo fuera de la convocatoria para el duelo ante Brighton. “Veremos. Queremos lo mejor para el equipo y por eso tomamos la decisión contra Luton y hoy y cualquier cosa que pase antes del martes por la tarde, tenemos que estar al tanto de lo que se va a desarrollar”, había dicho el español el domingo previo al cierre del libro de pases. “No estamos seguros, nos estamos preparando para todos los escenarios, pero estoy seguro de que pase lo que pase a partir del miércoles tendremos un plantel lo suficientemente bueno para competir en todos los partidos de la Premier League”, agregó.

El traspaso reencuentra a Fernández con Maresca después de que el volante cuestionara con dureza la salida del entrenador italiano de Chelsea, pese a que había conquistado el Mundial de Clubes.

PUBLICIDAD