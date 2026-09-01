El Salvador coordinó apoyo para un bebé internado con cuidados intensivos en Guatemala

El gobierno de El Salvador coordinó apoyo humanitario para un bebé de 23 días internado en Guatemala tras un pedido de ayuda de su madre. (Cortesía: Redes sociales)

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Por medio de una publicación en redes sociales, una madre de El Salvador solicitó ayuda al presidente Nayib Bukele para garantizar la atención médica de su hijo de 23 días, quien permanece hospitalizado en Guatemala tras presentar complicaciones respiratorias, convulsiones e infección.

“En el hospital me mandaron para mi casa, no sé nada de él desde ayer. Hago este video para que el presidente de El Salvador me pueda ayudar a trasladarlo o darle un tratamiento aquí. Es mi primer hijo, les pido que me ayuden para que mi bebé se mejore y poder salvarle la vida”, mencionó la mujer entre lágrimas.

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El pedido expuso la situación de una familia salvadoreña que enfrenta la internación del recién nacido fuera de su país. De acuerdo con la información del medio Canal Antigua, el bebé requiere atención especializada y continúa bajo observación médica debido a su cuadro de salud.

Tras conocerse la solicitud dirigida al mandatario salvadoreño, autoridades de dicho país, por medio del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), coordinaron este mismo día un apoyo humanitario para asegurar que el menor pueda mantener su tratamiento en territorio salvadoreño.

Dicha asistencia busca atender las necesidades vinculadas con la continuidad de la internación y el acceso a los recursos médicos requeridos.

El pedido de una madre expuso las dificultades de una familia salvadoreña para mantener la atención de un recién nacido fuera del país. (Cortesía: Redes sociales)

El bebé recibe atención en cuidados intensivos neonatales

De acuerdo con el último reporte, una ambulancia del SEM, se desplazó hasta el Hospital Nacional de Amatitlán en Guatemala, con el fin de trasladar a un menor hacia el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom en San Salvador.

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Según los datos disponibles, el bebé está estable, aunque continúa internado por las complicaciones que motivaron su ingreso.

La condición respiratoria, las convulsiones y la infección llevaron a que el recién nacido se mantenga bajo cuidado de un equipo especializado. La Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN) permite el monitoreo permanente de signos vitales y la aplicación de medidas médicas acordes con la evolución de cada paciente.

El caso adquirió visibilidad luego de que la madre apelara al presidente Bukele. Su pedido puso el foco en las dificultades que enfrentan las familias cuando un recién nacido necesita cuidados intensivos, en especial si la atención se desarrolla fuera del país de origen.

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La madre solicitó asistencia para garantizar la atención médica de su hijo y evitar interrupciones en el tratamiento. (Cortesía: Redes sociales)

Autoridades salvadoreñas coordinaron apoyo humanitario

Las gestiones de las autoridades salvadoreñas se orientaron a garantizar la continuidad de la asistencia médica. El apoyo humanitario fue coordinado después de que se conociera el pedido de la madre, según la información disponible.

La intervención institucional apunta a evitar interrupciones en el tratamiento del bebé y a acompañar a la familia durante la hospitalización. No se detallaron públicamente los recursos asignados, los plazos de la ayuda ni las instituciones que participan de forma directa en la coordinación.

El respaldo ocurre mientras el niño permanece en la UCIN, donde recibe atención por un cuadro que requiere seguimiento médico.

La madre pidió asistencia para que su hijo pudiera continuar con la atención médica necesaria. La solicitud fue atendida mediante gestiones que buscan sostener el tratamiento del recién nacido mientras permanece hospitalizado.

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